Gefechte auch nach Verlängerung der Waffenruhe im Libanon

Beirut - Israel und der Libanon haben sich auf eine Verlängerung ihrer Waffenruhe um 45 Tage geeinigt, dennoch wurden die heftigen Gefechte zwischen Israels Armee und der pro-iranischen Hisbollah-Miliz fortgesetzt. Kurz nach Bekanntgabe der Feuerpause wurden mindestens sechs Menschen im Süden des Libanons bei einem israelischen Angriff getötet, während die Hisbollah Drohnenangriffe auf den Norden Israels flog.

Song Contest von Wien erreicht mit Finale seinen Höhepunkt

Wien - Nach einer Woche voller Partys trotz Regens und einigen Protestveranstaltungen ob der Teilnahme Israels erreicht der 70. Eurovision Song Contest von Wien am Samstag mit dem großen Finale seinen Höhepunkt. 25 Länder, darunter Österreich als Gastgeber mit Cosm�, kämpfen in der Stadthalle um den Titel des größten Musikbewerbs der Welt und damit um die Nachfolge von Vorjahressieger JJ mit "Wasted Love".

Trump: Vize-Chef der IS-Miliz getötet

Washington - Der weltweite Vize-Chef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu-Bilal al-Minuki, ist laut US-Präsident Donald Trump getötet worden. Dies sei bei einem gemeinsamen Einsatz von US- und nigerianischen Streitkräften geschehen, teilte Trump am Freitag (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social mit. Auf seine Anweisung hin hätten die Truppen eine minutiös geplante und sehr komplexe Mission fehlerfrei ausgeführt, um den "aktivsten Terroristen der Welt" auszuschalten.

Kurz vor Deadline keine Einigung über Lohntransparenz

Wien - Eine rechtzeitige Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie mit 7. Juni wird zunehmend unwahrscheinlicher. Das komplexe Vorhaben erfordere eine sorgfältige Abstimmung mit den Sozialpartnern, teilte das Arbeitsministerium gegenüber der APA mit. Einigkeit herrscht bisher nicht, fürchtet die Wirtschaftskammer (WKÖ) doch eine Bürokratie- und Kostenlawine. Bei einer nicht fristgerechten Umsetzung kann die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich einleiten.

Hantavirus: Weitere Niedrigrisiko-Person in Österreich

Wien - In Österreich ist nach dem Hantavirus-Ausbruch auf einer Atlantik-Kreuzfahrt eine zweite von drei an die Behörden hierzulande gemeldeten Niedrigrisiko-Kontaktpersonen ausfindig gemacht worden. Die Person weist keine Symptome auf, wurde jedoch wie die erste erreichte Person "über die empfohlenen Maßnahmen informiert und zeigt sich kooperativ", teilte das Gesundheitsministerium auf APA-Anfrage mit. Das Risiko einer tatsächlichen Ansteckung wird als äußerst gering eingeschätzt.

Trump zu Waffenverkauf an Taiwan: Gutes Druckmittel für USA

Taipeh/Peking - US-Präsident Donald Trump sieht seine ausstehende Entscheidung über weitere Waffenverkäufe an die von China beanspruchte Insel Taiwan als effektives Druckmittel gegenüber Peking. Er lasse das noch in der Schwebe, "es hängt von China ab", sagte Trump dem Sender Fox News. "Ehrlich gesagt ist es für uns ein sehr guter Trumpf für Verhandlungen." Es gehe um viele Waffen, sagt Trump zu dem Geschäft in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar (umgerechnet rund 12 Milliarden Euro).

Asbest: Schotterstraße im Burgenland wird asphaltiert

Eisenstadt/Großpetersdorf - Im Zuge der Asbest-Messungen ist in Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) auf einer Schotterstraße ein erhöhter Messwert festgestellt worden. Die Fläche soll nun "so rasch wie möglich dauerhaft überdeckt" werden. Um die Staubentwicklung bis dahin zu minimieren, soll die Fläche bei trockenem Wetter bewässert werden, erklärte das Landesmedienservice Burgenland auf APA-Anfrage.

Neue US-Wahlkreise: Niederlage für Demokraten in Virginia

Washington - Im Kampf um eine bessere Ausgangslage bei den US-Zwischenwahlen haben die Demokraten im Bundesstaat Virginia eine Niederlage vor dem Obersten Gerichtshof kassiert. Der Supreme Court lehnte einen Eilantrag demokratischer Politiker aus dem Ostküstenstaat ab, deren Ziel es war, bei den sogenannten Midterms im November eine Karte mit neu zugeschnittenen Wahlkreisen nutzen zu dürfen.

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red