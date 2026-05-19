Lebenslange Haft für Vater nach Ehrenmordversuch in Wien

Wien - Ein 51-jähriger Vater ist am Dienstag am Landesgericht Wien des versuchten Mordes an seiner Tochter schuldig gesprochen worden. Er wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Afghane hatte im November 2025 in Wien-Donaustadt mehr als ein Dutzend Mal mit einem Küchenmesser auf die 15-Jährige eingestochen. Laut der Staatsanwältin, um "die Familienschande zu tilgen", denn das Mädchen hatte zur Missgunst des Vaters einen Freund. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

US-Polizei: Angriff auf Moschee vermutlich Hassverbrechen

San Diego (Kalifornien) - Nach dem Schusswaffenangriff auf ein muslimisches Zentrum in der San Diego im US-Westküstenstaat Kalifornien mit drei Toten ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben wegen eines möglichen Hassverbrechens. Medienberichten zufolge hinterließ einer der beiden mutmaßlichen Angreifer vom Montag (Ortszeit) einen Abschiedsbrief mit rassistischen Texten. Die beiden jungen Männer im Alter von 17 und 18 Jahren töteten sich selbst nach der Attacke in einem Auto.

BWB: Unabhängige Tankstellen günstiger als große Konzerne

Wien - Kleinere, von den großen Ölkonzernen unabhängige Tankstellen sorgen für Wettbewerb in Österreich. Diese sind laut Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) bei Diesel und Benzin teilweise um mehrere Cent pro Liter günstiger als jene von OMV, BP, Eni, Shell oder Turmöl. BWB-Chefin Natalie Harsdorf warnte am Dienstag, dass die Spritpreisbremse der Regierung diese unabhängigen Betreiber unter Druck setzt und deren Marktausscheiden dazu führen könnte, dass die Preise steigen.

Kleinkinder nach Brand in Wien weiter in Lebensgefahr

Wien - Zwei Kleinkinder, die wegen eines Wohnungsbrands am Montagabend in Wien-Ottakring reanimiert werden mussten, sind weiterhin in Lebensgefahr. Der zweijährige Bub und seine dreijährige Schwester werden laut Angaben des Wiener Gesundheitsverbunds weiter intensivmedizinisch betreut, hieß es auf APA-Anfrage am Dienstag. Laut Polizei dürfte der Akku eines Handstaubsaugers das Feuer verursacht haben. Auch die 14-jährige Schwester der Kinder wurde verletzt.

Regierung bewirbt anstehende Beschlüsse im Nationalrat

Wien - Die Regierung hat vor der anstehenden Plenarwoche im Nationalrat die aus ihrer Sicht wichtigen Beschlüsse beworben. Die Klubobmänner von ÖVP, SPÖ und NEOS betonten bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Parlament die nationale Umsetzung des europäischen Asylpakts und die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. ÖVP-Klubchef Ernst Gödl hoffte vor seiner ersten Sitzung in neuer Rolle auf gute Zusammenarbeit mit den Kollegen der anderen Parteien.

Hipp: Verdächtiger bleibt in U-Haft

Eisenstadt - Der Verdächtige im Fall des Erpressungsversuchs gegen den deutschen Babykosthersteller Hipp bleibt in Untersuchungshaft. Diese wurde am Dienstag bei einer Haftprüfung am Landesgericht Eisenstadt wegen Flucht-, Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr bis 19. Juni verlängert, teilte das Gericht mit. Der 39-Jährige, dessen Verteidiger zuvor von einer Enthaftung ausgegangen war, kündigte eine Beschwerde gegen diese Entscheidung an.

Französische Mistral AI übernimmt Linzer Start-up Emmi AI

Linz - Der französische KI-Konzern Mistral AI mit Sitz in Paris übernimmt das Linzer Start-up Emmi AI. Damit sei Mistral "das erste große Lab weltweit, das in AI Manufacturing und Engineering geht", sagte Emmi-AI-Mitbegründer Johannes Brandstetter, Professor am Institut für Machine Learning an der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz, der APA. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart, ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag wird in Insiderkreisen kolportiert.

EU-Parlament stimmt für Aufhebung der Immunität Vilimskys

Straßburg - Das EU-Parlament hat am Dienstag in Straßburg mit deutlicher Mehrheit für die Aufhebung der Immunität von FPÖ-EU-Delegationsleiter Harald Vilimsky gestimmt. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hatte einen entsprechenden Antrag von den zuständigen Behörden in Österreich erhalten. Diese können nun Ermittlungen gegen Vilimsky aufnehmen, laut dem FPÖ-Mandatar wegen der Anfertigung einer Sicherheitstüre auf FPÖ-Kosten.

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red