Beweisverfahren im Ott-Prozess beendet, Urteile am Mittwoch

Wien - Am Wiener Landesgericht ist am Montag im Spionage-Prozess gegen den ehemaligen Chefinspektor im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, und einen mitangeklagten Polizisten das Beweisverfahren abgeschlossen worden. Sämtliche offenen Beweisanträge wurden abgewiesen, nachdem ein letzter, aus Großbritannien angereister Zeuge vernommen wurde. Vor den Schlussvorträgen des Staatsanwalts und der Verteidigung kam noch einmal Egisto Ott zu Wort.

OMV startet Erdgasförderung im niederösterreichischen Wittau

Wien/Glinzendorf - Der Öl- und Gaskonzern OMV hat am Montag im niederösterreichischen Wittau offiziell mit der Förderung von Erdgas begonnen. Das Vorkommen östlich von Wien gilt mit geschätzten 48 Terawattstunden (TWh) als das bedeutendste des Landes seit vier Jahrzehnten. Das Projekt soll in der ersten Phase den Gasbedarf von rund 100.000 Haushalten decken und die Eigenversorgung mit Erdgas in Österreich auf 10 Prozent steigern, im Endausbau sogar auf bis zu 14 Prozent.

ÖFB-Kader mit Affengruber, Svoboda und WAC-Profi Schöpf

Wien - Österreichs Fußball-Nationalteam geht ohne Gernot Trauner und Maximilian Wöber in die WM in Nordamerika. Die beiden in dieser Saison lange verletzten Innenverteidiger stehen nicht im 26-köpfigen Aufgebot, das Teamchef Ralf Rangnick am Montag in Wien bekanntgegeben hat. Dem WM-Kader gehören dafür wie zuletzt im März Michael Svoboda und David Affengruber an. Auch Alessandro Schöpf ist dabei. Als dritten Torhüter entschied sich Rangnick für Florian Wiegele statt Tobias Lawal.

Trump zieht Milliardenklage gegen US-Steuerbehörde zurück

Washington - US-Präsident Donald Trump hat eine milliardenschwere Schadensersatzklage gegen die US-Steuerbehörde IRS fallen gelassen. Wie am Montag aus einer beim Bundesgericht von Florida eingereichten Erklärung ersichtlich wurde, zogen Trump sowie seine Söhne Eric und Donald Jr. die Klage gegen die Steuerbehörde zurück. Im Jänner hatte Trump die IRS wegen der unerlaubten Weitergabe seiner Steuererklärung an die Presse auf zehn Milliarden Dollar Schadensersatz verklagt.

Kuba warnt USA vor "Blutbad" bei militärischem Eingreifen

Havanna - Kuba hat die USA in deutlichen Worten vor einem militärischen Eingreifen gewarnt. Jeder US-Militäreinsatz gegen Kuba würde zu einem "Blutbad" mit unkalkulierbaren Folgen für den Frieden und die Stabilität in der Region führen, erklärte Präsident Miguel Diaz-Canel am Montag auf dem Kurznachrichtendienst X. Kuba stelle keine Bedrohung dar.

1,7 Mrd. Forderungen gegen "Laura" - 32,7 Mio. anerkannt

Innsbruck - Im Insolvenzverfahren gegen die von Immobilienunternehmer Ren� Benko einst mitgegründete Laura Privatstiftung hat Montagnachmittag am Landesgericht Innsbruck die erste Prüfungstagsatzung stattgefunden. Von den bereits im Vorfeld bekannt gewordenen rund 1,7 Mrd. Euro an Forderungen der Gläubiger wurden vorerst nur 32,7 Mio. Euro vom Masseverwalter als berechtigt anerkannt. Doch letzterer Betrag dürfte ziemlich bald in die Höhe schnellen.

17-Jähriger erschießt vier Menschen im Süden der Türkei

Mersin - Ein Angreifer hat im Süden der Türkei Medienberichten zufolge vier Menschen erschossen. Acht weitere Menschen seien bei der Attacke am Montag nahe der Stadt Mersin verletzt worden, berichteten die Nachrichtenagenturen DHA und IHA. Nach Angaben von DHA handelt es sich bei dem Täter um einen 17-Jährigen. Der Jugendliche eröffnete demnach in einem Restaurant das Feuer und tötete den Besitzer sowie einen Mitarbeiter. Mehrere Gäste seien verletzt worden.

Grönlands Regierungschef traf US-Gesandten: Keine Annäherung

Nuuk - Nach einem Treffen mit dem US-Sondergesandten Jeff Landry sieht Grönlands Regierungschef Jens-Frederik Nielsen keine Veränderung der US-Position im Streit um die arktische Insel. Er sei mit dem US-Gesandten "in einem positiven Geist und mit großem gegenseitigen Respekt" ins Gespräch gekommen, sagte Nielsen am Montag. Das Gespräch sei "konstruktiv" gewesen, aber es habe "keine Anzeichen" für eine veränderte Haltung der USA gegeben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red