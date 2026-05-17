Mehrere Tote durch Drohnen in Russland und der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Sowohl in Russland als auch der Ukraine sind am Wochenende durch Drohnen Menschen getötet worden. Die Hauptstadt Moskau erlebte in der Nacht auf Sonntag den schwersten Angriff seit mehr als einem Jahr. In der gleichnamigen Oblast starben drei Menschen, hieß es. Ein weiteres Todesopfer gab es in Belgorod. Insgesamt seien 556 ukrainische Drohnen abgewehrt worden. In der Ukraine starben in der Region Sumy zwei Männer, in deren Auto eine zuvor geborgene Drohne explodierte.

Diakonie-Direktorin Moser gegen Pflegeversicherung

Wien - Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser spricht sich gegen die Einführung einer Pflegeversicherung aus. In der ORF-"Pressestunde" am Sonntag verwies sie auf Deutschland, wo entsprechende Modelle nicht ausreichend funktionierten. Das steuerfinanzierte System in Österreich sei ein "gutes", so Moser. Probleme in der Pflege sah sie vor allem bei der Information für pflegende Angehörige sowie bei der Kurzzeitpflege etwa nach Krankenhausaufenthalten.

Israel greift Süden und Osten des Libanon an

Beirut/Jerusalem - Nach der Verlängerung der Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon hat Israel libanesischen Angaben zufolge den Süden und den Osten des Landes erneut angegriffen. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete am Sonntag von zwei israelischen Luftangriffen auf die Ortschaft Sohmor in der Bekaa-Region im Osten des Landes. Im Süden gab es demnach weitere Luftangriffe in den Regionen Nabatiyeh und Tyros.

Ein Drittel der Kinder besucht eine Ganztagsschule

Wien - In Österreich gehen immer noch die meisten Kinder in eine Halbtagsschule. In diesem Schuljahr haben an Pflichtschulen (v.a. Volks- und Mittelschule) und AHS-Unterstufen 33,7 Prozent einen Standort mit ganztägigem Angebot besucht. Nur 8,1 Prozent waren dabei an einer "echten" Ganztagsschule angemeldet, in der sich Unterricht mit Lern- und Freizeit abwechselt, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Grünen durch Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS).

Regierung zieht Agrardiesel-Vergütung um ein Jahr vor

Wien - Die Regierung zieht die Agrardiesel-Vergütung vor. Die Auszahlungen sollen nicht wie in den laufenden Budgetverhandlungen zunächst vereinbart im Dezember 2027 und 2028, sondern bereits jeweils ein Jahr zuvor erfolgen, teilte das Landwirtschaftsministerium in einer Aussendung am Sonntag mit. Der Zuschuss werde voraussichtlich rund 16 Cent je Liter betragen. Weitere Details zum künftigen Modell und den Auszahlungsmodalitäten werden noch verhandelt, hieß es weiter.

200 Passagiere in Bayern aus Nachtzug evakuiert

Traunstein/Salzburg - Wegen einer brennenden Bremse an einem Drehgestell haben Sonntagfrüh rund 200 Passagiere aus einem Nachtzug von Zagreb nach Stuttgart auf dem Streckenabschnitt zwischen Salzburg und München evakuiert werden müssen. Das Feuer an dem kroatischen Waggon war auf den Außenbereich begrenzt. Nach dem Halt in Traunstein habe das Personal den Brand in Sekundenschnelle gelöscht. Die 22 Fahrgäste im betroffenen Waggon seien nie in Gefahr gewesen, sagte Herbert Hofer von den ÖBB der APA.

Iran-Krieg hinterlässt Spuren auf Europas Stellenmärkten

EU-weit - Der Krieg im Iran und seine Auswirkungen haben die Stellenmärkte in großen Teilen Europas durcheinandergewirbelt. Die Jobseite Indeed verzeichnete einen durchschnittlichen Rückgang der Stellenausschreibungen um 5,6 Prozent in neun untersuchten Ländern. In Deutschland lag das Minus bei 4,6 Prozent.

Bolivien: Sicherheitskräfte mit Tränengas gegen Proteste

La Paz - In Bolivien sind am Wochenende rund 3.500 Polizisten und Soldaten mit Tränengas gegen Demonstranten vorgegangen, die Zufahrten zur Hauptstadt La Paz blockieren. Laut Medienberichten vom Sonntag gab es 57 Festnahmen. Arbeiter, Bauern, Lehrer und Indigene fordern höhere Löhne, eine Stabilisierung der Wirtschaft und Verzicht auf Privatisierungen. Der konservative Präsident Rodrigo Paz hatte als Sparmaßnahme jüngst unter anderem Treibstoffsubventionen gestrichen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red