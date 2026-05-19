Regierung bewirbt anstehende Beschlüsse im Nationalrat

Wien - Die Regierung hat vor der anstehenden Plenarwoche im Nationalrat die aus ihrer Sicht wichtigen Beschlüsse beworben. Die Klubobmänner von ÖVP, SPÖ und NEOS betonten bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Parlament die nationale Umsetzung des europäischen Asylpakts und die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. ÖVP-Klubchef Ernst Gödl hoffte vor seiner ersten Sitzung in neuer Rolle auf gute Zusammenarbeit mit den Kollegen der anderen Parteien.

Tote nach Angriff auf Moschee in San Diego

San Diego (Kalifornien) - Erneut ist in den Vereinigten Staaten eine religiöse Einrichtung Ziel eines Gewaltverbrechens geworden - diesmal in San Diego. Ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger griffen ein islamisches Zentrum an, zu dem neben einer Moschee auch eine Schule gehört. Drei Menschen starben, die beiden Angreifer wurden später tot in ihrem Auto gefunden.

Israels Armee stoppt Großteil der Gaza-Hilfsflotte

Tel Aviv/Gaza - Israels Armee hat die meisten Boote der internationalen Gaza-Hilfsflotte gestoppt. Die Marine habe bis Dienstag mehr als 40 der 57 Boote der "Global Sumud Flotilla" unter ihre Kontrolle gebracht, berichtete der israelische Rundfunk. Rund 250 Aktivisten seien bei dem Einsatz westlich von Zypern bisher festgenommen worden. Unter den Festgenommenen soll laut Medien auch die Schwester der irischen Präsidentin Catherine Connolly, Margaret Connolly, sein.

WHO zunehmend besorgt wegen rascher Ebola-Ausbreitung

Kinshasa/Washington/Berlin - Die Weltgesundheitsorganisation WHO zeigt sich zunehmend besorgt wegen der raschen Ausbreitung der Ebola-Infektionen im Nordosten Kongos. Seit Beginn des neuen Ausbruchs gebe es mindestens 500 Verdachtsfälle und 130 mutmaßliche Todesfälle, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Dienstag in Genf. Hinzu kämen 30 bestätigte Infektionen in der Provinz Ituri. Zudem gebe es in der ugandischen Hauptstadt Kampala eine bestätigte Erkrankung sowie einen Todesfall.

Iran stellt umfangreiche Forderungen an USA für Kriegsende

Washington/Teheran - Der Iran hat Details seines jüngsten Friedensvorschlags bekanntgegeben, den er an die USA übermittelt hat. Teheran fordert laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA vom Dienstag eine Aufhebung der Sanktionen, die Freigabe eingefrorener iranischer Gelder und ein Ende der Seeblockade iranischer Häfen. Außerdem ruft er zu einem Ende des Kriegs an allen Fronten auf, also auch im Libanon, sowie zu einem Abzug der US-Truppen aus Gebieten in der Nähe des Iran.

Hipp: Haftverhandlung für Verdächtigen

Eisenstadt - Am Landesgericht Eisenstadt wird am Dienstag über die etwaige Verlängerung der U-Haft oder die Enthaftung des Verdächtigen im Fall des Erpressungsversuchs gegen den deutschen Babykosthersteller Hipp entschieden. Sein Verteidiger ging im Vorfeld weiterhin davon aus, dass der 39-Jährige entlassen wird. Ausständig ist auch noch ein Gutachten über das bei der Hausdurchsuchung sichergestellte Rattengift.

Prozess um Anschlagspläne auf Swift-Konzert fortgesetzt

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Am Dienstag ist am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess gegen Beran A. wegen eines mutmaßlich verhinderten Terroranschlags auf ein Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion mit ersten Zeugeneinvernahmen fortgesetzt worden. Ein Bekannter des Erstangeklagten Beran A. schilderte, dass dieser in den Wochen vor den geplanten Konzerten stark radikalisiert gewesen sei und den Zeugen mehrfach ersuchte, ihm Waffen zu besorgen.

"Drogenboote" - US-Angriffe werden im Pentagon untersucht

Washington - Bei den umstrittenen Angriffen der US-Armee auf mutmaßliche Drogenboote vor den Küsten Lateinamerikas mit insgesamt mehr als 190 Toten hat sich die unabhängige Aufsichtsbehörde des US-Verteidigungsministerium eingeschaltet. Der Umfang dieser Untersuchung umfasse "das gemeinsame Verfahren für Zielschiffe im Zuständigkeitsbereich des US-Südkommandos im Rahmen der Operation 'Southern Spear'", zitierte Bloomberg am Montag (Ortszeit) das Büro des unabhängigen Generalinspekteurs.

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red