Israel rechnet mit möglichem Neubeginn des Iran-Kriegs

Jerusalem - Israel stellt sich nach Medienberichten angesichts stockender diplomatischer Bemühungen auf eine mögliche Wiederaufnahme der Angriffe im Iran ein. "Unsere Augen sind weit geöffnet in Bezug auf den Iran", sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bei einer Kabinettssitzung in Jerusalem. "Es gibt gewiss viele Möglichkeiten, wir sind auf jedes Szenario vorbereitet." Danach telefonierte er mit US-Präsident Donald Trump. Dieser drohte online: "Für den Iran tickt die Uhr".

Minus bei Geburten und Kinderwunsch: Barometer zeigt Trends

Wien - Der Geburtenrückgang in Österreich hält weiterhin an. "Die Geburtenrate wird wohl auch noch weiter hinuntergehen", sagte der Demograph Kryštof Zeman gegenüber der APA. Dafür sprechen die von ihm, Caroline Berghammer und Kollegen erstellten Datenanalysen für eine neue Ausgabe des "Geburtenbarometer" der Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Auch die Entwicklung, dass immer mehr junge Frauen kinderlos bleiben wollen, werde sich wohl noch verstärken, so ihre Annahme.

Erste Prüfungstagsatzung in Laura Privatstiftung-Insolvenz

Innsbruck - Im Insolvenzverfahren gegen die von Immobilienunternehmer Ren� Benko einst mitgegründete Laura Privatstiftung findet Montagnachmittag am Landesgericht Innsbruck die erste Prüfungstagsatzung statt. Rund 1,7 Mrd. Euro an Forderungen wurden im Vorfeld angemeldet, hatte die APA erfahren. Es sei davon auszugehen, dass nur ein "geringer Teil" davon anerkannt werde, erklärte Masseverwalter Stefan Geiler.

ESC-Siegerin Dara in Bulgarien von hunderten Fans empfangen

Sofia/Wien - Einen Tag nach ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest (ESC) ist die bulgarische Sängerin Dara von hunderten Fans in ihrer Heimat empfangen worden. Die 27-Jährige stimmte nach ihrer Landung am Flughafen in Bulgariens Hauptstadt Sofia am Sonntag spontan ihren Siegersong "Bangaranga" an. An die Kinder in der Menge gerichtet sagte sie, ihr Überraschungserfolg beim ESC-Finale in Wien zeige, "dass alles möglich ist".

Kuhherde attackiert in Tirol Ehepaar - 67-Jährige tot

Oberlienz - Eine Kuhherde hat Sonntagmittag im Bereich eines ausgeschilderten Weidegebietes in Oberlienz in Osttirol ein Ehepaar attackiert. Die 67-jährige Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an Ort und Stelle verstarb, berichtete die Polizei. Ihr 65-jähriger Ehemann erlitt schwere Verletzungen. Die Besatzung eines Notarzthubschraubers flog ihn in die Innsbrucker Klinik.

Libanon meldet fünf Tote bei neuen israelischen Angriffen

Beirut/Jerusalem - Trotz der Verlängerung der Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon sind bei israelischen Angriffen im Süden des Libanon nach libanesischen Angaben am Sonntag mindestens fünf Menschen getötet worden. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden in der Ortschaft Tayr Felsay drei Menschen getötet, darunter ein Kind. Zwei Tote, darunter ein weiteres Kind, gab es in der Ortschaft Tayr Debba. Bei den Angriffen wurden demnach insgesamt elf Menschen verletzt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red