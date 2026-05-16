Hantavirus: Weitere Niedrigrisiko-Person in Österreich

Wien - In Österreich ist nach dem Hantavirus-Ausbruch auf einer Atlantik-Kreuzfahrt eine zweite von drei an die Behörden hierzulande gemeldeten Niedrigrisiko-Kontaktpersonen ausfindig gemacht worden. Die Person weist keine Symptome auf, wurde jedoch wie die erste erreichte Person "über die empfohlenen Maßnahmen informiert und zeigt sich kooperativ", teilte das Gesundheitsministerium auf APA-Anfrage mit. Das Risiko einer tatsächlichen Ansteckung wird als äußerst gering eingeschätzt.

Song Contest von Wien erreicht mit Finale seinen Höhepunkt

Wien - Nach einer Woche voller Partys trotz Regens und einigen Protestveranstaltungen ob der Teilnahme Israels erreicht der 70. Eurovision Song Contest von Wien am Samstag mit dem großen Finale seinen Höhepunkt. 25 Länder, darunter Österreich als Gastgeber mit Cosm�, kämpfen in der Stadthalle um den Titel des größten Musikbewerbs der Welt und damit um die Nachfolge von Vorjahressieger JJ mit "Wasted Love".

Großdemo gegen ESC-Teilnahme Israels in Wien

Wien - Gegen die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest ist am Tag des Finales am Samstag eine Großdemonstration unter dem Motto "Keine Bühne für den Völkermord" in Wien angekündigt. Ein für 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldeter Protestzug wird demnach ab 14.00 Uhr vom Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof über die Schmelzbrücke hinter die Stadthalle ziehen. Das Ende ist um 17.00 Uhr mit einer Kundgebung geplant.

Angriff auf Hamas-Militärführer in Gaza

Jerusalem/Gaza - Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat einen Angriff auf den militärischen Führer der Hamas im Gazastreifen, Izz al-Din al-Haddad, bekanntgegeben. Israelische Medien zitierten am Freitagabend einen hohen Vertreter der Sicherheitsdienste, wonach der Tötungsversuch offenbar erfolgreich war.

Erneuter Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo

Bunia/Kinshasa/Kampala - Im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo ist erneut Ebola ausgebrochen. Die afrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC meldete am Freitag vier Tote in der Provinz Ituri, die an Uganda und den Südsudan grenzt. Bisher seien demnach 13 Ebola-Fälle von einem Labor in der Hauptstadt Kinshasa bestätigt worden. Insgesamt gebe es aktuell 246 Verdachtsfälle sowie 65 gemeldete Todesfälle, wie die Africa CDC mitteilte. Im benachbarten Uganda starb ein infizierter Mann.

USA verkünden Verlängerung der Waffenruhe im Libanon

Washington/Beirut - Die aktuell geltende Waffenruhe zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon und Israel soll nach US-Angaben um 45 Tage verlängert werden. Das teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Freitag auf der Plattform X mit. Die Hisbollah äußerte sich zunächst nicht. In Washington verhandelten am Freitag libanesische und israelische Unterhändler. Die libanesische Regierung ist allerdings selbst keine aktive Konfliktpartei.

Jury kann sich zu Weinstein erneut nicht einigen

New York - Im dritten Anlauf des Prozesses gegen Ex-Hollywood-Produzent Harvey Weinstein in New York hat sich eine Jury bei einem Anklagepunkt erneut nicht einigen können. Die Jury sei "hoffnungslos festgefahren", sagte Richter Curtis Farber und erklärte den Prozess laut Medien für ergebnislos beendet. Ob das Verfahren zum vierten Mal neu aufgerollt wird, war zunächst unklar. Weinstein war angeklagt, 2013 eine angehende Schauspielerin in einem Hotel in Manhattan vergewaltigt zu haben.

Selenskyj kündigt neue Drohnenangriffe auf Russland an

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Fortsetzung der Angriffe auf die russische Ölindustrie angekündigt. Die Ukraine müsse hart und angemessen auf die Angriffe des russischen Militärs gegen Städte reagieren, sagte er in seiner abendlichen Videobotschaft nach dem russischen Luftschlag gegen Kiew mit 24 Toten. Eine erste Antwort habe es in der vergangenen Nacht gegeben, erklärte Selenskyj mit Blick auf die Attacke gegen die Ölraffinerie in Rjasan.

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red