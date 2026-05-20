Warten auf Urteile im Spionage-Prozess gegen Egisto Ott

Wien - Am Mittwochabend geht am Wiener Landesgericht der Spionage-Prozess gegen den früheren Chefinspektor im mittlerweile aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, und einen mitangeklagten Polizisten zu Ende. Nachdem die Geschworenen seit 11.30 Uhr über die Schuldfrage beraten hatten, gab es um 17.00 Uhr im Grauen Haus Anzeichen, dass die Urteilsverkündung näher rücken könnte. Vor 17.15 Uhr ist damit aber keinesfalls zu rechnen.

Inflation im April auf 3,4 Prozent gestiegen

Wien - Die Folgen des Iran-Kriegs haben die Inflation in Österreich im April auf 3,4 Prozent steigen lassen. Für etwa einen Prozentpunkt - also für rund ein Drittel der Teuerung - seien gestiegene Treibstoff- und Heizölpreise verantwortlich, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Die Schnellschätzung der Statistiker für April wurde damit um 0,1 Prozentpunkte nach oben korrigiert. Im Vormonat März war die Rate bei 3,2 Prozent gelegen.

Teheran rechnet mit neuen Angriffen

Teheran - Teheran rechnet inmitten militärischer Spannungen mit neuen Angriffen. "Die offenen und verdeckten Bewegungen des Feindes zeigen, dass er eine neue Runde des Krieges anstrebt", sagte Parlamentspräsident Mohammed Bagher Qalibaf in einer Audiobotschaft, die iranische Medien verbreiteten. Die Streitkräfte hätten die Waffenruhe bestmöglich genutzt, um ihre Fähigkeiten wiederaufzubauen. Israels Armee ist nach neuen Drohungen des Iran und der USA in "höchster Alarmbereitschaft".

Unbedingte Haft für im "Fall Anna" Freigesprochene nach Raub

Wien - Ein 17-Jähriger und ein 21-Jähriger, die im vergangenen Jahr im "Fall Anna" freigesprochen worden waren, sind am Mittwoch am Landesgericht Wien zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die beiden müssen 32 Monate bzw. viereinhalb Jahre in Haft. Sie haben gemeinsam mit zwei anderen im Juni 2025 einen Supermarktbetreiber in Wien-Simmering mit Pfefferspray angegriffen, brutal verprügelt und schließlich ausgeraubt. Die Urteile sind rechtskräftig.

Ungarns neuer Regierungschef nennt Polen Vorbild

Warschau - Auslandsreise mit hohem Symbolcharakter: Ungarns neuer Ministerpräsident Peter Magyar hat bei seinem Antrittsbesuch in Warschau Polen als Vorbild für sein Land bezeichnet. Polen sei heute eine Mittelmacht und stärker als je zuvor, sagte Magyar nach dem Gespräch mit seinem polnischen Amtskollegen Donald Tusk. Ungarn müsse daran arbeiten, dass es bei der Entwicklung der Infrastruktur, der Wirtschaft und der Verteidigungsfähigkeit dem polnischen Beispiel folge.

Politaffäre in Israel wegen Demütigung von Gaza-Aktivisten

Österreich/Jerusalem - Die verbalen Übergriffe des israelischen Sicherheitsministers Itamar Ben-Gvir auf festgenommene Aktivisten der Gaza-Hilfsflotte sind im Ausland und auch innerhalb Israels auf scharfe Kritik gestoßen. Während Oppositionsführer Yair Lapid die Aktion des rechtsextremen Ministers wörtlich als "Terroranschlag" bezeichnete, distanzierte sich auch Außenminister Gideon Saar von seinem Regierungskollegen. "Nein, Sie sind nicht das Gesicht Israels", betonte Saar.

Goldexperte rechnet mit weiteren Preissteigerungen

Wien - Zwar gab der Goldpreis zuletzt etwas nach, dennoch sind die Aussichten für einen weiteren Goldpreis-Anstieg intakt, sagten die Goldexperten Ronald Stöferle und Mark Valek am Mittwoch vor Journalisten. Bis Ende 2030 ist ein Anstieg des Goldpreises auf 8.900 Dollar (7.659 Euro) je Unze mittlerweile durchaus realistisch. Allerdings könnte es in den kommenden Wochen eine Seitwärtsbewegung oder leichte Preisabschläge geben, sagte Stöferle.

Kärntner Risikowolfsverordnung um drei Jahre verlängert

Klagenfurt - Die Kärntner Landesregierung hat die Risikowolfsverordnung, die ausgelaufen wäre, um drei Jahre verlängert. Wie der Landespressedienst am Mittwoch mitteilte, sei das Ziel der Verordnung der Schutz von Menschen und Nutztieren. Das bereits bisher betriebene Wolfsmonitoring wird nun verpflichtend durchgeführt. Mit der neuen Verordnung wird die regelmäßige Überprüfung des Erhaltungszustandes der Population festgeschrieben.

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red