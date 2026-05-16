Toter Wal vor Dänemark ist Ostsee-Wal "Timmy"

Kopenhagen - Bei dem toten Wal vor der dänischen Insel Anholt handelt es sich um den als "Timmy" bekannten, zuvor in der Ostsee gestrandeten Buckelwal. An dem Tier wurde ein zuvor angebrachter Tracker gefunden, wie das Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern und die dänische Umweltbehörde am Samstag mitteilten. Taucher der dänischen Naturschutzbehörde Naturstyrelsen und eine Tierärztin hatten sich erneut ein Bild von dem Wal gemacht und waren dabei auch unter das Tier getaucht.

Wes Streeting möchte britischer Premierminister werden

London/Manchester - Der kürzlich von seinem Posten als Gesundheitsminister zurückgetretene britische Politiker Wes Streeting will Premierminister werden. Er werde in einer Wahl um das Amt des Labour-Parteichefs gegen Regierungschef Keir Starmer antreten, bestätigte der 43-Jährige am Samstag bei einem Auftritt in London.

"Beispiellos": Londons Polizei im Großeinsatz zu Mega-Demos

London - Zehntausende Menschen sind am Samstag mit zwei verschiedenen Demonstrationen durch die Londoner Innenstadt gezogen. Ein Protestzug richtete sich gegen Einwanderer, während auf dem anderen Unterstützung für Palästinenser ausgedrückt wurde. Die Londoner Polizei bot 4.000 Beamte auf und sprach vom größten Einsatz zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung seit Jahren. Kurz nach Beginn der Versammlungen teilte die Polizei mit, elf Personen festgenommen zu haben.

Hamas-Kommandant Haddad im Gazastreifen getötet

Gaza - Israel hat den Militärchef der radikal-islamistischen palästinensischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen, Izz al-Din al-Haddad, getötet. Das bestätigten Israels Militär und der Inlandsgeheimdienst Shin Bet wie auch Vertreter der Hamas am Samstag. Israel hatte Haddad als einen der Architekten des Angriffs vom 7. Oktober 2023 bezeichnet. Er war zum Militärchef im Gazastreifen aufgestiegen, nachdem Mohammad Sinwar im Mai 2025 von Israel getötet worden war.

Einige Hundert demonstrierten gegen ESC-Teilnahme von Israel

Wien - Während in der Wiener Stadthalle die letzten Vorbereitungen auf das Finale des 70. Eurovision Song Contests liefen, haben am Samstagnachmittag einige hundert Menschen bei einer Großdemonstration unter dem Motto "Keine Bühne für den Völkermord" gegen die Teilnahme von Israel beim ESC protestiert. Die Teilnehmer zogen dabei ab 14.00 Uhr vom Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof über die Schmelzbrücke hinter die Stadthalle. Das Ende war um 17.00 Uhr geplant.

Mure in Kleinarl: Sieben Häuser in der Nacht evakuiert

Kleinarl - Nach einem Murenabgang in Kleinarl im Pongau sind in der Nacht auf Samstag Bewohner aus sieben Wohnhäusern evakuiert worden. Gegen 20.00 Uhr gerieten die Erdmassen in Bewegung und schoben sich in Richtung der Siedlung. Noch während des Einsatzes von Feuerwehr, Bergrettung und Rotem Kreuz kam es immer wieder zu erneuten Nachrutschungen. Nach einer Begutachtung durch den Landesgeologen bleiben drei Häuser aus Sicherheitsgründen vorerst unbewohnbar.

Ebola im Kongo: 13 Fälle seltener Variante bestätigt

Kinshasa - Bei einem Ausbruch des gefährlichen Ebola-Fiebers in der Demokratischen Republik Kongo sind 13 bestätigte Fälle der seltenen Bundibugyo-Variante nachgewiesen worden. Für den Bundibugyo-Stamm gibt es laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aktuell keinen zugelassenen Impfstoff. Bei früheren Ausbrüchen der lebensbedrohlichen Krankheit habe es sich hauptsächlich um den am häufigsten vorkommenden Zaire-Ebolavirus gehandelt, so die afrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC.

Italien - Auto fuhr in Menschenmenge in Modena - 8 Verletzte

Modena - In der Altstadt der norditalienischen Stadt Modena ist am Samstag ein Auto in eine Gruppe von Fußgängern hineingefahren. Sieben Menschen seien verletzt worden, davon zwei schwer, zitierte die italienische Nachrichtenagentur Ansa den Bürgermeister der Stadt, Massimo Mezzetti. Nach seinen Worten sind die Hintergründe noch unklar. Der Fahrer, ein Mann in den Dreißigern, sei festgenommen worden. Es bestehe keine weitere Gefahr.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red