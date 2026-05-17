Bulgarien gewinnt überraschend den ESC in Wien

Wien - Das war kein Sieg mit Ansage, sondern ein Durchstart aus dem Windschatten, den Bulgariens ESC-Vertreterin Dara Samstagnacht in Wien beim 70. Eurovision Song Contest hinlegte. Lange Zeit war die 27-jährige Sängerin mit ihrem Partystampfer "Bangaranga" unter ferner liefen beim größten Musikbewerb der Welt gereiht worden - bis zum Juryfinale am Freitag. Ab diesem Zeitpunkt setzte die Künstlerin auch bei den Wettbüros an, das Feld von hinten aufzurollen.

Israel rechnet mit möglichem Neubeginn des Iran-Kriegs

Jerusalem - Israel stellt sich nach Medienberichten auf eine mögliche Wiederaufnahme der Angriffe im Iran ein. Die israelische Armee sei in höchster Bereitschaft, schrieb die Zeitung "Yediot Ahronot" unter Berufung auf israelische Regierungsvertreter. Die USA und Israel bereiteten sich demnach derzeit intensiv auf eine mögliche Wiederaufnahme der Kämpfe vor. Dem Bericht zufolge warten israelische Vertreter auf eine Entscheidung von US-Präsident Donald Trump.

Behörden: Vier Tote bei ukrainischem Angriff auf Russland

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem groß angelegten ukrainischen Drohnenangriff auf Gebiete in Russland sind laut dortigen Behörden mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Die Hauptstadt Moskau erlebte in der Nacht auf Sonntag den schwersten Angriff seit mehr als einem Jahr. In der gleichnamigen Oblast Moskau seien drei Menschen getötet worden, hieß es Sonntag früh. Ein weiteres Todesopfer sei in der Oblast Belgorod verzeichnet worden. Insgesamt seien 556 ukrainische Drohnen abgewehrt worden.

Drohnenalarm in Lettland: Flugobjekt durchquerte Luftraum

Brüssel - Im Baltikum haben die Streitkräfte des EU- und NATO-Mitglieds Lettland Bewohner über eine mögliche Bedrohungslage durch eine Drohne im Osten des Landes informiert. Das Flugobjekt sei in der Früh in den Luftraum eingedrungen und habe diesen dann wieder verlassen, teilten die Streitkräfte am Sonntag mit. Kampfjets der NATO seien aktiviert worden, hieß es, ohne nähere Angaben. In der Vergangenheit kam es bereits zu Explosionen durch Drohnenvorfälle auf lettischem Gebiet.

WHO ruft wegen Ebola in DR Kongo und Uganda Alarm aus

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen. Mit diesem Schritt will die UN-Behörde unter anderem Nachbarländer in erhöhte Alarmbereitschaft versetzen und die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft mobilisieren. Es handle sich jedoch um keinen Pandemie-Alarm. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen bereitete unterdessen einen Großeinsatz vor.

Regierung zieht Agrardiesel-Vergütung um ein Jahr vor

Wien - Die Regierung zieht die Agrardiesel-Vergütung vor. Die Auszahlungen sollen nicht wie in den laufenden Budgetverhandlungen zunächst vereinbart im Dezember 2027 und 2028, sondern bereits jeweils ein Jahr zuvor erfolgen, teilte das Landwirtschaftsministerium in einer Aussendung am Sonntag mit. Der Zuschuss werde voraussichtlich rund 16 Cent je Liter betragen. Weitere Details zum künftigen Modell und den Auszahlungsmodalitäten werden noch verhandelt, hieß es weiter.

Ein Drittel der Kinder besucht eine Ganztagsschule

Wien - In Österreich gehen immer noch die meisten Kinder in eine Halbtagsschule. In diesem Schuljahr haben an Pflichtschulen (v.a. Volks- und Mittelschule) und AHS-Unterstufen 33,7 Prozent einen Standort mit ganztägigem Angebot besucht. Nur 8,1 Prozent waren dabei an einer "echten" Ganztagsschule angemeldet, in der sich Unterricht mit Lern- und Freizeit abwechselt, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Grünen durch Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS).

200 Passagiere aus Zug von Salzburg nach München evakuiert

Traunstein/Salzburg - Wegen Brandgefahr haben Rettungskräfte einen Zug auf dem Weg von Salzburg nach München evakuiert. Der Großalarm ging laut Bayerischem Roten Kreuz (BRK) um 5.11 Uhr in der Früh ein. Demnach befanden sich 200 Fahrgäste in dem Zug, als er im oberbayrischen Traunstein schließlich geräumt wurde. Laut BRK waren die Bremsen eines Waggons so heiß geworden, dass ein Brand befürchtet wurde. Die Passagiere wurden in einer Turnhalle untergebracht und von Ärzten in Augenschein genommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red