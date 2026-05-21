Magyar und Stocker schlagen in Wien "neues Kapitel" auf

Wien - Österreich und Ungarn wollen innerhalb der Europäischen Union enger zusammenarbeiten. Nach dem Regierungswechsel in Budapest schlage man mit dem heutigen Tag ein "neues Kapitel" in den bilateralen Beziehungen auf, sagten Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und sein ungarischer Amtskollege P�ter Magyar am Donnerstag in Wien. Konkret sei auch eine gemeinsame Regierungssitzung vereinbart worden. Sie soll im September im Sissi-Schloss Gödöllő stattfinden, sagte Magyar.

Kleinkinder nach Brand in Wiener Wohnung verstorben

Wien - Nach dem Brand in einer Wohnung der Effingergasse in Wien-Ottakring am Montag sind die beiden lebensgefährlich verletzten Kleinkinder verstorben. Ein dreijähriges Mädchen und ihr zweijähriger Bruder erlagen im Spital ihren schweren Verletzungen, wie eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbundes (Wigev) am Donnerstag der APA mitteilte. Die beiden Kleinkinder waren nach einem Herzkreislaufstillstand reanimiert und ins Spital eingeliefert worden.

Chemie-KV - Gewerkschaft kündigt zweistündigen Warnstreik an

Wien - Die Sozialpartner haben sich auch in der 6. Verhandlungsrunde nicht auf einen neuen Kollektivvertrag für die rund 50.000 Beschäftigten der Chemischen Industrie einigen können. Nachdem das Arbeitgeber-Angebot in Höhe einer Einmalzahlung von 250 Euro zum dritten Mal nicht erhöht wurde, rufe man zu einem zweistündigen Warnstreik im Zeitraum 26. Mai bis 1. Juni auf, teilten die Gewerkschaften GPA und PRO-GE am Donnerstagabend mit. Die nächste KV-Runde findet am 2. Juni statt.

Ebola-Epidemie im Kongo und in Uganda zieht weitere Kreise

Berlin/Washington/Kinshasa - Der jüngste Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) weitet sich aus. In der östlichen Provinz Süd-Kivu sei ein Fall bestätigt worden, teilte die dort herrschende Rebellenallianz Alliance Fleuve Congo am Donnerstag mit. Damit hat das Virus eine Region erreicht, die Hunderte Kilometer vom Epizentrum entfernt liegt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums des Kongo vom Donnerstag gibt es landesweit bisher 670 Verdachtsfälle und 160 mutmaßliche Todesopfer.

Absetzung von Oppositionspartei-Chef in Türkei angeordnet

Ankara - Ein Gericht in der türkischen Hauptstadt Ankara hat am Donnerstag die Absetzung des Vorsitzenden der größten Oppositionspartei CHP angeordnet. Özgür Özel und die Parteiführung werden damit ihrer Ämter enthoben, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Zugleich wurde angeordnet, dass der ehemalige Parteichef Kemal Kılı�daroğlu und die damalige Parteispitze unter ihm die CHP vorläufig führen. Özel will sich gegen das noch nicht rechtskräftige Urteil wehren.

Merz schlägt assoziierte EU-Mitgliedschaft der Ukraine vor

EU-weit/Berlin - Angesichts des langwierigen EU-Beitrittsprozesses hat der deutsche Kanzler Friedrich Merz eine Art vorübergehende Teilmitgliedschaft der Ukraine ins Spiel gebracht. "Ich schlage vor, die Idee einer 'assoziierten Mitgliedschaft' für die Ukraine weiter zu erörtern", schrieb er. Demnach soll Kiew etwa an Treffen des Rates der EU (Fachministerräte) als auch des EU-Rates (EU-Gipfel) teilnehmen, jedoch ohne Stimmrecht. SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder zeigte sich kritisch.

Prozess wegen Spendenbetrug nach Amoklauf - Frau verurteilt

Graz - Eine 33-Jährige ist am Donnerstag am Grazer Straflandesgericht wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs zu 21 Monaten Haft verurteilt worden, davon sechs unbedingt. Letztere gelten wegen der sechsmonatigen U-Haft als verbüßt. Die Frau hatte gestanden, nach dem Amoklauf an einer Grazer Schule im Juni 2025 Spenden für Hinterbliebene über eine Online-Crowdfunding-Plattform gesammelt zu haben. Auch hatte sie Sozialleistungen zu Unrecht bezogen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

18 Jahre Haft nach Mordversuch in betreuter WG

Wien - Ein 42-Jähriger ist am Donnerstag am Landesgericht Wien nicht rechtskräftig wegen versuchten Mordes zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Er wird gemäß � 21 Abs 2 in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht, da er laut psychiatrischem Gutachten eine Gefahr für andere darstellt. Er hatte im November 2025 seinen 54-jährigen Mitbewohner in einer betreuten Wohneinrichtung für Suchtkranke in Wien-Meidling mit einem Jagdmesser niedergestochen.

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red