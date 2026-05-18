500 "ernst zu nehmende" Cyberangriffe bei ESC

Wien - Der 70. Eurovision Song Contest war vor allem für die Sicherheitsbehörden eine große Herausforderung. Allein 500 "ernst zu nehmende" Cyberangriffe gab es, die alle abgewehrt werden konnten, zog die Polizei am Montag in einer Pressekonferenz erfolgreiche Bilanz. 22.000 Personen wurden sicherheitsbehördlich überprüft, 74 Anzeigen erstellt und 16 Personen festgenommen, resümierte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

OMV startet Erdgasförderung im niederösterreichischen Wittau

Wien/Glinzendorf - Der Öl- und Gaskonzern OMV hat am Montag im niederösterreichischen Wittau offiziell mit der Förderung von Erdgas begonnen. Das Vorkommen östlich von Wien gilt mit geschätzten 48 Terawattstunden (TWh) als das bedeutendste des Landes seit vier Jahrzehnten. Das Projekt soll die heimische Gasproduktion stärken und in der ersten Phase den Bedarf von rund 100.000 Haushalten decken und die Eigenversorgung mit Erdgas in Österreich auf 10 Prozent steigern.

Zivilschutz-App ZIVA soll Krisenvorsorge modernisieren

Wien - Der Österreichische Zivilschutzverband (ÖZSV) hat mit 120 Organisationen aus dem ganzen Land eine Zivilschutz-App namens ZIVA entwickelt. Die Applikation befindet sich ab sofort in der Testphase und soll im September 2026 veröffentlicht werden. Sie vereint Gefahrenanalyse, personalisierte Vorsorge und Live-Warnungen und soll die Nutzerinnen und Nutzer persönlich erreichen. So sollen die Menschen in Österreich animiert werden, sich mit Krisenszenarien auseinanderzusetzen.

USA bekam neuen Vorschlag des Iran für Deal übermittelt

Islamabad/Washington - Pakistan hat den USA einen überarbeiteten Vorschlag des Iran zur Beendigung des Krieges übermittelt. Das sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person aus pakistanischen Vermittlerkreisen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters vor dem Hintergrund der stockenden Friedensgespräche. "Wir haben nicht viel Zeit", sagte der Insider auf die Frage zu den Möglichkeiten, die bestehenden Differenzen zu überwinden. Beide Seiten würden ihre Bedingungen zudem immer wieder ändern.

Russland und Ukraine überziehen sich mit Drohnenattacken

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die ukrainischen Angriffe auf Moskau in der Nacht auf Montag mit Gegenangriffen beantwortet. Bei Drohnen- und Raketenangriffen auf die Zentral- und Südukraine wurden eine Person getötet und mindestens 30 Menschen verletzt. Berichten der zuständigen Regionalgouverneure auf Telegram zufolge starb die Person im südukrainischen Cherson. Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die südrussische Region Belgorod starben zwei Menschen und zwei weitere wurden verletzt.

Beweisverfahren im Ott-Prozess abgeschlossen

Wien - Am Wiener Landesgericht ist am Montag im Spionage-Prozess gegen den ehemaligen Chefinspektor im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, und einen mitangeklagten Polizisten das Beweisverfahren abgeschlossen worden. Sämtliche offenen Beweisanträge wurden abgewiesen, nachdem ein letzter, aus Großbritannien angereister Zeuge unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen wurde. Danach kam noch einmal Egisto Ott ausführlich zu Wort.

Arbeiterkammer drängt auf Gesetz für Lohntransparenz

Wien - Die Arbeiterkammer drängt auf eine rasche Umsetzung der Lohntransparenz-Richtlinie. Die "Blockade" der Arbeitgebervertretung in den Verhandlungen sei "nicht akzeptabel", damit würde vielen Frauen ein gerechtes Einkommen verwehrt, kritisierte AK-Präsidentin Renate Anderl am Montag bei einer Pressekonferenz. Auch auf EU-Ebene gebe es erheblichen Widerstand von Unternehmerverbänden, obwohl die Richtlinie beschlossenes Recht sei, so die SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner.

Seit 2020 rund 1.300 geschützte Tiere in Österreich getötet

Wien - Durchschnittlich alle zwei Tage wird in Österreich ein geschütztes Tier zum Abschuss freigegeben oder illegal getötet, kritisiert der WWF. "Ein gefährlicher Rückschritt für den Artenschutz", sagte WWF-Programmleiterin Hanna Simons am Montag in Wien bei der Präsentation der neu erhobenen Daten. Laut diesem Report wurden seit 2020 mehr als 1.300 geschützte Tiere getötet. 1.215 davon waren behördlich genehmigte Abschüsse: 587 Biber, 565 Fischotter und 63 Wölfe.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red