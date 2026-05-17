Israel rechnet mit möglichem Neubeginn des Iran-Kriegs

Jerusalem - Israel stellt sich nach Medienberichten angesichts stockender diplomatischer Bemühungen auf eine mögliche Wiederaufnahme der Angriffe im Iran ein. "Unsere Augen sind weit geöffnet in Bezug auf den Iran", sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bei einer Kabinettssitzung in Jerusalem. "Es gibt gewiss viele Möglichkeiten, wir sind auf jedes Szenario vorbereitet." Danach telefonierte er mit US-Präsident Donald Trump. Dieser drohte online: "Für den Iran tickt die Uhr".

ESC-Siegerin Dara in Bulgarien von hunderten Fans empfangen

Sofia/Wien - Einen Tag nach ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest (ESC) ist die bulgarische Sängerin Dara von hunderten Fans in ihrer Heimat empfangen worden. Die 27-Jährige stimmte nach ihrer Landung am Flughafen in Bulgariens Hauptstadt Sofia am Sonntag spontan ihren Siegersong "Bangaranga" an. An die Kinder in der Menge gerichtet sagte sie, ihr Überraschungserfolg beim ESC-Finale in Wien zeige, "dass alles möglich ist".

Kuhherde attackiert in Tirol Ehepaar - 67-Jährige tot

Oberlienz - Eine Kuhherde hat Sonntagmittag im Bereich eines ausgeschilderten Weidegebietes in Oberlienz in Osttirol ein Ehepaar attackiert. Die 67-jährige Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an Ort und Stelle verstarb, berichtete die Polizei. Ihr 65-jähriger Ehemann erlitt schwere Verletzungen. Die Besatzung eines Notarzthubschraubers flog ihn in die Innsbrucker Klinik.

Libanon meldet fünf Tote bei neuen israelischen Angriffen

Beirut/Jerusalem - Trotz der Verlängerung der Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon sind bei israelischen Angriffen im Süden des Libanon nach libanesischen Angaben am Sonntag mindestens fünf Menschen getötet worden. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden in der Ortschaft Tayr Felsay drei Menschen getötet, darunter ein Kind. Zwei Tote, darunter ein weiteres Kind, gab es in der Ortschaft Tayr Debba. Bei den Angriffen wurden demnach insgesamt elf Menschen verletzt.

Trumps Sondergesandter zu Besuch in Grönland eingetroffen

Nuuk - Der US-Sondergesandte für Grönland, Jeff Landry, ist zu einem mehrtägigen Besuch auf der arktischen Insel eingetroffen. Landry landete am Sonntag in der grönländischen Hauptstadt Nuuk, wie die Zeitung "Sermitsiaq" berichtete. Es ist der erste Grönland-Besuch des republikanischen Gouverneurs von Louisiana in seiner Funktion als Sondergesandter.

Tausende demonstrieren in Tschechien für Medienfreiheit

Prag - Tausende Menschen sind in mehreren Städten Tschechiens auf die Straße gegangen, um für die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Radios und Fernsehens zu demonstrieren. Sie protestierten gegen Pläne der rechtspopulistischen Regierung des Ministerpräsidenten und Milliardärs Andrej Babis. Die Dreiparteien-Koalition will die Radio- und Fernsehgebühren abschaffen und die öffentlich-rechtlichen Sender künftig direkt aus dem Staatshaushalt finanzieren.

Tausende bei Gebetsveranstaltung der Trump-Regierung

Washington - Tausende Menschen haben am Sonntag in Washington an einer von der US-Regierung organisierten Gebetsveranstaltung teilgenommen. Als Redner wurden neben christlichen Predigern Verteidigungsminister Pete Hegseth und der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, der Republikaner Mike Johnson, erwartet. US-Präsident Donald Trump und Außenminister Marco Rubio wollten Videobotschaften schicken.

USA sehen Angriffsgefahr durch Kuba

Washington/Havanna - Im Falle eines Militärangriffs der USA will Kuba laut Regierung sein "legitimes Recht auf Selbstverteidigung" ausüben. "Die USA sind der Angreifer. Kuba ist das angegriffene Land, das sich auf das Recht auf Selbstverteidigung beruft", schrieb Vizeaußenminister Carlos Fern�ndez de Cossio auf der Plattform X. Diese Aussage folgte auf einen Bericht des US-Nachrichtenportals "Axios" zu angeblichen Vorbereitungen des Inselstaates, im Ernstfall Drohnen gegen US-Ziele einzusetzen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red