Inflation im April auf 3,4 Prozent gestiegen

Wien - Die Folgen des Iran-Kriegs haben die Inflation in Österreich im April auf 3,4 Prozent steigen lassen. Für etwa einen Prozentpunkt - also für knapp ein Drittel der Teuerung - seien gestiegene Treibstoff- und Heizölpreise verantwortlich, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Die Schnellschätzung der Statistiker für April wurde damit um 0,1 Prozentpunkte nach oben korrigiert, im Vormonat März war die Rate bei 3,2 Prozent gelegen.

Xi und Putin demonstrieren Freundschaft in Peking

Peking/Moskau - Wenige Tage nach dem Besuch von US-Präsident Donald Trump haben Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin in Peking ihre Freundschaft und enge Zusammenarbeit betont. Vor der Großen Halle des Volkes begrüßte Xi den Kremlchef am Mittwoch mit militärischen Ehren und rotem Teppich. Die Bilder erinnerten an den kürzlich erfolgten freundlichen Empfang Trumps. Nun zeigten China und Russland demonstrativ Nähe.

Erneut russische Angriffe auf ukrainische Städte

Kiew (Kyjiw) - Russland hat auch in der Nacht wieder ukrainische Städte und Regionen angegriffen. Ukrainische Behörden meldeten nach russischen Drohnenangriffen mindestens zwei Tote, zahlreiche Verletzte sowie mehrere zerstörte Gebäude in den Städten Odessa, Dnipro und Konotop.

19 Tote bei israelischen Luftangriffen im Libanon

Beirut - Im Libanon sind nach offiziellen Angaben bei israelischen Luftangriffen mindestens 19 Menschen getötet und 32 weitere verletzt worden. Bei einem der Luftangriffe seien zehn Bewohner eines Hauses im Süden getötet worden, darunter drei Kinder, wie das Gesundheitsministerium in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Die Hisbollah setzte unterdessen ihre Angriffe auf israelische Ziele fort.

Drei Studenten aus Bergnot am Großglockner gerettet

Kals - Drei Bergsteiger sind Dienstagfrüh am Großglockner in Osttirol in Bergnot geraten. Die in Deutschland studierenden Männer aus Bangladesch im Alter von 23, 24 und 25 Jahren wollten um 4.30 Uhr vom Lucknerhaus in Richtung Stüdlhütte aufsteigen. Zwei Stunden später kamen sie vom Steig ab, nachdem sie sich wegen fehlenden Handyempfangs nicht mehr über ihre Offline-Karte orientieren konnten. Sie gerieten in steiles und schneereiches Gelände und setzten schließlich den Notruf ab.

Quote für Familienzusammenführung wird beschlossen

Wien - Der Nationalrat setzt am Mittwoch den europäischen Asylpakt um. Dieser ermöglicht diverse Verfahrensbeschleunigungen, längere Anhaltungen an Flughäfen und zusätzliche Sanktionen in Verfahren. Die umstrittenste Maßnahme hat jedoch nur bedingt mit den EU-Vorgaben zu tun: Der Familiennachzug wird künftig über Kontingente organisiert. Ebenfalls Teil des Gesetzespakets ist die automatische Obsorge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Weiter Brände in Südkalifornien

Los Angeles - Hunderte Feuerwehrleute kämpfen im Süden des US-Bundesstaats Kalifornien gegen mehrere Waldbrände an. Der Großeinsatz zu Beginn der Feuersaison in dem Westküstenstaat zeigt Erfolg. Ein Feuer auf der Insel Santa Rosa vor der Küste Kaliforniens war am Dienstagabend (Ortszeit) nach Behördenangaben zu 26 Prozent eingedämmt. Es hatte innerhalb weniger Tage eine Fläche von rund 68 Quadratkilometer erfasst.

Booker Prize an die Taiwanesin Yang Shuang-zi

London/Taipeh/Wien - Der International Booker Prize geht in diesem Jahr an die Taiwanesin Yang Shuang-zi für die englische Übersetzung ihres Romans "Taiwan Travelogue". Sie war mit ihrem Debütroman "Nachts ist es leise in Teheran" von 2016 angetreten und Daniel Kehlmann mit dem 2023 auf Deutsch erschienenen Roman "Lichtspiel".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red