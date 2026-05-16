Gefechte auch nach Verlängerung der Waffenruhe im Libanon

Beirut - Israel und der Libanon haben sich auf eine Verlängerung ihrer Waffenruhe um 45 Tage geeinigt, dennoch wurden die heftigen Gefechte zwischen Israels Armee und der pro-iranischen Hisbollah-Miliz fortgesetzt. Kurz nach Bekanntgabe der Feuerpause wurden mindestens sechs Menschen im Süden des Libanons bei einem israelischen Angriff getötet, während die Hisbollah Drohnenangriffe auf den Norden Israels flog.

Trump: Vize-Chef der IS-Miliz getötet

Washington - Der weltweite Vize-Chef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu-Bilal al-Minuki, ist laut US-Präsident Donald Trump getötet worden. Dies sei bei einem gemeinsamen Einsatz von US- und nigerianischen Streitkräften in dem westafrikanischen Land geschehen, teilte Trump in der Nacht auf Samstag mit. Auf seine Anweisung hin hätten die Truppen eine minutiös geplante und sehr komplexe Mission fehlerfrei ausgeführt, um den "aktivsten Terroristen der Welt" auszuschalten.

Hamas-Kommandant Haddad im Gazastreifen getötet

Gaza - Israel hat den Militärchef der radikal-islamistischen palästinensischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen, Izz al-Din al-Haddad, getötet. Das bestätigten Israels Militär und der Inlandsgeheimdienst Shin Bet wie auch Vertreter der Hamas am Samstag. Israel hatte Haddad als einen der Architekten des Angriffs vom 7. Oktober 2023 bezeichnet. Er war zum Militärchef im Gazastreifen aufgestiegen, nachdem Mohammad Sinwar im Mai 2025 von Israel getötet worden war.

Einige Hundert demonstrierten gegen ESC-Teilnahme von Israel

Wien - Während in der Wiener Stadthalle die letzten Vorbereitungen auf das Finale des 70. Eurovision Song Contests liefen, haben am Samstagnachmittag einige hundert Menschen bei einer Großdemonstration unter dem Motto "Keine Bühne für den Völkermord" gegen die Teilnahme von Israel beim ESC protestiert. Die Teilnehmer zogen dabei ab 14.00 Uhr vom Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof über die Schmelzbrücke hinter die Stadthalle. Das Ende war um 17.00 Uhr geplant.

Vernachlässigtes Mädchen in Tirol war wohl nicht in Schule

Innsbruck - Das siebenjährige Mädchen, das Ende April stark untergewichtig in die Innsbrucker Klinik eingeliefert wurde, soll offenbar keine Schule besucht haben. Wie die "Tiroler Tageszeitung" am Samstag unter Berufung auf das Land berichtete, war auch die Kinder-und Jugendhilfe mehrfach mit der Familie in Kontakt. Das Mädchen wurde Ende April von den Eltern in lebensbedrohlichem Zustand in die Klinik gebracht. Die Eltern befinden sich in Untersuchungshaft.

Mure in Kleinarl: Sieben Häuser in der Nacht evakuiert

Kleinarl - Nach einem Murenabgang in Kleinarl im Pongau sind in der Nacht auf Samstag Bewohner aus sieben Wohnhäusern evakuiert worden. Gegen 20.00 Uhr gerieten die Erdmassen in Bewegung und schoben sich in Richtung der Siedlung. Noch während des Einsatzes von Feuerwehr, Bergrettung und Rotem Kreuz kam es immer wieder zu erneuten Nachrutschungen. Nach einer Begutachtung durch den Landesgeologen bleiben drei Häuser aus Sicherheitsgründen vorerst unbewohnbar.

40-jähriger Gärtner in Wien drohte bei Streit mit Motorsäge

Wien - Im Zuge eines eskalierten Streits mit mehreren Personen bei einer Tankstelle in Wien-Döbling in der Nacht auf Samstag hat ein 40-Jähriger eine Motorsäge ausgepackt. Der Mann, laut eigenen Angaben Gärtner, hatte zuvor "Heil Hitler" gerufen und verhielt sich weiter aggressiv. Als sich die Stimmung immer mehr aufheizte, nahm er schließlich die Motorsäge aus dem Kofferraum seines Pkw und drohte einer Person aus der Gruppe, wie die Landespolizeidirektion am Samstag berichtete.

Belgrader Polizeichef nach Schießerei verhaftet

Belgrad - Seit fast eineinhalb Jahren beklagen sich serbische Regierungsgegner immer wieder über das unrechtmäßige Verhalten der Polizei - allen voran gegenüber protestierenden Studentinnen und Studenten. Die Polizei steht laut ihnen im Dienste der seit 2012 regierenden Serbischen Fortschrittspartei (SNS) und diverser Schlägerbanden. Kritiker fühlen sich von der Festnahme des Belgrader Polizeichefs Veselin Milić am Freitag in ihren Ansichten bestätigt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red