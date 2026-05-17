Bulgarien gewinnt überraschend den ESC in Wien

Wien - Das war kein Sieg mit Ansage, sondern ein Durchstart aus dem Windschatten, den Bulgariens ESC-Vertreterin Dara Samstagnacht in Wien beim 70. Eurovision Song Contest hinlegte. Lange Zeit war die 27-jährige Sängerin mit ihrem Partystampfer "Bangaranga" unter ferner liefen beim größten Musikbewerb der Welt gereiht worden - bis zum Juryfinale am Freitag. Ab diesem Zeitpunkt setzte die Künstlerin auch bei den Wettbüros an, das Feld von hinten aufzurollen.

Drohnenalarm in Lettland: Flugobjekt durchquerte Luftraum

Brüssel - Im Baltikum haben die Streitkräfte des EU- und NATO-Mitglieds Lettland Bewohner über eine mögliche Bedrohungslage durch eine Drohne im Osten des Landes informiert. Das Flugobjekt sei in der Früh in den Luftraum eingedrungen und habe diesen dann wieder verlassen, teilten die Streitkräfte am Sonntag mit. Kampfjets der NATO seien aktiviert worden, hieß es, ohne nähere Angaben. In der Vergangenheit kam es bereits zu Explosionen durch Drohnenvorfälle auf lettischem Gebiet.

Russland: Haben insgesamt 556 ukrainische Drohnen abgewehrt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Streitkräfte haben in der Nacht auf Sonntag insgesamt 556 ukrainische Drohnen abgewehrt. Betroffen waren laut Russlands Verteidigungsministerium der Raum Moskau und die besetzte Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur TASS. In der russischen Hauptstadt habe es dabei mindestens drei Tote gegeben. Sollten die unabhängig nicht überprüfbaren Angaben zutreffen, würden sie auf einen großen Angriff der Ukraine hindeuten.

WHO ruft wegen Ebola in DR Kongo und Uganda Alarm aus

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen. Mit diesem Schritt will die UN-Behörde in Genf unter anderem Nachbarländer in erhöhte Alarmbereitschaft versetzen und die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft mobilisieren. Es handle sich jedoch um keinen Pandemie-Alarm, stellte die WHO klar.

Ein Drittel der Kinder besucht eine Ganztagsschule

Wien - In Österreich gehen immer noch die meisten Kinder in eine Halbtagsschule. In diesem Schuljahr haben an Pflichtschulen (v.a. Volks- und Mittelschule) und AHS-Unterstufen 33,7 Prozent einen Standort mit ganztägigem Angebot besucht. Nur 8,1 Prozent waren dabei an einer "echten" Ganztagsschule angemeldet, in der sich Unterricht mit Lern- und Freizeit abwechselt, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Grünen durch Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS).

Regierung zieht Agrardiesel-Vergütung um ein Jahr vor

Wien - Die Regierung zieht die Agrardiesel-Vergütung vor. Die Auszahlungen sollen nicht wie in den laufenden Budgetverhandlungen zunächst vereinbart im Dezember 2027 und 2028, sondern bereits jeweils ein Jahr zuvor erfolgen, teilte das Landwirtschaftministerium in einer Aussendung am Sonntag mit. Der Zuschuss werde voraussichtlich rund 16 Cent je Liter betragen. Weitere Details zum künftigen Modell und den Auszahlungsmodalitäten werden noch verhandelt, hieß es weiter.

Gleichbehandlungsanwaltschaft und HOSI fordern Levelling-Up

Wien - Anlässlich des internationalen Tages gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie am 17. Mai pochen die Gleichbehandlungsanwaltschaft und die Homosexuelle Initiative (HOSI) auf das sogenannte "Levelling-UP". "Der Diskriminierungsschutz im Privaten bleibt die zentrale Forderung der LGBTIQ+-Community an die Regierung", sagte HOSI-Obfrau Ann-Sophie Otte im APA-Interview. Für die Bundesregierung hat sie knapp eineinhalb Jahre nach deren Angelobung wenig Lob über.

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red