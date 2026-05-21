Absetzung von Oppositionspartei-Chef in Türkei angeordnet

Ankara - Ein Gericht in der türkischen Hauptstadt Ankara hat am Donnerstag die Absetzung des Vorsitzenden der größten Oppositionspartei CHP angeordnet. Özgür Özel und die Parteiführung werden damit ihrer Ämter enthoben, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Zugleich wurde angeordnet, dass der ehemalige Parteichef Kemal Kılı�daroğlu und die damalige Parteispitze unter ihm die CHP vorläufig führen. Özel will sich gegen das noch nicht rechtskräftige Urteil wehren.

Kleinkinder nach Brand in Wiener Wohnung verstorben

Wien - Nach dem Brand in einer Wohnung der Effingergasse in Wien-Ottakring am Montag sind die beiden lebensgefährlich verletzten Kleinkinder verstorben. Ein dreijähriges Mädchen und ihr zweijähriger Bruder erlagen im Spital ihren schweren Verletzungen, wie eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbundes (Wigev) am Donnerstag der APA mitteilte. Die beiden Kleinkinder waren nach einem Herzkreislaufstillstand reanimiert und ins Spital eingeliefert worden.

Selenskyj kündigt Beratung mit europäischen Partnern an

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für Freitag Beratungen mit den Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien angekündigt. "Ich habe ein Gespräch mit den Partnern der E3 (Europa 3) geplant", sagte er in einer Videobotschaft, die in der Stadt Slawutitsch nördlich von Kiew aufgezeichnet wurde. "Wir werden darüber sprechen, wie unser gemeinsamer Druck und unsere gemeinsame diplomatische Arbeit die Lage real beeinflussen können".

Ebola-Epidemie im Kongo und in Uganda zieht weitere Kreise

Berlin/Washington/Kinshasa - Der jüngste Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) weitet sich aus. In der östlichen Provinz Süd-Kivu sei ein Fall bestätigt worden, teilte die dort herrschende Rebellenallianz Alliance Fleuve Congo am Donnerstag mit. Damit hat das Virus eine Region erreicht, die Hunderte Kilometer vom Epizentrum entfernt liegt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums des Kongo vom Donnerstag gibt es landesweit bisher 671 Verdachtsfälle und 160 mutmaßliche Todesopfer.

Ausgesetzte französische Kinder in Portugal: Mutter gefasst

Lissabon/Paris - Die portugiesische Polizei hat einem Bericht des staatlichen TV-Senders RTP zufolge die Mutter und den Stiefvater von den zwei mutmaßlich von ihnen ausgesetzten französischen Kleinkindern in Gewahrsam genommen. Einem Passanten seien die beiden auf der Terrasse eines Caf�s in dem bekannten Wallfahrtsort F�tima in Zentralportugal aufgefallen.

Rubio sieht bei Iran-Verhandlungen "gute Anzeichen"

Washington/Teheran - US-Außenminister Marco Rubio hat sich mit Blick auf die diplomatischen Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs vorsichtig optimistisch geäußert. Er glaube, man habe Fortschritte erzielt, sagte Rubio am Donnerstag. "Es gibt einige gute Anzeichen", er wolle aber auch nicht "übermäßig optimistisch" sein, betonte Rubio. Dabei bekräftigte er die von den USA schon häufiger vorgebrachte Darstellung, dass man es im Iran mit einem "ein wenig" zerrütteten System zu tun habe.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red