LASK nach 3:0 bei Austria Meister - Rapid im EC-Play-off

Wien/Graz/Salzburg - Der österreichische Fußball-Meister 2025/26 heißt LASK. Die Linzer feierten am Sonntag in der letzten Runde der Bundesliga-Meistergruppe einen 3:0-Auswärtssieg gegen die Austria und setzten sich damit zwei Punkte vor dem entthronten Titelverteidiger Sturm Graz durch, der daheim gegen Rapid 2:0 gewann. Dadurch müssen die Hütteldorfer als Fünfter ins Europacup-Play-off. Salzburg holte trotz eines Heim-1:3 gegen den Sechsten Hartberg Endrang drei, die Austria wurde Vierter.

Mehrere Tote durch Drohnen in Russland und der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Sowohl in Russland als auch der Ukraine sind am Wochenende durch Drohnen Menschen getötet worden. Die Hauptstadt Moskau erlebte in der Nacht auf Sonntag den schwersten Angriff seit mehr als einem Jahr. In der gleichnamigen Oblast starben drei Menschen, hieß es. Ein weiteres Todesopfer gab es in Belgorod. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einer "vollkommen gerechtfertigten" Vergeltungsmaßnahme für Moskaus jüngsten Angriff auf die Ukraine mit 24 Toten.

Auto fuhr in Fußgänger in Modena: Zwei Opfer in Lebensgefahr

Modena - Nachdem im Zentrum der norditalienischen Stadt Modena am Samstag ein Auto in eine Gruppe von Fußgängern hineingefahren ist, wächst die Sorge um die acht Verletzten. Zu ihnen zählen eine deutsche und eine polnische Touristin, wie der Bürgermeister von Modena, Massimo Mezzetti am Sonntag bestätigte. Zwei Verletzten, einer 55-jährigen Frau und einem 52-Jährigen, mussten die Beine amputiert werden. Er und die Frau schweben noch in akuter Lebensgefahr.

Pariser Staatsanwaltschaft befragt 20 weitere Epstein-Opfer

Paris/Washington/New York - Im Rahmen der Ermittlungen zum Epstein-Skandal haben sich bei der Pariser Staatsanwaltschaft weitere mutmaßliche Opfer des US-Sexualstraftäters gemeldet. Insgesamt hätten etwa 20 Missbrauchsopfer mit ihrer Behörde Kontakt aufgenommen, sagte Staatsanwältin Laure Beccuau am Sonntag dem Sender RTL. Außer den Opfern des 2019 verstorbenen Jeffrey Epstein handle es sich um Opfer des Model-Agenten Jean-Luc Brunel und des früheren Chefs der großen Model-Agentur Elite, G�rald Marie.

Löscharbeiten bei Waldbrand in Kärntner Lesachtal beendet

Lesachtal - Nach 24 Tagen der Bekämpfung des großen Waldbrandes sowie vieler Glutnester im Kärntner Lesachtal konnte am Sonntag endlich "Brand aus" gegeben werden. Dies teilte der Landesfeuerwehrverband Kärnten in einer Aussendung mit. Das Feuer war am Abend des 23. April vermutlich durch eine Zigarettenkippe ausgebrochen. Insgesamt waren rund 110 Hektar betroffen, insgesamt standen rund 2.000 Feuerwehrleute und etliche Hubschrauber im Einsatz.

Diakonie-Direktorin Moser gegen Pflegeversicherung

Wien - Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser spricht sich gegen die Einführung einer Pflegeversicherung aus. In der ORF-"Pressestunde" am Sonntag verwies sie auf Deutschland, wo entsprechende Modelle nicht ausreichend funktionierten. Das steuerfinanzierte System in Österreich sei ein "gutes", so Moser. Probleme in der Pflege sah sie vor allem bei der Information für pflegende Angehörige sowie bei der Kurzzeitpflege etwa nach Krankenhausaufenthalten.

Israel greift Süden und Osten des Libanon an

Beirut/Jerusalem - Nach der Verlängerung der Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon hat Israel libanesischen Angaben zufolge den Süden und den Osten des Landes erneut angegriffen. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete am Sonntag von zwei israelischen Luftangriffen auf die Ortschaft Sohmor in der Bekaa-Region im Osten des Landes. Im Süden gab es demnach weitere Luftangriffe in den Regionen Nabatiyeh und Tyros.

USA sehen Angriffsgefahr durch Kuba

Washington/Havanna - Die USA verfügen einem Medienbericht zufolge über Erkenntnisse, wonach Kuba mehr als 300 Militärdrohnen erworben hat und deren Einsatz gegen US-Ziele erwägt. Als mögliche Ziele würden der US-Stützpunkt Guantanamo auf Kuba sowie US-Militärschiffe und möglicherweise das rund 145 Kilometer nördlich von Havanna gelegene Key West in Florida diskutiert, berichtete das Nachrichtenportal "Axios" am Sonntag unter Berufung auf Geheimdienstinformationen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red