Gefechte auch nach Verlängerung der Waffenruhe im Libanon

Beirut - Israel und der Libanon haben sich auf eine Verlängerung ihrer Waffenruhe um 45 Tage geeinigt, dennoch wurden die heftigen Gefechte zwischen Israels Armee und der pro-iranischen Hisbollah-Miliz fortgesetzt. Kurz nach Bekanntgabe der Feuerpause wurden mindestens sechs Menschen im Süden des Libanons bei einem israelischen Angriff getötet, während die Hisbollah Drohnenangriffe auf den Norden Israels flog.

Hamas-Kommandant Haddad im Gazastreifen getötet

Gaza - Israel hat den Militärchef der radikal-islamistischen palästinensischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen, Izz al-Din al-Haddad, getötet. Das bestätigten Israels Militär und der Inlandsgeheimdienst Shin Bet wie auch Vertreter der Hamas am Samstag. Israel hatte Haddad als einen der Architekten des Angriffs vom 7. Oktober 2023 bezeichnet. Er war zum Militärchef im Gazastreifen aufgestiegen, nachdem Mohammad Sinwar im Mai 2025 von Israel getötet worden war.

Ebola im Kongo: 13 Fälle seltener Variante bestätigt

Kinshasa - Bei einem Ausbruch des gefährlichen Ebola-Fiebers in der Demokratischen Republik Kongo sind 13 bestätigte Fälle der seltenen Bundibugyo-Variante nachgewiesen worden. Für den Bundibugyo-Stamm gibt es laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aktuell keinen zugelassenen Impfstoff. Bei früheren Ausbrüchen der lebensbedrohlichen Krankheit habe es sich hauptsächlich um den am häufigsten vorkommenden Zaire-Ebolavirus gehandelt, so die afrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC.

40-jähriger Gärtner in Wien drohte bei Streit mit Motorsäge

Wien - Im Zuge eines eskalierten Streits mit mehreren Personen bei einer Tankstelle in Wien-Döbling in der Nacht auf Samstag hat ein 40-Jähriger eine Motorsäge ausgepackt. Der Mann, laut eigenen Angaben Gärtner, hatte zuvor "Heil Hitler" gerufen und verhielt sich weiter aggressiv. Als sich die Stimmung immer mehr aufheizte, nahm er schließlich die Motorsäge aus dem Kofferraum seines Pkw und drohte einer Person aus der Gruppe, wie die Landespolizeidirektion am Samstag berichtete.

Kurz vor Deadline keine Einigung über Lohntransparenz

Wien - Eine rechtzeitige Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie mit 7. Juni wird zunehmend unwahrscheinlicher. Das komplexe Vorhaben erfordere eine sorgfältige Abstimmung mit den Sozialpartnern, teilte das Arbeitsministerium gegenüber der APA mit. Einigkeit herrscht bisher nicht, fürchtet die Wirtschaftskammer (WKÖ) doch eine Bürokratie- und Kostenlawine. Bei einer nicht fristgerechten Umsetzung kann die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich einleiten.

Trump: Vize-Chef der IS-Miliz getötet

Washington - Der weltweite Vize-Chef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu-Bilal al-Minuki, ist laut US-Präsident Donald Trump getötet worden. Dies sei bei einem gemeinsamen Einsatz von US- und nigerianischen Streitkräften in dem westafrikanischen Land geschehen, teilte Trump in der Nacht auf Samstag mit. Auf seine Anweisung hin hätten die Truppen eine minutiös geplante und sehr komplexe Mission fehlerfrei ausgeführt, um den "aktivsten Terroristen der Welt" auszuschalten.

Vernachlässigtes Mädchen in Tirol war wohl nicht in Schule

Innsbruck - Das siebenjährige Mädchen, das Ende April stark untergewichtig in die Innsbrucker Klinik eingeliefert wurde, soll offenbar keine Schule besucht haben. Wie die "Tiroler Tageszeitung" am Samstag unter Berufung auf das Land berichtete, war auch die Kinder-und Jugendhilfe mehrfach mit der Familie in Kontakt. Das Mädchen wurde Ende April von den Eltern in lebensbedrohlichem Zustand in die Klinik gebracht. Die Eltern befinden sich in Untersuchungshaft.

38-Jähriger bei Hai-Angriff in Australien getötet

Sydney - In einer beliebten Urlaubsregion im Westen Australiens ist ein Mann bei einem Hai-Angriff getötet worden. Der 38-Jährige, der mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden war, habe "leider nicht wiederbelebt werden" können, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Mann war demnach am Samstagmorgen vor der Küste der Insel Rottnest nahe der Stadt Perth attackiert worden. Bei dem Tier handelte es sich den Behörden zufolge um einen Weißen Hai.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red