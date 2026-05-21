Ungarns neuer Regierungschef Magyar in Österreich

Wien - Ungarns neuer Premier P?ter Magyar kommt am Donnerstag nach Wien, wo er seinen Antrittsbesuch bei Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) absolviert. Stocker empfängt seinen ungarischen Amtskollegen mit militärischen Ehren am Ballhausplatz. Bei dem Treffen steht die Wiederannäherung zwischen Österreich und Ungarn im Fokus, da die Beziehungen unter Ungarns früherer Regierung von Viktor Orb?n erkaltet waren. Magyar trifft auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

UNO für strengere Klimaschutzverpflichtungen

New York - Die UNO-Generalversammlung hat eine wegweisende Resolution zum Klimaschutz angenommen, die Staaten zu einer stärkeren Bekämpfung des Klimawandels verpflichtet. Die Resolution wurde am Mittwoch mit 141 Ja-Stimmen angenommen - acht Länder stimmten dagegen, darunter die Gas- und Ölexporteure USA, Russland und Iran.

Nationalrat beschließt Mehrwertsteuer-Senkung

Wien - Der Nationalrat wird am Donnerstag die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel beschließen. Für Produkte wie Eier, Milch, Reis, Nudeln, Brot, Weizenmehl, die meisten Gemüsesorten sowie gängiges Stein- und Kernobst soll der Mehrwert-Steuersatz ab 1. Juli von 10 auf 4,9 Prozent gesenkt werden. Dadurch sollen sich private Haushalte durchschnittlich 100 Euro pro Jahr ersparen, dem Finanzministerium fehlen damit künftig aber rund 400 Mio. Euro jährlich an Einnahmen.

Erdbeben der Stärke 4,4 bei Neapel

Rom - Ein Erdbeben der Stärke 4,4 hat Donnerstagfrüh das Gebiet rund um den "Supervulkan" bei Neapel erschüttert. Das Epizentrum lag in einer Tiefe von drei Kilometern im Gebiet der Phlegräischen Felder und wurde klar auch in Neapel selbst gespürt. Der Erdstoß sorgte für Aufregung unter der Bevölkerung, es gab jedoch keine Meldungen von Verletzten oder größeren Schäden.

Kleinkinder in Portugal vermutlich von Eltern ausgesetzt

Lissabon - Zwei Kleinkinder sind in Portugal weinend an einer abgelegenen Landstraße entdeckt worden. Ein Mann fand die beiden nahe der Ortschaft Monte Novo do Sul rund 60 Kilometer südöstlich von Lissabon und brachte sie zur Polizei, wie Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten. Es wird demnach vermutet, dass sie von ihren Eltern ausgesetzt wurden. Eine Vermisstenanzeige liegt nicht vor, hieß es am Donnerstag.

Tote bei ukrainischem Drohnenangriff in Russland

Moskau - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in Russland sind am Donnerstag nach Behördenangaben zwei Menschen getötet worden. Die Menschen seien bei einer Attacke der ukrainischen Streitkräfte auf die Stadt Sysran in der südwestlichen Region Samara gestorben, erklärte Gouverneur Wjatscheslaw Fedorischtschew im Onlinedienst Telegram. Ein weiterer Mensch sei verletzt worden. Sysran ist Standort einer bedeutenden Erdölraffinerie.

Sexuell übertragbare Infektionen in Europa auf Rekordhoch

Solna - Die Fallzahlen bakterieller, sexuell übertragbarer Krankheiten sind in Europa stark gestiegen. Das teilte die EU-Gesundheitsbehörde ECDC mit Sitz im schwedischen Solna am Donnerstag mit. Demnach erreichten die gemeldeten Fälle von Gonorrhö und Syphilis im Jahr 2024 den höchsten Wert seit mehr als einem Jahrzehnt. Chlamydien blieben der Behörde zufolge in jenem Jahr mit 213.443 Fällen die am häufigsten gemeldete, sexuell übertragbare Infektion.

Radiosender vermeldete irrtümlich Tod von König Charles III.

London - Ein britischer Radiosender hat sich am Mittwoch entschuldigt, nachdem er am Vortag fälschlicherweise den Tod von König Charles III. vermeldet hatte. "Das Protokoll 'Monarch' - das alle britischen Radiosender bereithalten, in der Hoffnung, es niemals nutzen zu müssen - wurde am Dienstagnachmittag versehentlich ausgelöst und hat fälschlicherweise den Tod Seiner Majestät des Königs verkündet", schrieb der Chef von Radio Caroline, Peter Moore, auf Facebook.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red