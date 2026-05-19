Tote nach Angriff auf Moschee in San Diego

San Diego (Kalifornien) - Erneut ist in den Vereinigten Staaten eine religiöse Einrichtung Ziel eines Gewaltverbrechens geworden - diesmal in San Diego. Ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger griffen ein islamisches Zentrum an, zu dem neben einer Moschee auch eine Schule gehört. Drei Menschen starben, die beiden Angreifer wurden später tot in ihrem Auto gefunden.

Trump: Für Dienstag geplanter Angriff auf Iran ausgesetzt

Washington - US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Angaben von Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten gebeten worden, einen geplanten Angriff auf den Iran auszusetzen. Dieser sei eigentlich für Dienstag geplant gewesen, werde nun aber nicht stattfinden. Das US-Militär bleibe in voller Kampfbereitschaft, für den Fall, dass kein akzeptables Abkommen mit dem Iran erzielt wird. Bisher war nicht öffentlich bekannt, dass die USA am Dienstag angreifen wollten.

17-Jähriger erschießt vier Menschen im Süden der Türkei

Mersin - Ein Angreifer hat im Süden der Türkei Medienberichten zufolge vier Menschen erschossen. Acht weitere Menschen seien bei der Attacke am Montag nahe der Stadt Mersin verletzt worden, berichteten die Nachrichtenagenturen DHA und IHA. Nach Angaben von DHA handelt es sich bei dem Täter um einen 17-Jährigen. Der Jugendliche eröffnete demnach in einem Restaurant das Feuer und tötete den Besitzer sowie einen Mitarbeiter. Mehrere Gäste seien verletzt worden.

US-Regierung schafft Fonds für "Opfer" der Biden-Regierung

Washington - Die US-Regierung hat einen Fonds zur Entschädigung angeblicher Justizopfer der Vorgängerregierung unter Joe Biden eingerichtet. Der Fonds ist mit rund 1,8 Milliarden Dollar (1,5 Milliarden Euro) dotiert, wie der Justizminister und frühere Anwalt von Präsident Donald Trump, Todd Blanche, am Montag mitteilte. Im Gegenzug zog Trump laut Blanche eine Schadenersatzklage gegen die US-Steuerbehörde IRS zurück. Die oppositionellen Demokraten sprachen von einem "Schmiergeldfonds".

Genauer Hergang nach tödlicher Kuhattacke in Tirol unklar

Oberlienz - Nach der tödlichen Attacke auf eine 67-Jährige durch eine Kuhherde am Sonntag in einem Weidegebiet in Oberlienz in Osttirol ist der Hergang des tragischen Unfalls vorerst weiter unklar gewesen. Der schwer verletzte 65-jährige Ehemann der Frau habe noch nicht befragt werden können, hieß es von der Polizei am Montag zur APA. Dies sei entscheidend, ansonsten gebe es keine Zeugen. Am Montag meldeten sich drei weitere Personen, die von derselben Herde angegriffen worden waren.

1,7 Mrd. Forderungen gegen "Laura" - 32,7 Mio. anerkannt

Innsbruck - Im Insolvenzverfahren gegen die von Immobilienunternehmer Ren� Benko einst mitgegründete Laura Privatstiftung hat Montagnachmittag am Landesgericht Innsbruck die erste Prüfungstagsatzung stattgefunden. Von den bereits im Vorfeld bekannt gewordenen rund 1,7 Mrd. Euro an Forderungen der Gläubiger wurden vorerst nur 32,7 Mio. Euro vom Masseverwalter als berechtigt anerkannt. Doch letzterer Betrag dürfte ziemlich bald in die Höhe schnellen.

China empfängt Putin - wenige Tage nach Trump

Peking/Moskau - Nur wenige Tage nach US-Präsident Trump wird Kremlchef Wladimir Putin am Dienstag zu einem zweitägigen Besuch in China erwartet. Putin werde von einer Delegation aus Ministern und Managern von staatlichen und privaten Konzernen begleitet, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Russland habe hohe Erwartungen an den Besuch. Bei den Gesprächen auf Einladung von Chinas Staatschef Xi Jinping gehe es um einen Ausbau der privilegierten strategischen Partnerschaft beider Länder.

Zwei Kinder nach Wohnungsbrand in Wien-Ottakring reanimiert

Wien - Zwei Kinder im Alter von vier bzw. sechs Jahren mussten am Montag wegen eines Wohnungsbrands in der Effingergasse in Wien-Ottakring reanimiert werden. Wie die Wiener Berufsrettung gegenüber der APA berichtete, kam es bei beiden zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand - eine mögliche Folge einer Rauchgasvergiftung. Das jüngere Kind wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, das ältere per Rettungsfahrzeug, beide waren laut den Angaben in einem kritischen Zustand.

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red