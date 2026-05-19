Lebenslange Haft für Vater nach versuchtem Ehrenmord in Wien

Wien - Ein 51-jähriger Vater ist am Dienstag am Landesgericht Wien nicht rechtskräftig des versuchten Mordes an seiner Tochter schuldig gesprochen worden. Er wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Afghane hatte im November 2025 in Wien-Donaustadt mehr als ein Dutzend Mal mit einem Küchenmesser auf die 15-Jährige eingestochen. Laut der Staatsanwältin, um "die Familienschande zu tilgen", denn das Mädchen hatte zur Missgunst ihres Vaters einen Freund.

Trump droht Iran mit neuen Angriffen in den kommenden Tagen

Teheran - US-Präsident Donald Trump hat dem Iran erneut mit Angriffen gedroht, falls es nicht zu einer Einigung in strittigen Fragen kommt. "Nun, ich meine, ich sage zwei oder drei Tage, vielleicht Freitag, Samstag, Sonntag, irgendetwas in der Art, vielleicht Anfang nächster Woche, ein überschaubarer Zeitraum - denn wir können nicht zulassen, dass sie eine neue Atomwaffe bekommen." Bereits vor den Aussagen Trumps hatte sich Teheran bereit für eine militärische Eskalation gezeigt.

WHO zunehmend besorgt wegen rascher Ebola-Ausbreitung

Bunia/Kampala/Washington - Die Weltgesundheitsorganisation WHO schlägt Alarm angesichts der raschen Ausbreitung der Ebola-Infektionen im Nordosten des Kongos. "Ich bin tief besorgt angesichts des Ausmaßes und der Schnelligkeit der Ausbreitung der Seuche", sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Dienstag in Genf. Nach jüngsten Daten liegen mindestens 516 Verdachtsfälle und 131 mutmaßliche Todesfälle vor.

Kreml-Chef Putin in China eingetroffen

Peking/Moskau - Wenige Tage nach dem Besuch von US-Präsident Donald Trump ist der russische Staatschef Wladimir Putin am Dienstag zu seinem China-Besuch in Peking eingetroffen. Putin landete um kurz nach 23.00 Uhr Ortszeit auf dem Flughafen der Hauptstadt, wo er von Beamten begrüßt wurde. Im Verlauf der Visite will er mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zusammentreffen.

Ermittlungen gegen heimischen "Snipertourist" in Bosnien

Wien/Sarajevo - Seit April ermittelt eine österreichische Staatsanwaltschaft gegen einen Staatsbürger, der während des von 1992 bis 1995 andauernden Bosnienkrieges in Sarajevo als Scharfschütze auf Zivilisten geschossen haben soll. Die Informationen dazu stammen aus dem Justizministerium, wie "Standard" und "Kronen Zeitung" am Dienstag berichten. Das Ermittlungsverfahren laufe demnach gegen den Österreicher sowie einen weiteren bisher unbekannten Täter.

Zwei verheerende Brände im Süden Kaliforniens

Los Angeles - Im Süden des US-Westküstenstaates Kalifornien wüten gleich zwei verheerende Brände: Nordwestlich von Los Angeles hat sich ein Waldbrand in der Umgebung der Stadt Simi Valley auf eine Fläche von rund 5,5 Quadratkilometern ausgebreitet, wie die Feuerwehr am Montagabend (Ortszeit) mitteilte. Ein Feuer auf der Insel Santa Rosa, vor der Küste Kaliforniens, betrifft laut der Feuerschutzbehörde Cal Fire mittlerweile rund 59 Quadratkilometer.

Israels Armee stoppt Großteil der Gaza-Hilfsflotte

Tel Aviv/Gaza - Israels Armee hat die meisten Boote der internationalen Gaza-Hilfsflotte gestoppt. Die Marine habe bis Dienstag mehr als 40 der 57 Boote der "Global Sumud Flotilla" unter ihre Kontrolle gebracht, berichteten israelische Medien. Rund 250 Aktivisten seien bei dem Einsatz westlich von Zypern festgenommen worden. Laut "Global Sumud Österreich" wurden auch drei österreichische Staatsbürger von israelischen Soldaten "überfallen und entführt".

Verdächtiger nach Tötung von Wiener Pensionistin angeklagt

Wien - Im Fall jener am 20. Jänner in einer Seniorenresidenz in Wien-Döbling tot aufgefundenen 87-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes, schweren Betrugs und Einbruchsdiebstahls gegen den Beschuldigten erhoben. "Er leugnet weiterhin die Tötung", erklärte Christina Salzborn, Sprecherin des Landesgerichts, am Dienstag auf APA-Anfrage. Ein forensisch-psychiatrisches Gutachten attestiert dem Mann eine Persönlichkeitsstörung sowie Zurechnungsfähigkeit.

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red