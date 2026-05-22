Magyar und Stocker schlagen in Wien "neues Kapitel" auf

Wien - Österreich und Ungarn wollen innerhalb der Europäischen Union enger zusammenarbeiten. Nach dem Regierungswechsel in Budapest schlage man mit dem heutigen Tag ein "neues Kapitel" in den bilateralen Beziehungen auf, sagten Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und sein ungarischer Amtskollege P�ter Magyar am Donnerstag in Wien. Konkret sei auch eine gemeinsame Regierungssitzung vereinbart worden. Sie soll im September im Sissi-Schloss Gödöllő stattfinden, sagte Magyar.

Absetzung von Oppositionspartei-Chef in Türkei angeordnet

Ankara - Ein Gericht in der türkischen Hauptstadt Ankara hat am Donnerstag die Absetzung des Vorsitzenden der größten Oppositionspartei CHP angeordnet. Özgür Özel und die Parteiführung werden damit ihrer Ämter enthoben, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Zugleich wurde angeordnet, dass der ehemalige Parteichef Kemal Kılı�daroğlu und die damalige Parteispitze unter ihm die CHP vorläufig führen. Özel will sich gegen das noch nicht rechtskräftige Urteil wehren.

Tötung von Frau auf Friedhof: Mordanklage gegen 14-Jährige

Wien - Im Fall einer 14-Jährigen, die am 23. Februar am Wiener Friedhof Baumgarten eine 67-Jährige erstochen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft eine Mordanklage gegen die - laut einer Sachverständigen - zurechnungsfähige Beschuldigte eingebracht. Wie die Sprecherin des Wiener Landesgerichts, Christina Salzborn, bestätigte, wurde dagegen Einspruch erhoben und die Einholung eines zusätzlichen psychiatrischen Gutachtens beantragt. Das Wiener Oberlandesgericht (OLG) ist nun am Zug.

Bisher laut Insider keine Einigung zwischen Iran und USA

Washington/Teheran - Zwischen dem Iran und den USA gibt es einem hochrangigen Insider zufolge bisher keine Einigung. Jedoch hätten sich die Differenzen verringert, sagte die mit der Angelegenheit vertraute iranische Person Reuters. Zu den Streitpunkten zählten die iranische Urananreicherung sowie die Kontrolle über die Straße von Hormuz. Zuvor hatte sich US-Außenminister Marco Rubio mit Blick auf die diplomatischen Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs vorsichtig optimistisch geäußert.

Selenskyj kündigt Beratung mit europäischen Partnern an

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für Freitag Beratungen mit den Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien angekündigt. "Ich habe ein Gespräch mit den Partnern der E3 (Europa 3) geplant", sagte er in einer Videobotschaft, die in der Stadt Slawutitsch nördlich von Kiew aufgezeichnet wurde. "Wir werden darüber sprechen, wie unser gemeinsamer Druck und unsere gemeinsame diplomatische Arbeit die Lage real beeinflussen können".

Ebola-Epidemie im Kongo und in Uganda zieht weitere Kreise

Berlin/Washington/Kinshasa - Der jüngste Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) weitet sich aus. In der östlichen Provinz Süd-Kivu sei ein Fall bestätigt worden, teilte die dort herrschende Rebellenallianz Alliance Fleuve Congo am Donnerstag mit. Damit hat das Virus eine Region erreicht, die Hunderte Kilometer vom Epizentrum entfernt liegt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums des Kongo vom Donnerstag gibt es landesweit bisher 671 Verdachtsfälle und 160 mutmaßliche Todesopfer.

Ausgesetzte französische Kinder in Portugal: Mutter gefasst

Lissabon/Paris - Die portugiesische Polizei hat einem Bericht des staatlichen TV-Senders RTP zufolge die Mutter und den Stiefvater von den zwei mutmaßlich von ihnen ausgesetzten französischen Kleinkindern in Gewahrsam genommen. Einem Passanten seien die beiden auf der Terrasse eines Caf�s in dem bekannten Wallfahrtsort F�tima in Zentralportugal aufgefallen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red