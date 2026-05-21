Magyar und Stocker schlagen in Wien "neues Kapitel" auf

Wien - Österreich und Ungarn wollen innerhalb der Europäischen Union enger zusammenarbeiten. Nach dem Regierungswechsel in Budapest schlage man mit dem heutigen Tag ein "neues Kapitel" in den bilateralen Beziehungen auf, sagten Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und sein ungarischer Amtskollege P�ter Magyar am Donnerstag in Wien. Konkret sei auch eine gemeinsame Regierungssitzung vereinbart worden. Sie soll im September im Sissi-Schloss Gödöllő stattfinden, sagte Magyar.

Pensionserhöhung um 2,95 Prozent

Wien - Die Regierung hat sich im Zuge der Budgetverhandlungen auf die Pensionserhöhung geeinigt: Im kommenden Jahr sollen diese um 2,95 Prozent steigen, teilte das Sozialministerium am Donnerstag der APA mit. Das liegt knapp unter der prognostizierten Inflationsrate. Der Ausgleichszulagenrichtsatz von 1.308,39 Euro wird mit 3,3 Prozent angepasst, Pensionen über der Höchstbeitragsgrundlage von 6.930 Euro erhalten einen Fixbetrag von monatlich 204,44 Euro. Kritik kam vom Seniorenrat.

Dreijährige nach Brand in Wiener Wohnung verstorben

Wien - Nach dem Brand in einer Wohnung der Effingergasse in Wien-Ottakring am Montag ist eine Dreijährige verstorben. Das Mädchen erlag im Spital seinen schweren Verletzungen, wie eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbundes (Wigev) am Donnerstag auf APA-Anfrage erklärte. Ihr zweijähriger Bruder befand sich weiterhin in Lebensgefahr auf einer Intensivstation. Die beiden Kleinkinder waren nach einem Herzkreislaufstillstand reanimiert und ins Spital eingeliefert worden.

Tote bei Drohnenangriffen Russland-Ukraine

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in Russland sind am Donnerstag zwei Menschen getötet worden. Sie seien bei einer Attacke auf die Stadt Sysran in der südwestlichen Region Samara gestorben, erklärte Gouverneur Wjatscheslaw Fedorischtschew im Onlinedienst Telegram. Ein weiterer Mensch sei verletzt worden. In der Ukraine meldeten die Rettungsdienste zwei Tote sowie mehrere Verletzte nach russischen Angriffen auf die Regionen Tschernihiw und Dnipropetrowsk.

Merz schlägt assoziierte EU-Mitgliedschaft der Ukraine vor

EU-weit/Berlin - Angesichts des langwierigen EU-Beitrittsprozesses hat der deutsche Kanzler Friedrich Merz eine Art vorübergehende Teilmitgliedschaft der Ukraine ins Spiel gebracht. "Ich schlage vor, die Idee einer 'assoziierten Mitgliedschaft' für die Ukraine weiter zu erörtern", schrieb er. Demnach soll Kiew etwa an Treffen des Rates der EU (Fachministerräte) als auch des EU-Rates (EU-Gipfel) teilnehmen, jedoch ohne Stimmrecht. SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder zeigte sich kritisch.

Kürzungen bei Universitäten auch Thema im Parlament

Wien - Die Sparvorgaben für das kommende Doppelbudget im Bereich der Universitäten waren auch zum Auftakt der Plenarsitzung des Nationalrats am Donnerstag Thema. In der Fragestunde betonte Frauen- und Wissenschaftsministerin Eva Maria Holzleitner (SPÖ), das aktuelle Budget werde noch ausverhandelt. Behauptungen, es werde zu Milliarden-Kürzungen kommen, seien so nicht richtig und auch "nicht in Stein gemeißelt, weil die Verhandlungen noch laufen".

Steirer nach Tötung einer Frau im Bezirk Baden festgenommen

Kottingbrunn - Im Fall einer getöteten Frau in Kottingbrunn (Bezirk Baden) ist ein 27-Jähriger als Mordverdächtiger festgenommen worden. Der Mann zeigte sich laut seinem Rechtsanwalt Manfred Arbacher-Stöger "umfassend geständig", das Opfer mit drei Kopfschüssen umgebracht zu haben. Als Motiv gilt eine Kränkung durch die Frau, mit der er ein Verhältnis hatte, wie auch die "Kronen Zeitung" berichtete. Der Steirer soll am Donnerstag in die Justizanstalt Wiener Neustadt überstellt werden.

Staatsanwaltschaft könnte U-Haft für Egisto Ott beantragen

Wien - Nachdem der frühere Chefinspektor im mittlerweile aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, am Mittwochabend am Wiener Landesgericht wegen Amtsmissbrauchs, Spionage und weiterer Delikte zu einer unbedingten Haftstrafe von vier Jahren und einem Monat verurteilt worden ist, stellt sich die Frage, wie es mit dem bald 64-Jährigen weitergeht. Ein U-Haft-Antrag der Staatsanwaltschaft Wien käme nicht überraschend.

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red