Toter Wal vor Dänemark ist Ostsee-Wal "Timmy"

Kopenhagen - Bei dem toten Wal vor der dänischen Insel Anholt handelt es sich um den als "Timmy" bekannten, zuvor in der Ostsee gestrandeten Buckelwal. An dem Tier wurde ein zuvor angebrachter Tracker gefunden, wie das Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern und die dänische Umweltbehörde am Samstag mitteilten. Taucher der dänischen Naturschutzbehörde Naturstyrelsen und eine Tierärztin hatten sich erneut ein Bild von dem Wal gemacht und waren dabei auch unter das Tier getaucht.

Mutmaßlicher Finanzier des Ruanda-Genozids in Haft gestorben

Den Haag/Kigali - Ein mutmaßlicher Drahtzieher des Völkermordes in Ruanda ist nach Angaben eines UN-Gerichts während seiner Haft im niederländischen Den Haag im Alter von 93 Jahren in einem Krankenhaus gestorben. F�licien Kabuga war beschuldigt, einer der Hauptverantwortlichen des Blutvergießens zu sein, bei dem 1994 mindestens 800.000 Menschen getötet wurden. Eine Untersuchung zu den Umständen von Kabugas Tod sei eingeleitet worden, hieß es am Samstagabend.

Startschuss für das Song-Contest-Finale in Wien

Wien - Das lange Warten hat ein Ende: Pünktlich um 21 Uhr ist Samstagabend das Finale des 70. Eurovision Song Contest in Wien gestartet. Der Auftakt gehörte dabei Vorjahressieger JJ, dessen Bühnenschiffchen zunächst auf eine imaginäre Reise durchs Land geschickt wurde, bevor es in der Stadthalle landete, wo der Sänger die traditionelle Flaggenparade der Teilnehmeracts mit seinem "Wasted Love" rahmen durfte - inklusive aufwendiger Tanz- und Artistikchoreografie.

Hamas-Kommandant Haddad im Gazastreifen getötet

Gaza - Israel hat den Militärchef der radikal-islamistischen palästinensischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen, Izz al-Din al-Haddad, getötet. Das bestätigten Israels Militär und der Inlandsgeheimdienst Shin Bet wie auch Vertreter der Hamas am Samstag. Israel hatte Haddad als einen der Architekten des Angriffs vom 7. Oktober 2023 bezeichnet. Er war zum Militärchef im Gazastreifen aufgestiegen, nachdem Mohammad Sinwar im Mai 2025 von Israel getötet worden war.

Mure in Kleinarl: Sieben Häuser in der Nacht evakuiert

Kleinarl - Nach einem Murenabgang in Kleinarl im Pongau sind in der Nacht auf Samstag Bewohner aus sieben Wohnhäusern evakuiert worden. Gegen 20.00 Uhr gerieten die Erdmassen in Bewegung und schoben sich in Richtung der Siedlung. Noch während des Einsatzes von Feuerwehr, Bergrettung und Rotem Kreuz kam es immer wieder zu erneuten Nachrutschungen. Nach einer Begutachtung durch den Landesgeologen bleiben drei Häuser aus Sicherheitsgründen vorerst unbewohnbar.

"Beispiellos": Londons Polizei im Großeinsatz zu Mega-Demos

London - Mindestens 80.000 Menschen sind am Samstag mit zwei verschiedenen Demonstrationen durch die Londoner Innenstadt gezogen. Ein Protestzug richtete sich gegen Einwanderer, während auf dem anderen Unterstützung für Palästinenser ausgedrückt wurde. Die Londoner Polizei bot 4.000 Beamte auf und sprach vom größten Einsatz zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung seit Jahren. Die Polizei nahm 31 Personen "wegen verschiedener Straftaten" fest.

Ebola im Kongo: 13 Fälle seltener Variante bestätigt

Kinshasa - Bei einem Ausbruch des gefährlichen Ebola-Fiebers in der Demokratischen Republik Kongo sind 13 bestätigte Fälle der seltenen Bundibugyo-Variante nachgewiesen worden. Für den Bundibugyo-Stamm gibt es laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aktuell keinen zugelassenen Impfstoff. Bei früheren Ausbrüchen der lebensbedrohlichen Krankheit habe es sich hauptsächlich um den am häufigsten vorkommenden Zaire-Ebolavirus gehandelt, so die afrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC.

Wes Streeting möchte britischer Premierminister werden

London/Manchester - Der kürzlich von seinem Posten als Gesundheitsminister zurückgetretene britische Politiker Wes Streeting will Premierminister werden. Er werde in einer Wahl um das Amt des Labour-Parteichefs gegen Regierungschef Keir Starmer antreten, bestätigte der 43-Jährige am Samstag bei einem Auftritt in London.

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red