Mehrere Tote durch Drohnen in Russland und der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Sowohl in Russland als auch der Ukraine sind am Wochenende durch Drohnen Menschen getötet worden. Die Hauptstadt Moskau erlebte in der Nacht auf Sonntag den schwersten Angriff seit mehr als einem Jahr. In der gleichnamigen Oblast starben drei Menschen, hieß es. Ein weiteres Todesopfer gab es in Belgorod. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einer "vollkommen gerechtfertigten" Vergeltungsmaßnahme für Moskaus jüngsten Angriff auf die Ukraine mit 24 Toten.

Auto fuhr in Fußgänger in Modena: Zwei Opfer in Lebensgefahr

Modena - Nachdem im Zentrum der norditalienischen Stadt Modena am Samstag ein Auto in eine Gruppe von Fußgängern hineingefahren ist, wächst die Sorge um die acht Verletzten. Zu ihnen zählen eine deutsche und eine polnische Touristin, wie der Bürgermeister von Modena, Massimo Mezzetti am Sonntag bestätigte. Zwei Verletzten, einer 55-jährigen Frau und einem 52-Jährigen, mussten die Beine amputiert werden. Er und die Frau schweben noch in akuter Lebensgefahr.

Israel rechnet mit möglichem Neubeginn des Iran-Kriegs

Jerusalem - Israel stellt sich nach Medienberichten angesichts stockender diplomatischer Bemühungen auf eine mögliche Wiederaufnahme der Angriffe im Iran ein. "Unsere Augen sind weit geöffnet in Bezug auf den Iran", sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bei einer Kabinettssitzung in Jerusalem. "Es gibt gewiss viele Möglichkeiten, wir sind auf jedes Szenario vorbereitet." Danach telefonierte er mit US-Präsident Donald Trump. Dieser drohte online: "Für den Iran tickt die Uhr".

LASK nach 3:0 bei Wiener Austria erstmals seit 1965 Meister

Wien/Graz/Salzburg - Der LASK ist erstmals seit 1965 österreichischer Fußball-Meister. Die Linzer feierten am Sonntag in der letzten Runde der Bundesliga-Meistergruppe einen 3:0-Auswärtssieg gegen die Wiener Austria und setzten sich damit zwei Punkte vor dem entthronten Titelverteidiger Sturm Graz durch, der daheim gegen Rapid 2:0 gewann. Dadurch müssen die Hütteldorfer als Fünfter ins Europacup-Play-off. Salzburg holte trotz eines Heim-1:3 gegen Hartberg Endrang drei, die Austria wurde Vierter.

Kuhherde attackiert in Tirol Ehepaar - 67-Jährige tot

Oberlienz - Eine Kuhherde hat Sonntagmittag im Bereich eines ausgeschilderten Weidegebietes in Oberlienz in Osttirol ein Ehepaar attackiert. Die 67-jährige Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an Ort und Stelle verstarb, berichtete die Polizei. Ihr 65-jähriger Ehemann erlitt schwere Verletzungen. Die Besatzung eines Notarzthubschraubers flog ihn in die Innsbrucker Klinik.

73-Jähriger von Tiger bei Leipzig schwer verletzt

Leipzig - Die Polizei hat am Sonntagnachmittag bei Leipzig im deutschen Bundesland Sachsen einen entlaufenen Tiger erschossen. Das Tier war aus einer privaten Anlage entkommen. Ein 73-Jähriger wurde schwer verletzt. Der Tiger sei in einer Gartenanlage mit einer Langwaffe erlegt worden, wie eine Polizeisprecherin berichtete. Wie dem Tier der Ausbruch gelang, ist noch unklar. In dem Gehege sei schließlich der Mann gerettet worden. Die Einsatzkräfte brachten ihn in ein Spital.

Pariser Staatsanwaltschaft befragt 20 weitere Epstein-Opfer

Paris/Washington/New York - Im Rahmen der Ermittlungen zum Epstein-Skandal haben sich bei der Pariser Staatsanwaltschaft weitere mutmaßliche Opfer des US-Sexualstraftäters gemeldet. Insgesamt hätten etwa 20 Missbrauchsopfer mit ihrer Behörde Kontakt aufgenommen, sagte Staatsanwältin Laure Beccuau am Sonntag dem Sender RTL. Außer den Opfern des 2019 verstorbenen Jeffrey Epstein handle es sich um Opfer des Model-Agenten Jean-Luc Brunel und des früheren Chefs der großen Model-Agentur Elite, G�rald Marie.

Löscharbeiten bei Waldbrand in Kärntner Lesachtal beendet

Lesachtal - Nach 24 Tagen der Bekämpfung des großen Waldbrandes sowie vieler Glutnester im Kärntner Lesachtal konnte am Sonntag endlich "Brand aus" gegeben werden. Dies teilte der Landesfeuerwehrverband Kärnten in einer Aussendung mit. Das Feuer war am Abend des 23. April vermutlich durch eine Zigarettenkippe ausgebrochen. Insgesamt waren rund 110 Hektar betroffen, insgesamt standen rund 2.000 Feuerwehrleute und etliche Hubschrauber im Einsatz.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red