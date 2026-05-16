Gefechte auch nach Verlängerung der Waffenruhe im Libanon

Beirut - Israel und der Libanon haben sich auf eine Verlängerung ihrer Waffenruhe um 45 Tage geeinigt, dennoch wurden die heftigen Gefechte zwischen Israels Armee und der pro-iranischen Hisbollah-Miliz fortgesetzt. Kurz nach Bekanntgabe der Feuerpause wurden mindestens sechs Menschen im Süden des Libanons bei einem israelischen Angriff getötet, während die Hisbollah Drohnenangriffe auf den Norden Israels flog.

Vernachlässigtes Mädchen in Tirol war wohl nicht in Schule

Innsbruck - Das siebenjährige Mädchen, das Ende April stark untergewichtig in die Innsbrucker Klinik eingeliefert wurde, soll offenbar keine Schule besucht haben. Wie die "Tiroler Tageszeitung" am Samstag unter Berufung auf das Land berichtete, war auch die Kinder-und Jugendhilfe mehrfach mit der Familie in Kontakt. Das Mädchen wurde Ende April von den Eltern in lebensbedrohlichem Zustand in die Klinik gebracht. Die Eltern befinden sich in Untersuchungshaft.

Song Contest von Wien erreicht mit Finale seinen Höhepunkt

Wien - Nach einer Woche voller Partys trotz Regens und einigen Protestveranstaltungen ob der Teilnahme Israels erreicht der 70. Eurovision Song Contest von Wien am Samstag mit dem großen Finale seinen Höhepunkt. 25 Länder, darunter Österreich als Gastgeber mit Cosm�, kämpfen in der Stadthalle um den Titel des größten Musikbewerbs der Welt und damit um die Nachfolge von Vorjahressieger JJ mit "Wasted Love".

Trump: Vize-Chef der IS-Miliz getötet

Washington - Der weltweite Vize-Chef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu-Bilal al-Minuki, ist laut US-Präsident Donald Trump getötet worden. Dies sei bei einem gemeinsamen Einsatz von US- und nigerianischen Streitkräften geschehen, teilte Trump am Freitag (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social mit. Auf seine Anweisung hin hätten die Truppen eine minutiös geplante und sehr komplexe Mission fehlerfrei ausgeführt, um den "aktivsten Terroristen der Welt" auszuschalten.

Kurz vor Deadline keine Einigung über Lohntransparenz

Wien - Eine rechtzeitige Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie mit 7. Juni wird zunehmend unwahrscheinlicher. Das komplexe Vorhaben erfordere eine sorgfältige Abstimmung mit den Sozialpartnern, teilte das Arbeitsministerium gegenüber der APA mit. Einigkeit herrscht bisher nicht, fürchtet die Wirtschaftskammer (WKÖ) doch eine Bürokratie- und Kostenlawine. Bei einer nicht fristgerechten Umsetzung kann die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich einleiten.

Hantavirus: Weitere Niedrigrisiko-Person in Österreich

Wien - In Österreich ist nach dem Hantavirus-Ausbruch auf einer Atlantik-Kreuzfahrt eine zweite von drei an die Behörden hierzulande gemeldeten Niedrigrisiko-Kontaktpersonen ausfindig gemacht worden. Die Person weist keine Symptome auf, wurde jedoch wie die erste erreichte Person "über die empfohlenen Maßnahmen informiert und zeigt sich kooperativ", teilte das Gesundheitsministerium auf APA-Anfrage mit. Das Risiko einer tatsächlichen Ansteckung wird als äußerst gering eingeschätzt.

38-Jähriger bei Hai-Angriff in Australien getötet

Sydney - In einer beliebten Urlaubsregion im Westen Australiens ist ein Mann bei einem Hai-Angriff getötet worden. Der 38-Jährige, der mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden war, habe "leider nicht wiederbelebt werden" können, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Mann war demnach am Samstagmorgen vor der Küste der Insel Rottnest nahe der Stadt Perth attackiert worden. Bei dem Tier handelte es sich den Behörden zufolge um einen Weißen Hai.

Weitere Untersuchungen an totem Wal vor Dänemark geplant

Kopenhagen - Offene Fragen herrschen weiter um den toten Wal vor der dänischen Insel Anholt: Noch ist ungeklärt, ob es sich um jenes Tier handelt, das an der deutschen Küste gestrandet war und in einer aufwendigen Aktion Anfang Mai in die Nordsee gebracht wurde. Eine Tierärztin, die an der privaten Aktion beteiligt war, inspizierte den Kadaver. Das habe laut Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus keine Klarheit gebracht. Am Samstag sollen weitere Untersuchungen folgen.

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red