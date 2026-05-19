Lebenslange Haft für Vater nach versuchtem Ehrenmord in Wien

Wien - Ein 51-jähriger Vater ist am Dienstag am Landesgericht Wien nicht rechtskräftig des versuchten Mordes an seiner Tochter schuldig gesprochen worden. Er wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Afghane hatte im November 2025 in Wien-Donaustadt mehr als ein Dutzend Mal mit einem Küchenmesser auf die 15-Jährige eingestochen. Laut der Staatsanwältin, um "die Familienschande zu tilgen", denn das Mädchen hatte zur Missgunst ihres Vaters einen Freund.

US-Polizei: Angriff auf Moschee vermutlich Hassverbrechen

San Diego (Kalifornien) - Nach dem Schusswaffenangriff auf ein muslimisches Zentrum in der San Diego im US-Westküstenstaat Kalifornien mit drei Toten ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben wegen eines möglichen Hassverbrechens. Medienberichten zufolge hinterließ einer der beiden mutmaßlichen Angreifer vom Montag (Ortszeit) einen Abschiedsbrief mit rassistischen Texten. Die beiden jungen Männer im Alter von 17 und 18 Jahren töteten sich selbst nach der Attacke in einem Auto.

BWB: Unabhängige Tankstellen günstiger als große Konzerne

Wien - Kleinere, von den großen Ölkonzernen unabhängige Tankstellen sorgen für Wettbewerb in Österreich. Diese sind laut Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) bei Diesel und Benzin teilweise um mehrere Cent pro Liter günstiger als jene von OMV, BP, Eni, Shell oder Turmöl. BWB-Chefin Natalie Harsdorf warnte am Dienstag, dass die Spritpreisbremse der Regierung diese unabhängigen Betreiber unter Druck setzt und deren Marktausscheiden dazu führen könnte, dass die Preise steigen.

Kleinkinder nach Brand in Wien weiter in Lebensgefahr

Wien - Zwei Kleinkinder, die wegen eines Wohnungsbrands am Montagabend in Wien-Ottakring reanimiert werden mussten, sind weiterhin in Lebensgefahr. Der zweijährige Bub und seine dreijährige Schwester werden laut Angaben des Wiener Gesundheitsverbunds weiter intensivmedizinisch betreut, hieß es auf APA-Anfrage am Dienstag. Laut Polizei dürfte der Akku eines Handstaubsaugers das Feuer verursacht haben. Auch die 14-jährige Schwester der Kinder wurde verletzt.

Verdächtiger nach Tötung von Wiener Pensionistin angeklagt

Wien - Im Fall jener am 20. Jänner in einer Seniorenresidenz in Wien-Döbling tot aufgefundenen 87-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes, schweren Betrugs und Einbruchsdiebstahls gegen den Beschuldigten erhoben. "Er leugnet weiterhin die Tötung", erklärte Christina Salzborn, Sprecherin des Landesgerichts, am Dienstag auf APA-Anfrage. Ein forensisch-psychiatrisches Gutachten attestiert dem Mann eine Persönlichkeitsstörung sowie Zurechnungsfähigkeit.

Hipp: Verdächtiger bleibt in U-Haft

Eisenstadt - Der Verdächtige im Fall des Erpressungsversuchs gegen den deutschen Babykosthersteller Hipp bleibt in Untersuchungshaft. Diese wurde am Dienstag bei einer Haftprüfung am Landesgericht Eisenstadt wegen Flucht-, Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr bis 19. Juni verlängert, teilte das Gericht mit. Der 39-Jährige, dessen Verteidiger zuvor von einer Enthaftung ausgegangen war, kündigte eine Beschwerde gegen diese Entscheidung an.

WHO zunehmend besorgt wegen rascher Ebola-Ausbreitung

Kinshasa/Washington/Berlin - Die Weltgesundheitsorganisation WHO schlägt Alarm angesichts der raschen Ausbreitung der Ebola-Infektionen im Nordosten des Kongos. "Ich bin tief besorgt angesichts des Ausmaßes und der Schnelligkeit der Ausbreitung der Seuche", sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Dienstag in Genf. Nach jüngsten Daten liegen mindestens 516 Verdachtsfälle und 131 mutmaßliche Todesfälle vor.

Ermittlungen gegen heimischen "Snipertourist" in Bosnien

Wien/Sarajevo - Seit April ermittelt eine österreichische Staatsanwaltschaft gegen einen Staatsbürger, der während des von 1992 bis 1995 andauernden Bosnienkrieges in Sarajevo als Scharfschütze auf Zivilisten geschossen haben soll. Die Informationen dazu stammen aus dem Justizministerium, wie "Standard" und "Kronen Zeitung" am Dienstag berichten. Das Ermittlungsverfahren laufe demnach gegen den Österreicher sowie einen weiteren bisher unbekannten Täter.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red