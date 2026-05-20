Amtsmissbrauch und Spionage: 49 Monate Haft für Egisto Ott

Wien - Der frühere Chefinspektor im mittlerweile aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht nicht rechtskräftig wegen Amtsmissbrauchs, geheimen Nachrichtendiensts zum Nachteil Österreichs und anderer Delikte zu einer unbedingten Haftstrafe von vier Jahren und einem Monat verurteilt worden. Das Urteil lag nahe an der Höchstgrenze des Strafrahmens für Spionage, der maximal fünf Jahre Haft vorsieht.

Teheran prüft neuen US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges

Teheran - Die Regierung in Teheran prüft nach eigenen Angaben einen neuen Vorschlag der USA zur Beendigung des Iran-Krieges. Seine Regierung habe einen neuen Vorschlag mit den "Standpunkten der amerikanischen Seite erhalten" und prüfe diesen derzeit, erklärte der iranische Außenministeriumssprecher Esmail Baghaei am Mittwoch im Staatsfernsehen. US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Angaben bereit, einige Tage zu warten, um "die richtige Antwort" vom Iran zu erhalten.

Steirer erschoss offenbar Ehefrau - von Polizei festgenommen

Großsteinbach - Ein 64 Jahre alter Oststeirer dürfte am Mittwoch vermutlich bereits am Nachmittag auf einem Gehöft seine 59-jährige Ehefrau mit einem Gewehr erschossen haben. Nach der Tat hatte der Mann eine Verwandte angerufen und ihr die Tat geschildert. Diese alarmierte die Polizei. Mithilfe der Verhandlungsgruppe und Beamten des Einsatzkommando Cobra Süd konnte der Mann zum Aufgeben und zum Verlassen des Hauses bewegt werden, sagte ein Polizist am Abend zur APA. Er wurde festgenommen.

USA kündigen Klage wegen Mordes gegen Ra�l Castro an

Washington/Miami (Florida) - Die US-Regierung hat eine Klage wegen Mordes gegen Kubas ehemaligen Staatschef Ra�l Castro angekündigt. Dem 94-Jährigen wird nach Angaben des amtierenden Justizministers Todd Blanche eine Verwicklung in den Abschuss von Flugzeugen durch Kubas Luftwaffe im Jahr 1996 vorgeworfen, bei dem US-Amerikaner starben. Castro und weiteren Personen werden unter anderem die Zerstörung eines oder mehrerer Flugzeuge sowie vier Morde zur Last gelegt.

Ungarns neuer Regierungschef Magyar in Österreich

Wien - Ungarns neuer Premier P�ter Magyar kommt am Donnerstag nach Wien, wo er seinen Antrittsbesuch bei Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) absolviert. Stocker empfängt seinen ungarischen Amtskollegen mit militärischen Ehren am Ballhausplatz. Bei dem Treffen steht die Wiederannäherung zwischen Österreich und Ungarn im Fokus, da die Beziehungen unter Ungarns früherer Regierung von Viktor Orb�n erkaltet waren. Magyar trifft auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Nationalrat beschließt Mehrwertsteuer-Senkung

Wien - Der Nationalrat wird am Donnerstag die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel beschließen. Für Produkte wie Eier, Milch, Reis, Nudeln, Brot, Weizenmehl, die meisten Gemüsesorten sowie gängiges Stein- und Kernobst soll der Mehrwert-Steuersatz ab 1. Juli von 10 auf 4,9 Prozent gesenkt werden. Dadurch sollen sich private Haushalte durchschnittlich 100 Euro pro Jahr ersparen, dem Finanzministerium fehlen damit künftig aber rund 400 Mio. Euro jährlich an Einnahmen.

OpenAI will im September an die Börse

San Francisco - Das auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte US-Softwarehaus OpenAI steht in den Startlöchern für einen Börsengang. Der Entwickler des Chatbots ChatGPT plane, einen vertraulichen Antrag auf eine Börsenzulassung in den USA zu stellen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Das in San Francisco ansässige Unternehmen, das zuletzt mit 852 Milliarden Dollar bewertet wurde, strebe den Schritt aufs Parkett im September an.

Mordermittlungen nach Fund einer toten Niederösterreicherin

Kottingbrunn - Nach dem Fund einer toten 27-Jährigen am 14. Mai in ihrer Wohnung in Kottingbrunn (Bezirk Baden) hat das Landeskriminalamt Niederösterreich Ermittlungen wegen Mordverdachts aufgenommen. Die Frau war von ihren Eltern entdeckt worden. Aufgrund unklarer Umstände wurde eine Obduktion durchgeführt. Diese habe einen Kopfschuss als Todesursache ergeben, bestätigte Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamts, am Mittwochabend Medienberichte. Derzeit laufen Umfelderhebungen.

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red