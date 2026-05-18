ÖFB-Kader mit Affengruber, Svoboda und WAC-Profi Schöpf

Wien - Österreichs Fußball-Nationalteam geht ohne Gernot Trauner und Maximilian Wöber in die WM in Nordamerika. Die beiden in dieser Saison lange verletzten Innenverteidiger stehen nicht im 26-köpfigen Aufgebot, das Teamchef Ralf Rangnick am Montag in Wien bekanntgegeben hat. Dem WM-Kader gehören dafür wie zuletzt im März Michael Svoboda und David Affengruber an. Auch Alessandro Schöpf ist dabei. Als dritten Torhüter entschied sich Rangnick für Florian Wiegele statt Tobias Lawal.

Beweisverfahren im Ott-Prozess abgeschlossen

Wien - Am Wiener Landesgericht ist am Montag im Spionage-Prozess gegen den ehemaligen Chefinspektor im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, und einen mitangeklagten Polizisten das Beweisverfahren abgeschlossen worden. Sämtliche offenen Beweisanträge wurden abgewiesen, nachdem ein letzter, aus Großbritannien angereister Zeuge unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen wurde. Danach kam noch einmal Egisto Ott ausführlich zu Wort.

OMV startet Erdgasförderung im niederösterreichischen Wittau

Wien/Glinzendorf - Der Öl- und Gaskonzern OMV hat am Montag im niederösterreichischen Wittau offiziell mit der Förderung von Erdgas begonnen. Das Vorkommen östlich von Wien gilt mit geschätzten 48 Terawattstunden (TWh) als das bedeutendste des Landes seit vier Jahrzehnten. Das Projekt soll in der ersten Phase den Gasbedarf von rund 100.000 Haushalten decken und die Eigenversorgung mit Erdgas in Österreich auf 10 Prozent steigern, im Endausbau sogar auf bis zu 14 Prozent.

500 "ernst zu nehmende" Cyberangriffe bei ESC

Wien - Der 70. Eurovision Song Contest war vor allem für die Sicherheitsbehörden eine große Herausforderung. Allein 500 "ernst zu nehmende" Cyberangriffe gab es, die alle abgewehrt werden konnten, zog die Polizei am Montag in einer Pressekonferenz erfolgreiche Bilanz. 22.000 Personen wurden sicherheitsbehördlich überprüft, 74 Anzeigen erstellt und 16 Personen festgenommen, resümierte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

USA bekam neuen Vorschlag des Iran für Deal übermittelt

Islamabad/Washington - Pakistan hat den USA einen überarbeiteten Vorschlag des Iran zur Beendigung des Krieges übermittelt. Das sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person aus pakistanischen Vermittlerkreisen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters vor dem Hintergrund der stockenden Friedensgespräche. "Wir haben nicht viel Zeit", sagte der Insider auf die Frage zu den Möglichkeiten, die bestehenden Differenzen zu überwinden. Beide Seiten würden ihre Bedingungen zudem immer wieder ändern.

Iran richtete Behörde zur Kontrolle der Hormuz-Straße ein

Teheran - Der Iran hat offiziell bestätigt, dass er eine eigene Behörde zur Kontrolle der Schifffahrt in der Straße von Hormuz gegründet hat. Die "Behörde für die Straße des Persischen Golfs" (PGSA) verfüge über einen offiziellen Account, über den sie "Echtzeit-Updates zu den Operationen" in der Meerenge bereitstellen werde, erklärten der Nationale Sicherheitsrat und die Marine der iranischen Revolutionsgarden, der Elitestreitmacht des Landes, am Montag. Details wurden nicht genannt.

Arbeiterkammer drängt auf Gesetz für Lohntransparenz

Wien - Die Arbeiterkammer drängt auf eine rasche Umsetzung der Lohntransparenz-Richtlinie. Die "Blockade" der Arbeitgebervertretung in den Verhandlungen sei "nicht akzeptabel", kritisierte AK-Präsidentin Renate Anderl am Montag bei einer Pressekonferenz. Auch auf EU-Ebene gebe es Widerstand von Unternehmerverbänden, obwohl die Richtlinie beschlossenes Recht sei, so die SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner. Der ÖVP-Wirtschaftsbund und die IV warnten indes erneut vor zu viel Bürokratie.

Zivilschutz-App ZIVA soll Krisenvorsorge modernisieren

Wien - Der Österreichische Zivilschutzverband (ÖZSV) hat mit 120 Organisationen aus dem ganzen Land eine Zivilschutz-App namens ZIVA entwickelt. Die Applikation befindet sich ab sofort in der Testphase und soll im September 2026 veröffentlicht werden. Sie vereint Gefahrenanalyse, personalisierte Vorsorge und Live-Warnungen und soll die Nutzerinnen und Nutzer persönlich erreichen. So sollen die Menschen in Österreich animiert werden, sich mit Krisenszenarien auseinanderzusetzen.

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red