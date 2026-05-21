Teheran prüft neuen US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges

Teheran - Die Regierung in Teheran prüft nach eigenen Angaben einen neuen Vorschlag der USA zur Beendigung des Iran-Krieges. Seine Regierung habe einen neuen Vorschlag mit den "Standpunkten der amerikanischen Seite erhalten" und prüfe diesen derzeit, erklärte der iranische Außenministeriumssprecher Esmail Baghaei am Mittwoch im Staatsfernsehen. US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Angaben bereit, einige Tage zu warten, um "die richtige Antwort" vom Iran zu erhalten.

Steirer erschoss offenbar Ehefrau - von Polizei festgenommen

Großsteinbach - Ein 64 Jahre alter Oststeirer dürfte am Mittwoch vermutlich bereits am Nachmittag auf einem Gehöft seine 59-jährige Ehefrau mit einem Gewehr erschossen haben. Nach der Tat hatte der Mann eine Verwandte angerufen und ihr die Tat geschildert. Diese alarmierte die Polizei. Mithilfe der Verhandlungsgruppe und Beamten des Einsatzkommando Cobra Süd konnte der Mann zum Aufgeben und zum Verlassen des Hauses bewegt werden, sagte ein Polizist am Abend zur APA. Er wurde festgenommen.

Amtsmissbrauch und Spionage: 49 Monate Haft für Egisto Ott

Wien - Der frühere Chefinspektor im mittlerweile aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht nicht rechtskräftig wegen Amtsmissbrauchs, geheimen Nachrichtendiensts zum Nachteil Österreichs und anderer Delikte zu einer unbedingten Haftstrafe von vier Jahren und einem Monat verurteilt worden. Das Urteil lag nahe an der Höchstgrenze des Strafrahmens für Spionage, der maximal fünf Jahre Haft vorsieht.

Kleinkinder in Portugal vermutlich on Eltern ausgesetzt

Lissabon - Zwei Kleinkinder sind in Portugal weinend an einer abgelegenen Landstraße entdeckt worden. Ein Mann fand die beiden nahe der Ortschaft Monte Novo do Sul rund 60 Kilometer südöstlich von Lissabon und brachte sie zur Polizei, wie Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten. Es wird demnach vermutet, dass sie von ihren Eltern ausgesetzt wurden. Eine Vermisstenanzeige liegt nicht vor, hieß es am Donnerstag.

UNO für strengere Klimaschutzverpflichtungen

New York - Die UNO-Generalversammlung hat eine wegweisende Resolution zum Klimaschutz angenommen, die Staaten zu einer stärkeren Bekämpfung des Klimawandels verpflichtet. Die Resolution wurde am Mittwoch mit 141 Ja-Stimmen angenommen - acht Länder stimmten dagegen, darunter die Gas- und Ölexporteure USA, Russland und Iran.

Greenpeace warnt vor Mikroplastik in Kinder-Quetschies

Wien/Amsterdam - Greenpeace International warnt vor "alarmierenden Mengen" an Mikroplastik in Babynahrung der Konzerne Nestl� und Danone. In der Kritik stehen die vor nicht ganz zwei Jahrzehnten erstmals aufgetauchten, heute überaus beliebten Kunststoff-Quetschbeutel. Sie können laut dem Test winzige Plastikteile in die Nahrung abgeben. Greenpeace Österreich forderte am Donnerstag vom Gesundheitsministerium eine umfassende Untersuchung von hierzulande erhältlichen Quetschies.

SpaceX reicht Unterlagen für Börsengang ein

Palo Alto (Kalifornien) - Der US-Raumfahrtkonzern SpaceX hat am Mittwoch die offiziellen Unterlagen für seinen mit Spannung erwarteten Mega-Börsengang eingereicht. Das von Tesla-Chef Elon Musk geführte Unternehmen könnte dabei eine Rekordbewertung von 1,75 Billionen Dollar erzielen. Damit würde SpaceX den bisher größten Börsengang der Geschichte - den des saudischen Ölkonzerns Aramco aus dem Jahr 2019 - in den Schatten stellen.

Ungarns neuer Regierungschef Magyar in Österreich

Wien - Ungarns neuer Premier P�ter Magyar kommt am Donnerstag nach Wien, wo er seinen Antrittsbesuch bei Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) absolviert. Stocker empfängt seinen ungarischen Amtskollegen mit militärischen Ehren am Ballhausplatz. Bei dem Treffen steht die Wiederannäherung zwischen Österreich und Ungarn im Fokus, da die Beziehungen unter Ungarns früherer Regierung von Viktor Orb�n erkaltet waren. Magyar trifft auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red