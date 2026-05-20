Inflation im April auf 3,4 Prozent gestiegen

Wien - Die Folgen des Iran-Kriegs haben die Inflation in Österreich im April auf 3,4 Prozent steigen lassen. Für etwa einen Prozentpunkt - also für rund ein Drittel der Teuerung - seien gestiegene Treibstoff- und Heizölpreise verantwortlich, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Die Schnellschätzung der Statistiker für April wurde damit um 0,1 Prozentpunkte nach oben korrigiert. Im Vormonat März war die Rate bei 3,2 Prozent gelegen.

Revolutionsgarden drohen mit Eskalation bei neuen Angriffen

Teheran - Irans Revolutionsgarden (IRGC) drohen nach neuen Ultimaten von US-Präsident Donald Trump mit einer überregionalen Eskalation. In einer Mitteilung schrieben die IRGC laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim, bei neuen Angriffen Israels und der USA werde der "Krieg diesmal über die Region hinausreichen".

Spionage-Prozess gegen Egisto Ott geht zu Ende

Wien - Am Mittwoch geht am Wiener Landesgericht der Spionage-Prozess gegen den ehemaligen Chefinspektor im mittlerweile aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, und einen mitangeklagten Polizisten zu Ende. Nach 9.15 Uhr zogen sich die Geschworenen zur Beratung über die Schuldfrage zurück, nachdem sie eine Obfrau bzw. einen Obmann gekürt hatten. 21 Hauptfragen müssen von dem achtköpfigen Gremium beantwortet werden.

Xi und Putin demonstrieren Freundschaft in Peking

Peking/Moskau - Wenige Tage nach dem Besuch von US-Präsident Donald Trump haben Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin in Peking ihre Freundschaft und enge Zusammenarbeit betont. Vor der Großen Halle des Volkes begrüßte Xi den Kremlchef am Mittwoch mit militärischen Ehren und rotem Teppich. Die Bilder erinnerten an den kürzlich erfolgten freundlichen Empfang Trumps. Nun zeigten China und Russland demonstrativ Nähe.

Litauens Staatsspitze wegen Drohnenalarm in Schutzräumen

Vilnius - In Litauens Hauptstadt Vilnius ist am Mittwoch Luftalarm ausgelöst worden. Die Einwohner sollten auf Aufforderung der Behörden vorsorglich Schutz suchen. Auch die Staatsspitze wurde nach Medienberichten in Schutzräume gebracht. Der Luftraum über dem Flughafen wurde gesperrt und auch der Zugverkehr zwischenzeitlich ausgesetzt. Später wurde Entwarnung gegeben und der Alarm für Vilnius nach einer halben Stunde aufgehoben. Die Herkunft des Fluggeräts war zunächst unklar.

Erneut russische Angriffe auf ukrainische Städte

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat auch in der Nacht wieder ukrainische Städte und Regionen angegriffen. Ukrainische Behörden meldeten nach russischen Drohnenangriffen mindestens zwei Tote, zahlreiche Verletzte sowie mehrere zerstörte Gebäude in den Städten Odessa, Dnipro und Konotop. Die Ukraine attackierte eine Raffinerie in Russland.

Neuer Brand in Kalifornien breitet sich rasant aus

Los Angeles - Hunderte Feuerwehrleute kämpfen im Süden des US-Staats Kalifornien gegen Waldbrände an. Während die Löschteams am Dienstag (Ortszeit) allmählich Fortschritte im Kampf gegen zwei Großbrände machten, brach ein weiteres Feuer südöstlich von Los Angeles aus, wie die Feuerschutzbehörde Cal Fire am Mittwoch mitteilte. Das "Verona Fire" nahe der Stadt Hemet breite sich mit gefährlicher Geschwindigkeit aus und sei bisher noch gar nicht eingedämmt, warnte die Behörde.

EU-Einigung auf Umsetzung von US-Zolldeal

Straßburg/Washington - Der Weg für die Umsetzung einer Zollvereinbarung zwischen der Europäischen Union und den USA aus dem vergangenen Jahr ist nach monatelangen EU-Verhandlungen frei. Vertreter aus dem Europaparlament und dem Rat der 27 EU-Länder einigten sich in der Nacht auf Mittwoch in Straßburg darauf, europäische Zölle auf US-Industriewaren wie mit US-Präsident Donald Trump vereinbart abzuschaffen.

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red