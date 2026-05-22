NATO bereitet Gipfel vor - Rubio in Schweden erwartet

Helsingborg/Brüssel - Die Außenminister der NATO-Staaten wollen an diesem Freitag bei einem Treffen in Schweden den Bündnisgipfel im Sommer vorbereiten. Dazu wird auch US-Außenminister Marco Rubio erwartet. Überschattet wird die Zusammenkunft allerdings von neuen transatlantischen Spannungen wegen des Iran-Kriegs. Ursache ist der Unmut von US-Präsident Donald Trump darüber, dass europäische Alliierte das amerikanische Vorgehen gegen die islamische Republik nicht oder nur wenig unterstützen.

Verpackungsspezialist Alpla baut bis zu 155 Stellen ab

Hard - Der weltweit tätige Vorarlberger Verpackungsspezialist Alpla streicht am Unternehmenssitz in Hard am Bodensee bis zum Jahresende bis zu 155 Stellen. Vor dem Hintergrund herausfordernder Marktbedingungen und hoher Kosten wolle man die Verantwortlichkeiten in den Regionen erhöhen, hieß es. Damit verbunden sei eine Neuausrichtung des Stammsitzes, den es langfristig als leistungsfähiges Headquarter abzusichern gelte. Die Mitarbeitenden wurden am Donnerstag informiert.

Mehrere Tote bei Angriff in Honduras

Tegucigalpa - Bei einem Angriff in einer ländlichen Region im Norden von Honduras sind mindestens 19 Menschen getötet worden. Die Attacke ereignete sich nach Behördenangaben vom Donnerstag im Dorf Rigores, wo rivalisierende bewaffnete Gruppen zwei Palmölplantagen besetzt haben. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Yuri Mora, sagte dem Fernsehsender HCH, die Behörden seien an zwei verschiedenen Orten im Einsatz. An einem Ort seien 13 Tote gefunden worden und am anderen Ort sechs Tote.

Markus Breitenecker bewirbt sich für ORF-Generaldirektion

Wien - Am Donnerstag hatte der Medienmanager und ehemalige Chef der Privatsendergruppe ProSiebenSat.1Puls4, Markus Breitenecker, beim Mediengipfel in Seefeld noch gemeint, dass er eine Bewerbung für die Generaldirektion des ORF "nicht mehr ausschließe". Freitagfrüh hat er via dreiminütigem Video auf LinkedIn seine Bewerbung offiziell gemacht.

Israel greift wieder Gesundheitseinrichtungen im Libanon an

Beirut - Die gegenseitigen Angriffe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon gehen trotz Waffenruhe weiter. Im Libanon wurde dabei in der Nacht nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur NNA eine Einrichtung des Islamischen Gesundheitsdiensts angegriffen. Dabei wurden demnach vier Mitarbeiter getötet. Zwei Sanitäter seien verletzt worden. Das israelische Militär äußerte sich zu dem Angriff zunächst nicht.

Kühe bei Bauernhof-Brand im Bezirk Neunkirchen verendet

Kirchberg am Wechsel - Beim Brand eines Bauernhofes in Kirchberg am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) sind in der Nacht auf Freitag zahlreiche Kälber und Kühe verendet. 180 Mitglieder von zehn Feuerwehren waren nach Angaben des Bezirkskommandos Neunkirchen ausgerückt. In Flammen standen Wirtschafts- und Stallgebäude, der Brand breitete sich auch auf den Dachstuhl des Wohnhauses aus. Personen wurden nicht verletzt.

"Slow Food"-Gründer Carlo Petrini gestorben

Mailand - Der Gründer der weltweiten Genussbewegung Slow Food, Carlo Petrini, ist tot. Der Italiener starb am Donnerstagabend nach langer Krankheit im Alter von 76 Jahren in seiner Heimatstadt Bra, einer 30.000-Einwohner-Gemeinde in der norditalienischen Region Piemont, wie die Organisation mitteilte. Petrini hatte Slow Food (Langsam Essen) Mitte der 1980er Jahre mit dem Ziel gegründet, ein "Recht auf Genuss" sowie auf gute, saubere und faire Lebensmittel für alle zu fördern.

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red