Ungarns neuer Regierungschef Magyar in Österreich

Wien - Ungarns neuer Premier P�ter Magyar ist am Donnerstag zu seinem Antrittsbesuch bei Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) eingetroffen. Stocker empfing seinen ungarischen Amtskollegen mit militärischen Ehren am Ballhausplatz in Wien. Bei dem Treffen steht die Wiederannäherung zwischen Österreich und Ungarn im Fokus, da die Beziehungen unter Ungarns früherer Regierung von Viktor Orb�n erkaltet waren. Magyar trifft auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Pensionserhöhung um 2,95 Prozent

Wien - Die Regierung hat sich im Zuge der Budgetverhandlungen auf die Pensionserhöhung geeinigt: Im kommenden Jahr sollen diese um 2,95 Prozent steigen, teilte das Sozialministerium am Donnerstag der APA mit. Das liegt knapp unter der prognostizierten Inflationsrate. Der Ausgleichszulagenrichtsatz von 1.308,39 Euro wird mit 3,3 Prozent angepasst, Pensionen über der Höchstbeitragsgrundlage von 6.930 Euro erhalten einen Fixbetrag von monatlich 204,44 Euro. Kritik kam vom Seniorenrat.

Staatsanwaltschaft könnte U-Haft für Egisto Ott beantragen

Wien - Nachdem der frühere Chefinspektor im mittlerweile aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, am Mittwochabend am Wiener Landesgericht wegen Amtsmissbrauchs, Spionage und weiterer Delikte zu einer unbedingten Haftstrafe von vier Jahren und einem Monat verurteilt worden ist, stellt sich die Frage, wie es mit dem bald 64-Jährigen weitergeht. Ein U-Haft-Antrag der Staatsanwaltschaft Wien käme nicht überraschend.

Kürzungen bei Universitäten auch Thema im Parlament

Wien - Die Sparvorgaben für das kommende Doppelbudget im Bereich der Universitäten waren auch zum Auftakt der Plenarsitzung des Nationalrats am Donnerstag Thema. In der Fragestunde betonte Frauen- und Wissenschaftsministerin Eva Maria Holzleitner (SPÖ), das aktuelle Budget werde noch ausverhandelt. Behauptungen, es werde zu Milliarden-Kürzungen kommen, seien so nicht richtig und auch "nicht in Stein gemeißelt, weil die Verhandlungen noch laufen".

UNO für strengere Klimaschutzverpflichtungen

New York - Die UNO-Generalversammlung hat eine wegweisende Resolution zum Klimaschutz angenommen, die Staaten zu einer stärkeren Bekämpfung des Klimawandels verpflichtet. Die Resolution wurde am Mittwoch mit 141 Ja-Stimmen angenommen - acht Länder stimmten dagegen, darunter die Gas- und Ölexporteure USA, Russland und Iran.

Steirer nach Tötung einer Frau im Bezirk Baden festgenommen

Kottingbrunn - Im Fall einer getöteten Frau in Kottingbrunn (Bezirk Baden) ist ein 27-Jähriger als Mordverdächtiger festgenommen worden. Der Mann zeigte sich laut seinem Rechtsanwalt Manfred Arbacher-Stöger "umfassend geständig", das Opfer mit drei Kopfschüssen umgebracht zu haben. Als Motiv gilt eine Kränkung durch die Frau, mit der er ein Verhältnis hatte, wie auch die "Kronen Zeitung" berichtete. Der Steirer soll am Donnerstag in die Justizanstalt Wiener Neustadt überstellt werden.

Tote bei Drohnenangriffen Russland-Ukraine

Moskau - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in Russland sind am Donnerstag zwei Menschen getötet worden. Sie seien bei einer Attacke auf die Stadt Sysran in der südwestlichen Region Samaragestorben, erklärte Gouverneur Wjatscheslaw Fedorischtschew im Onlinedienst Telegram. Ein weiterer Mensch sei verletzt worden. In der Ukraine meldeten die Rettungsdienste zwei Tote sowie mehrere Verletzte nach russischen Angriffen auf die Regionen Tschernihiw und Dnipropetrowsk.

Erdbeben der Stärke 4,4 bei Neapel

Rom - Ein Erdbeben der Stärke 4,4 hat Donnerstagfrüh das Gebiet rund um den "Supervulkan" bei Neapel erschüttert. Das Epizentrum lag in einer Tiefe von drei Kilometern im Gebiet der Phlegräischen Felder und wurde klar auch in Neapel selbst gespürt. Der Erdstoß sorgte für Aufregung unter der Bevölkerung, es gab jedoch keine Meldungen von Verletzten oder größeren Schäden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red