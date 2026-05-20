Inflation im April auf 3,4 Prozent gestiegen

Wien - Die Folgen des Iran-Kriegs haben die Inflation in Österreich im April auf 3,4 Prozent steigen lassen. Für etwa einen Prozentpunkt - also für rund ein Drittel der Teuerung - seien gestiegene Treibstoff- und Heizölpreise verantwortlich, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Die Schnellschätzung der Statistiker für April wurde damit um 0,1 Prozentpunkte nach oben korrigiert. Im Vormonat März war die Rate bei 3,2 Prozent gelegen.

Warten auf Urteile im Spionage-Prozess gegen Egisto Ott

Wien - Am Mittwoch geht am Wiener Landesgericht der Spionage-Prozess gegen den früheren Chefinspektor im mittlerweile aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, und einen mitangeklagten Polizisten zu Ende. Wann mit der Urteilsverkündung zu rechnen ist, war kurz vor 14.00 Uhr nicht absehbar. In den Gastgärten umliegender Lokale waren die Angeklagten, ihre Verteidiger, weitere Prozessbeteiligte und Medienschaffende anzutreffen.

Unbedingte Haft für im "Fall Anna" Freigesprochene nach Raub

Wien - Ein 17-Jähriger und ein 21-Jähriger, die im vergangenen Jahr im "Fall Anna" freigesprochen worden waren, sind am Mittwoch am Landesgericht Wien zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die beiden müssen 32 Monate bzw. viereinhalb Jahre in Haft. Sie haben gemeinsam mit zwei anderen im Juni 2025 einen Supermarktbetreiber in Wien-Simmering mit Pfefferspray angegriffen, brutal verprügelt und schließlich ausgeraubt. Die Urteile sind rechtskräftig.

Xi und Putin demonstrieren Freundschaft in Peking

Peking - Wenige Tage nach dem Besuch von US-Präsident Donald Trump haben Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin in Peking ihre Freundschaft und enge Zusammenarbeit betont. Vor der Großen Halle des Volkes begrüßte Xi den Kremlchef am Mittwoch mit militärischen Ehren und rotem Teppich. Die Bilder erinnerten an den kürzlich erfolgten freundlichen Empfang Trumps. Nun zeigten China und Russland demonstrativ Nähe.

Vorübergehender Luftalarm wegen Drohne über in Litauen

Vilnius - In Litauens Hauptstadt Vilnius ist am Mittwoch wegen einer Drohne Luftalarm ausgelöst worden. Die Einwohner sollten auf Aufforderung der Behörden vorsorglich Schutz suchen. Auch die Staatsspitze wurde laut Medien in Schutzräume gebracht. Der Luftraum über dem Flughafen wurde gesperrt und auch der Zugverkehr zwischenzeitlich ausgesetzt. Später wurde Entwarnung gegeben und der Alarm für Vilnius nach einer halben Stunde aufgehoben. Die Herkunft des Fluggeräts war vorerst unklar.

Zahl der Verdachtsfälle bei Ebola-Ausbruch im Kongo steigt

Bunia/Kinshasa/Kampala - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht von einem weiteren Anstieg der Ebola-Erkrankungen aus. Inzwischen gebe es 600 Verdachtsfälle und 139 Menschen seien vermutlich bereits an der hochansteckenden Infektionskrankheit gestorben, teilte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch mit. Angesichts der Zeit, die das Virus bereits zirkulierte, bevor der Ausbruch in Afrika bemerkt worden sei, müsse mit weiter steigenden Zahlen gerechnet werden.

Quote für Familienzusammenführung beschlossen

Wien - Der Nationalrat hat Mittwoch Mittag den europäischen Asylpakt in nationales Recht übergeführt. Dieser ermöglicht diverse Verfahrensbeschleunigungen, längere Anhaltungen an Flughäfen und zusätzliche Sanktionen in der Grundversorgung. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge erhalten von Anfang an eine Obsorge, was auch Zustimmung der Grünen fand. Abseits des Asylpakts beschlossen wurde, dass die Familienzusammenführung ab Juli über eine Quotenregelung erfolgt.

Unis rufen zu Demos gegen Budgetkürzungen auf

Wien - Die Unis befürchten Einsparungen von einer Mrd. Euro im nächsten Budget und haben deshalb am Mittwoch Demonstrationen angekündigt. Aus Protest steigen sie auch aus dem Hochschulstrategieprozess des Wissenschaftsressorts aus. Rektorensprecherin Brigitte Hütter sprach bei einer Pressekonferenz von einem "Supergau" für Unis, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Ministerium betonte einmal mehr, dass das Budget noch nicht fixiert sei. Die Unis wollen trotzdem weiter mobilisieren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red