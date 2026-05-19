Trump droht Iran mit neuen Angriffen in den kommenden Tagen

Teheran - US-Präsident Donald Trump hat dem Iran erneut mit Angriffen gedroht, falls es nicht zu einer Einigung in strittigen Fragen kommt. "Nun, ich meine, ich sage zwei oder drei Tage, vielleicht Freitag, Samstag, Sonntag, irgendetwas in der Art, vielleicht Anfang nächster Woche, ein überschaubarer Zeitraum - denn wir können nicht zulassen, dass sie eine neue Atomwaffe bekommen." Bereits vor den Aussagen Trumps hatte sich Teheran bereit für eine militärische Eskalation gezeigt.

Putin und Xi wollen Gespräche in Peking führen

Peking - Wenige Tage nach dem Besuch von US-Präsident Donald Trump beginnt Russlands Präsident Wladimir Putin an diesem Mittwoch seine politischen Gespräche in Peking. Geplant ist nach Angaben Moskaus ein Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Beide Seiten wollen über die Beziehungen ihrer Länder sowie internationale und regionale Fragen sprechen. Auf dem Programm steht nach russischen Angaben auch ein Treffen Putins mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang.

Spionage-Prozess gegen Egisto Ott geht ins Finale

Wien - Im Spionage-Prozess gegen den ehemaligen Chefinspektor im mittlerweile aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, und einen mitangeklagten Polizisten wird es am Mittwoch Urteile geben. Nachdem Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers bereits am Montag hielten, bekommen in der Früh die beiden Angeklagten noch einmal die Gelegenheit, Schlussworte zu sprechen, bevor sich die Geschworenen zur Beratung zurückziehen werden.

Quote für Familienzusammenführung wird beschlossen

Wien - Der Nationalrat setzt am Mittwoch den europäischen Asylpakt um. Dieser ermöglicht diverse Verfahrensbeschleunigungen, längere Anhaltungen an Flughäfen und zusätzliche Sanktionen in Verfahren. Die umstrittenste Maßnahme hat jedoch nur bedingt mit den EU-Vorgaben zu tun: Der Familiennachzug wird künftig über Kontingente organisiert. Ebenfalls Teil des Gesetzespakets ist die automatische Obsorge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Google rüstet Suchmaske für KI-Ära auf

Mountain View - Google entwickelt seine über Jahrzehnte kaum veränderte Suchmaske für die Ära Künstlicher Intelligenz weiter. Unter anderem wird sich das Suchfeld nun nach Bedarf ausweiten, um längere Anfragen zu erlauben. Neben Text kann es auch mit Bildern, Dateien oder Videos befüllt werden. Zudem soll KI bei der Eingabe der Fragen über die bisherigen Ergänzungsvorschläge der Autovervollständigung hinausgehen, wie der Internet-Konzern auf seiner Entwicklerkonferenz Google I/O ankündigte.

Ermittlungen gegen heimischen "Snipertourist" in Bosnien

Wien/Sarajevo - Seit April ermittelt eine österreichische Staatsanwaltschaft gegen einen Staatsbürger, der während des von 1992 bis 1995 andauernden Bosnienkrieges in Sarajevo als Scharfschütze auf Zivilisten geschossen haben soll. Die Informationen dazu stammen aus dem Justizministerium, wie "Standard" und "Kronen Zeitung" am Dienstag berichten. Das Ermittlungsverfahren laufe demnach gegen den Österreicher sowie einen weiteren bisher unbekannten Täter.

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red