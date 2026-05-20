Unbedingte Haft für im "Fall Anna" Freigesprochene nach Raub

Wien - Ein 17-Jähriger und ein 21-Jähriger, die im vergangenen Jahr im "Fall Anna" freigesprochen worden waren, sind am Mittwoch am Landesgericht Wien zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die beiden müssen 32 Monate bzw. viereinhalb Jahre in Haft. Sie haben gemeinsam mit zwei anderen im Juni 2025 einen Supermarktbetreiber in Wien-Simmering mit Pfefferspray angegriffen, brutal verprügelt und schließlich ausgeraubt. Die Urteile sind rechtskräftig.

Xi und Putin demonstrieren Freundschaft in Peking

Peking - Wenige Tage nach dem Besuch von US-Präsident Donald Trump haben Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin in Peking ihre Freundschaft und enge Zusammenarbeit betont. Vor der Großen Halle des Volkes begrüßte Xi den Kremlchef am Mittwoch mit militärischen Ehren und rotem Teppich. Die Bilder erinnerten an den kürzlich erfolgten freundlichen Empfang Trumps. Nun zeigten China und Russland demonstrativ Nähe.

Litauens Staatsspitze wegen Drohnenalarm in Schutzräumen

Vilnius - In Litauens Hauptstadt Vilnius ist am Mittwoch Luftalarm ausgelöst worden. Die Einwohner sollten auf Aufforderung der Behörden vorsorglich Schutz suchen. Auch die Staatsspitze wurde nach Medienberichten in Schutzräume gebracht. Der Luftraum über dem Flughafen wurde gesperrt und auch der Zugverkehr zwischenzeitlich ausgesetzt. Später wurde Entwarnung gegeben und der Alarm für Vilnius nach einer halben Stunde aufgehoben. Die Herkunft des Fluggeräts war zunächst unklar.

Spionage-Prozess gegen Egisto Ott geht zu Ende

Wien - Am Mittwoch geht am Wiener Landesgericht der Spionage-Prozess gegen den ehemaligen Chefinspektor im mittlerweile aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, und einen mitangeklagten Polizisten zu Ende. Nach 9.15 Uhr zogen sich die Geschworenen zur Beratung über die Schuldfrage zurück, nachdem sie eine Obfrau bzw. einen Obmann gekürt hatten. 21 Hauptfragen müssen von dem achtköpfigen Gremium beantwortet werden.

Zahl der Verdachtsfälle bei Ebola-Ausbruch im Kongo steigt

Bunia/Kinshasa/Kampala - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht von einem weiteren Anstieg der Ebola-Erkrankungen aus. Inzwischen gebe es 600 Verdachtsfälle und 139 Menschen seien vermutlich bereits an der hochansteckenden Infektionskrankheit gestorben, teilte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch mit. Angesichts der Zeit, die das Virus bereits zirkulierte, bevor der Ausbruch in Afrika bemerkt worden sei, müsse mit weiter steigenden Zahlen gerechnet werden.

Quote für Familienzusammenführung beschlossen

Wien - Der Nationalrat hat Mittwoch Mittag den europäischen Asylpakt in nationales Recht übergeführt. Dieser ermöglicht diverse Verfahrensbeschleunigungen, längere Anhaltungen an Flughäfen und zusätzliche Sanktionen in der Grundversorgung. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge erhalten von Anfang an eine Obsorge, was auch Zustimmung der Grünen fand. Abseits des Asylpakts beschlossen wurde, dass die Familienzusammenführung ab Juli über eine Quotenregelung erfolgt.

Neuer Brand in Kalifornien breitet sich rasant aus

Los Angeles - Hunderte Feuerwehrleute kämpfen im Süden des US-Staats Kalifornien gegen Waldbrände an. Während die Löschteams am Dienstag (Ortszeit) allmählich Fortschritte im Kampf gegen zwei Großbrände machten, brach ein weiteres Feuer südöstlich von Los Angeles aus, wie die Feuerschutzbehörde Cal Fire am Mittwoch mitteilte. Das "Verona Fire" nahe der Stadt Hemet breite sich mit gefährlicher Geschwindigkeit aus und sei bisher noch gar nicht eingedämmt, warnte die Behörde.

Totzauer will ORF aus "fundamentaler Krise" führen

Wien - Lisa Totzauer will mit einem "tiefen Verständnis" vom ORF und Reformdrang punkten, um an die Spitze des öffentlich-rechtlichen Medienhauses zu gelangen. Sie hat sich am Dienstag als erste Person offiziell um den Chefsessel beworben und am Mittwochvormittag bei einem Pressegespräch ihre Motivation erklärt. Den ORF sieht sie in "einer fundamentalen Krise". "Er muss jetzt reformiert werden. Wir können es nicht mehr aufschieben. Ich bin bereit, diese Verantwortung zu übernehmen."

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red