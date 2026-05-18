Massiver russischer Gegenangriff nach Attacken auf Moskau

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die massiven ukrainischen Drohnenattacken auf Moskau in der Nacht auf Montag mit Gegenangriffen beantwortet. Bei Drohnen- und Raketenangriffen auf Regionen im Zentrum und Süden der Ukraine wurden Behördenangaben zufolge eine Person getötet und mindestens 30 Menschen verletzt. Berichten der zuständigen Regionalgouverneure auf Telegram zufolge starb die Person im südukrainischen Cherson.

Selenskyj: Veränderte Lage durch Reichweite unserer Waffen

Kiew (Kyjiw) - Die vergrößerte Reichweite der neuesten ukrainischen Waffen ändert nach Ansicht von Präsident Wolodymyr Selenskyj die Lage im Krieg erheblich. In seiner abendlichen Videoansprache hob er am Sonntag die Wirkung der jüngsten Angriffe gegen Moskau und andere Ziele in Russland hervor. "Die Entfernung zu den Zielen beträgt diesmal mehr als 500 Kilometer, was auch deshalb von Bedeutung ist, weil die Region Moskau am stärksten mit russischen Luftabwehrmitteln gesättigt ist."

AI: Hinrichtungen auf Höchststand seit mehr als 40 Jahren

Wien/Teheran/Riad - Die Zahl der Hinrichtungen weltweit ist laut der Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) so hoch wie seit mehr als 40 Jahren nicht mehr. Für diesen Negativrekord ist laut einem aktuellen Bericht der NGO zur Anwendung der Todesstrafe eine kleine Gruppe von Ländern hauptverantwortlich - allen voran der Iran. Schätzungen zufolge vollzieht China die meisten Hinrichtungen weltweit - die genaue Zahl ist allerdings Staatsgeheimnis.

Erste Prüfungstagsatzung in Laura Privatstiftung-Insolvenz

Innsbruck - Im Insolvenzverfahren gegen die von Immobilienunternehmer Ren� Benko einst mitgegründete Laura Privatstiftung findet Montagnachmittag am Landesgericht Innsbruck die erste Prüfungstagsatzung statt. Rund 1,7 Mrd. Euro an Forderungen wurden im Vorfeld angemeldet, hatte die APA erfahren. Es sei davon auszugehen, dass nur ein "geringer Teil" davon anerkannt werde, erklärte Masseverwalter Stefan Geiler.

Minus bei Geburten und Kinderwunsch: Barometer zeigt Trends

Wien - Der Geburtenrückgang in Österreich hält weiterhin an. "Die Geburtenrate wird wohl auch noch weiter hinuntergehen", sagte der Demograph Kryštof Zeman gegenüber der APA. Dafür sprechen die von ihm, Caroline Berghammer und Kollegen erstellten Datenanalysen für eine neue Ausgabe des "Geburtenbarometer" der Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Auch die Entwicklung, dass immer mehr junge Frauen kinderlos bleiben wollen, werde sich wohl noch verstärken, so ihre Annahme.

Beben der Stärke 5,2 in Südchina

Peking - Bei einem Erdbeben der Stärke 5,2 in Südchina sind nach Angaben staatlicher Medien mindestens zwei Menschen gestorben. Es ereignete sich am Montag um 00.21 Uhr Ortszeit (Sonntag, 18.21 Uhr MESZ) in der Stadt Liuzhou in der Region Guangxi, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. In der Früh wurde demnach noch ein Mensch vermisst

US-Kampfflugzeuge bei Flugschau kollidiert

Boise (Idaho) - Bei einer Flugschau im US-Bundesstaat Idaho sind Medienberichten zufolge zwei Kampfflugzeuge in der Luft zusammengestoßen und abgestürzt. Alle vier Besatzungsmitglieder der beiden Maschinen hätten sich per Schleudersitz retten können, berichtete der örtliche Lokalsender KOMO am Sonntag. Auf der Internetseite der Gunfighter Skies Air Show wurde bestätigt, dass es auf dem Luftwaffenstützpunkt Mountain Home zu einem "Vorfall mit Flugzeugen" gekommen sei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red