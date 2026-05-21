Magyar und Stocker schlagen in Wien "neues Kapitel" auf

Wien - Österreich und Ungarn wollen innerhalb der Europäischen Union enger zusammenarbeiten. Nach dem Regierungswechsel in Budapest schlage man mit dem heutigen Tag ein "neues Kapitel" in den bilateralen Beziehungen auf, sagten Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und sein ungarischer Amtskollege P�ter Magyar am Donnerstag in Wien. Konkret sei auch eine gemeinsame Regierungssitzung vereinbart worden. Sie soll im September im Sissi-Schloss Gödöllő stattfinden, sagte Magyar.

AK geht gegen Facebook und Co. wegen betrügerischer Ads vor

Wien/Menlo Park/Mountain View - Die sozialen Netzwerke sind voll von betrügerischen Finanzwerbungen. Sie lauten "Ohne Risiko reich werden" oder "Mit Kryptowährungen zum schnellen Geld". Die Arbeiterkammer (AK) geht nun gemeinsam mit dem europäischen Verbraucherverband BEUC und Konsumentenschutzorganisationen aus 27 Ländern gegen Meta, TikTok und Google vor. Sie haben am Donnerstag Beschwerden bei der EU-Kommission und nationalen Behörden eingebracht, weil diese viele der Ads nicht löschen.

Absetzung von Oppositionspartei-Chef in Türkei angeordnet

Ankara - Ein Gericht in Ankara hat die Absetzung des Vorsitzenden der größten Oppositionspartei CHP angeordnet. Özgür Özel und die Parteiführung werden damit ihrer Ämter enthoben, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

Kinder in Portugal vermutlich von Mutter ausgesetzt

Lissabon/Paris - Zwei in Portugal aufgefundene Kleinkinder aus Frankreich sind vermutlich von ihrer Mutter und ihrem Stiefvater ausgesetzt worden. Die Staatsanwaltschaft in Colmar leitete am Donnerstag Ermittlungen wegen des Aussetzens Minderjähriger ein. Die in Colmar ansässige Mutter der beiden Buben im Alter von drei und fünf Jahren sei spurlos verschwunden und werde "intensiv gesucht", sagte Staatsanwalt Jean Richert.

Merz schlägt assoziierte EU-Mitgliedschaft der Ukraine vor

EU-weit/Berlin - Angesichts des langwierigen EU-Beitrittsprozesses hat der deutsche Kanzler Friedrich Merz eine Art vorübergehende Teilmitgliedschaft der Ukraine ins Spiel gebracht. "Ich schlage vor, die Idee einer 'assoziierten Mitgliedschaft' für die Ukraine weiter zu erörtern", schrieb er. Demnach soll Kiew etwa an Treffen des Rates der EU (Fachministerräte) als auch des EU-Rates (EU-Gipfel) teilnehmen, jedoch ohne Stimmrecht. SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder zeigte sich kritisch.

WHO: Fast 600 Verdachts- und mehr als 130 Ebola-Todesfälle

Berlin/Washington/Kinshasa - Die Ebola-Epidemie weitet sich aus: Im Kongo und in Uganda gibt es nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) fast 600 Verdachtsfälle und mehr als 130 vermutete Todesfälle, vor allem in der Demokratischen Republik Kongo. Einige Dutzend Fälle wurden bisher im Labor bestätigt. Die WHO geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl deutlich höher liegt, weil nicht alle Krankheitsfälle gemeldet werden, wie am Donnerstag berichtet wurde.

Nationalrat senkte Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel

Wien - Der Nationalrat hat am Donnerstag mit den Stimmen der Koalition die Mehrwertsteuer auf die meisten Grundnahrungsmittel gesenkt. Sie wird etwa für Butter, Milch, Reis, Nudeln, Mehl, Eier und viele Gemüse- sowie Obstsorten ab Jahresmitte 4,9 statt zehn Prozent betragen. Während die Abgeordneten von ÖVP, SPÖ und NEOS eine wichtige Maßnahme zur Bekämpfung der Inflation sahen, konnten FPÖ und Grüne dem Beschluss nichts abgewinnen.

15 Jahre für achtfachen Mordversuch in Kärnten

Klagenfurt - Ein 54 Jahre alter Mann ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt wegen achtfachen Mordversuchs und versuchter Brandstiftung zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte im vergangenen September in einem Lagerraum, wo Bekannte und Freunde Schach gespielt hatten, Benzin ausgeschüttet und angezündet. Zwei Männer wurden schwer verletzt, weitere leicht. Die Geschworenen entschieden zum Mordvorwurf mehrheitlich. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

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red