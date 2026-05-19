Tote nach Angriff auf Moschee in San Diego

San Diego (Kalifornien) - Erneut ist in den Vereinigten Staaten eine religiöse Einrichtung Ziel eines Gewaltverbrechens geworden - diesmal in San Diego. Ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger griffen ein islamisches Zentrum an, zu dem neben einer Moschee auch eine Schule gehört. Drei Menschen starben, die beiden Angreifer wurden später tot in ihrem Auto gefunden.

Iran stellt umfangreiche Forderungen an USA für Kriegsende

Washington/Teheran - Der Iran hat Details seines jüngsten Friedensvorschlags bekanntgegeben, den er an die USA übermittelt hat. Teheran fordert laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA vom Dienstag eine Aufhebung der Sanktionen, die Freigabe eingefrorener iranischer Gelder und ein Ende der Seeblockade iranischer Häfen. Außerdem ruft er zu einem Ende des Kriegs an allen Fronten auf, also auch im Libanon, sowie zu einem Abzug der US-Truppen aus Gebieten in der Nähe des Iran.

Putin preist vor China-Besuch bilaterale Beziehungen

Peking/Moskau - Vor seinem zweitägigen Besuch in China hat der russische Machthaber Wladimir Putin die "stabilisierende" Rolle der bilateralen Beziehungen gepriesen. "Die enge strategische Partnerschaft zwischen Russland und China spielt weltweit eine bedeutende, stabilisierende Rolle", sagte Putin in einer am Dienstag veröffentlichten Videobotschaft an die Menschen in China. "Ohne uns gegen irgendjemanden zu verbünden, streben wir nach Frieden und allgemeinem Wohlstand", fügte er hinzu .

Umfangreiche, wechselseitige Luftangriffe Russland-Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat in der Nacht auf Dienstag den größten ukrainischen Donau-Hafen Ismajil angegriffen. Dabei wurden nach Angaben örtlicher Behörden Hafenanlagen beschädigt. Fast alle Flugkörper seien abgeschossen worden, es gebe keine Opfer. In der nordöstlichen Stadt Charkiw wurden zwei Menschen unter den Trümmern eines durch einen Drohnenangriff zerstörten Gebäudes vermutet. Zwei weitere Menschen seien gerettet worden, teilte Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram mit.

ESA-Mission "SMILE" erfolgreich gestartet

Kourou/Wien - Der SMILE-Satellit hat am Dienstag seinen vorläufigen Orbit in rund 700 Kilometern Höhe erreicht. An Bord einer Vega-C-Rakete ist er vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana gestartet. Im Juli soll der Satellit erste Daten rund um die Verbindung zwischen Sonne und Erde liefern.

Prozess um mutmaßlichen Ehrenmordversuch

Wien - Ein 51-jähriger Vater muss sich am Dienstag am Landesgericht Wien wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes an seiner Tochter verantworten. Laut Anklage soll er im November 2025 mit einem circa zwölf Zentimeter langen Küchenmesser mehr als ein Dutzend Mal auf die 15-Jährige eingestochen haben. Dabei soll er den Kopf, Hals und Nacken sowie den oberen Rückenbereich verletzt haben. Es handelt sich mutmaßlich um einen Ehrenmordversuch.

Zwei verheerende Brände im Süden Kaliforniens

Los Angeles - Im Süden des US-Westküstenstaates Kalifornien wüten gleich zwei verheerende Brände: Nordwestlich von Los Angeles hat sich ein Waldbrand in der Umgebung der Stadt Simi Valley auf eine Fläche von rund 5,5 Quadratkilometern ausgebreitet, wie die Feuerwehr am Montagabend (Ortszeit) mitteilte. Ein Feuer auf der Insel Santa Rosa, vor der Küste Kaliforniens, betrifft laut der Feuerschutzbehörde Cal Fire mittlerweile rund 59 Quadratkilometer.

Vermisste nach Hauseinsturz in Deutschland

Görlitz - Nach dem Einsturz eines Gründerzeithauses im sächsischen Görlitz werden drei Menschen vermisst. Zwei der ursprünglich fünf Abgängigen seien kurz nach Mitternacht aufgetaucht, ihnen gehe es gut, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. In der Nacht suchten Einsatzkräfte weiter auf Hochtouren nach verschütteten Menschen. Als Ursache für den Einsturz vermutete die Polizei möglicherweise eine Gasexplosion.

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red