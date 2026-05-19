BWB: Unabhängige Tankstellen günstiger als große Konzerne

Wien - Kleinere, von den großen Ölkonzernen unabhängige Tankstellen sorgen für Wettbewerb in Österreich. Diese sind laut Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) bei Diesel und Benzin teilweise um mehrere Cent pro Liter günstiger als jene von OMV, BP, Eni, Shell oder Turmöl. BWB-Chefin Natalie Harsdorf warnte am Dienstag, dass die Spritpreisbremse der Regierung diese unabhängigen Betreiber unter Druck setzt und deren Marktausscheiden dazu führen könnte, dass die Preise steigen.

Regierung bewirbt anstehende Beschlüsse im Nationalrat

Wien - Die Regierung hat vor der anstehenden Plenarwoche im Nationalrat die aus ihrer Sicht wichtigen Beschlüsse beworben. Die Klubobmänner von ÖVP, SPÖ und NEOS betonten bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Parlament die nationale Umsetzung des europäischen Asylpakts und die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. ÖVP-Klubchef Ernst Gödl hoffte vor seiner ersten Sitzung in neuer Rolle auf gute Zusammenarbeit mit den Kollegen der anderen Parteien.

Koalition beschließt neuen Fonds für Alleinerziehende

Wien - Der geplante Unterstützungsfonds für Alleinerziehende hat am Dienstag den Ministerrat passiert. Wie im schwarz-rot-pinken Regierungsprogramm festgehalten, soll dieser Hilfe leisten, wenn Unterhaltszahlungen ausbleiben. Ziel ist die Vermeidung von Frauen- und Kinderarmut. Der Start ist mit 1. Juli 2026 geplant. Pro Jahr sollen bis zu 35 Mio. Euro in den Fonds fließen.

Umfangreiche, wechselseitige Luftangriffe Russland-Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das russische Militär hat erneut über einen großflächigen ukrainischen Drohnenangriff in der Nacht auf Dienstag berichtet. 315 feindliche Flugobjekte seien abgefangen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die Abschüsse erfolgten über fast allen Regionen des westlichen und zentralen Russlands einschließlich der Hauptstadtregion um Moskau. Die Zahl spricht für einen großen Angriff. Bei russischen Angriffen auf die Ukraine starben mindestens vier Menschen.

Teilbedingte Haft für weibliche "Feuerteufel 1040"-Bande

Wien - Mit längeren teilbedingten Freiheitsstrafen sind am Dienstag am Wiener Landesgericht zwei junge Frauen zur Verantwortung gezogen worden, die im vergangenen Herbst gemeinsam mit einer Freundin mit einer Brand-Serie die Berufsfeuerwehr auf Trab gehalten hatten. Nicht weniger als 18 Fakten, darunter sechs vollendete Brandstiftungen umfasste die Anklage. Die Haupttäterinnen im Alter von 18 bzw. 19 Jahren bezeichneten sich als "Feuerteufel 1040"-Bande.

Iran stellt umfangreiche Forderungen an USA für Kriegsende

Washington/Teheran - Der Iran hat Details seines jüngsten Friedensvorschlags bekanntgegeben, den er an die USA übermittelt hat. Teheran fordert laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA vom Dienstag eine Aufhebung der Sanktionen, die Freigabe eingefrorener iranischer Gelder und ein Ende der Seeblockade iranischer Häfen. Außerdem ruft er zu einem Ende des Kriegs an allen Fronten auf, also auch im Libanon, sowie zu einem Abzug der US-Truppen aus Gebieten in der Nähe des Iran.

Französische Mistral AI übernimmt Linzer Start-up Emmi AI

Linz - Der französische KI-Konzern Mistral AI mit Sitz in Paris übernimmt das Linzer Start-up Emmi AI. Damit sei Mistral "das erste große Lab weltweit, das in AI Manufacturing und Engineering geht", sagte Emmi-AI-Mitbegründer Johannes Brandstetter, Professor am Institut für Machine Learning an der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz, der APA. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart, ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag wird in Insiderkreisen kolportiert.

Prozess um Anschlagspläne auf Swift-Konzert fortgesetzt

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Am Dienstag ist am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess gegen Beran A. wegen eines mutmaßlich verhinderten Terroranschlags auf ein Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion mit mehreren Zeugeneinvernahmen fortgesetzt worden. Ein Bekannter des Erstangeklagten schilderte, dass dieser in den Wochen vor den geplanten Konzerten stark radikalisiert gewesen sei und den Zeugen mehrfach ersuchte, ihm Waffen zu besorgen. Moscheemitglieder wurden bereits vor ihm gewarnt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red