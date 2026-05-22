Trump kündigt 5.000 weitere US-Soldaten für Polen an

Helsingborg/Brüssel - US-Präsident Donald Trump hat direkt vor dem Treffen der NATO-Außenminister im schwedischen Helsingborg die Entsendung von 5.000 zusätzlichen Soldaten nach Polen angekündigt. Als Grund für die Entscheidung nannte Trump seine gute Beziehung zum polnischen Präsidenten Karol Nawrocki. Die Ankündigung sorgte für Verwirrung, da die USA zuletzt widersprüchliche Signale zur Truppenpräsenz in Europa gesendet hatten. NATO-Generalsekretär Mark Rutte begrüßte die Ankündigung.

Pakistan bemüht sich weiter um Frieden im Iran

Teheran - Pakistan treibt seine Vermittlungsbemühungen im Krieg zwischen dem Iran und den USA voran. Innenminister Syed Mohsin Naqvi traf sich am Freitag in Teheran zu einer weiteren Gesprächsrunde mit dem iranischen Außenminister Abbas Araqchi, wie halbamtliche Nachrichtenagenturen meldeten. Es gehe um die Erarbeitung eines Rahmenwerks zur Beilegung der Differenzen. Vor zwei Tagen habe Naqvi der iranischen Seite die jüngste Botschaft der US-Regierung überbracht.

OECD: Österreich verfehlt Klimaziele

Wien - Der am Freitag präsentierte OECD-Umweltprüfbericht 2026 stellt Österreich ein gemischtes Zeugnis aus. Zwar attestierte OECD-Umweltdirektor Jaime de Bourbon de Parme dem Land eine Vorreiterrolle bei der Kreislaufwirtschaft, warnte aber vor dem Verfehlen der Klimaziele. Die Emissionen entwickelten sich in die falsche Richtung. Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) verweist auf die bisherigen Erfolge. Scharfe Kritik an der Regierung kam von WWF und Grünen.

Pfingsten in Lignano: Rote Zonen gegen Exzesse

Lignano - In der bei österreichischen Touristen beliebten norditalienischen Badeortschaft Lignano Sabbiadoro treten für die Sommersaison sogenannte Rote Zonen in Kraft. Die Maßnahme wurde von der Präfektur Udine im Rahmen verschärfter Sicherheitsvorkehrungen angeordnet und gilt ab diesem Samstag, 23. Mai, bis 31. August. Mit der Verordnung sollen die Kontrollen in Bereichen verstärkt werden, die als besonders sensibel im Hinblick auf öffentliche Ordnung und städtischen Verfall gelten.

Ukrainische Angriffe in besetztem Gebiet: Tote und Verletzte

Luhansk (Lugansk) - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der fast vollständig von Russland kontrollierten ostukrainischen Region Luhansk sind nach Angaben der Besatzungsbehörden mindestens vier Menschen getötet und 35 Kinder verletzt worden. Der Angriff habe ein Gebäude der Pädagogischen Hochschule Luhansk in der Stadt Starobilsk getroffen, erklärte der von Moskau eingesetzte Gouverneur Leonid Passetschnik am Freitag. Eine ukrainische Stellungnahme dazu lag zunächst nicht vor.

Rechnungshof fordert umfassende Gesundheitsreform

Wien - Dem Rechnungshof (RH) reichen die aktuellen Bemühungen von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung für eine Gesundheitsreform offenbar nicht aus. In einem am Freitag veröffentlichten Themenpapier legt er eigene Ideen vor, wie es bis 2040 zu einer Neuausrichtung des Systems kommen könnte. Abgeleitet von seinen Prüfungen finden sich darin 15 Reformvorschläge für Versorgungsstrukturen, Finanzierung und Steuerung. Bis 2028 müsse eine Richtungsentscheidung fallen.

Mutter in Portugal ausgesetzter Buben soll vor Haftrichter

Lissabon/Colmar - Im Fall der mutmaßlichen Aussetzung von zwei französischen Kleinkindern in Portugal sollen die Mutter und der Stiefvater einem Haftrichter vorgeführt werden. Die am Donnerstag festgenommenen Franzosen würden voraussichtlich am Freitagnachmittag einem Haftrichter in der Stadt Set�bal vorgeführt, sagte der Sprecher der Nationalgarde der Republik (GNR), Oberstleutnant Carlos Canat�rio, im staatlichen TV-Sender RTP. Die beiden hätten sich bisher nicht kooperationsbereit gezeigt.

Wiener Taxis sollen einheitliche Farbe erhalten

Wien - Die Wiener Taxis sollen in Zukunft in einer einheitlichen Farbe unterwegs sein. Das ist Teil einer Reform, die Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ) anstrebt, wie sie im Interview mit "Mein Bezirk" ausführte. Eine Festlegung auf eine bestimmte Farbe gibt es noch nicht. Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Taxis sind ebenfalls vorgesehen.

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red