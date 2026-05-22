Entscheidung über Unibudget 2028 bis 2030 vertagt

Wien - Die Entscheidung über die Einsparungen im Universitätsbudget 2028 bis 2030 ist vorerst vertagt worden. Im Doppelbudget 2027/28 wird der derzeitige Budgetansatz von rund 5,2 Mrd. Euro zunächst formal fortgeschrieben, so Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) am Freitag vor Journalisten. Gleichzeitig muss ihr Haus 2027 23 Mio. und 2028 190 Mio. Euro einsparen. Wie das Uni-Budget 2028 bis 2030 aussieht, steht erst nach einer Regierungsklausur im Herbst fest.

US-Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard erklärt Rücktritt

Washington - US-Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard hat ihren Rücktritt angekündigt. Als Grund nannte sie eine seltene Form von Knochenkrebs, an der ihr Mann erkrankt ist, wie aus einem von einer Mitarbeiterin am Freitag veröffentlichten Brief an Präsident Donald Trump hervorgeht. "Ich muss mich aus dem öffentlichen Dienst zurückziehen, um an seiner Seite zu sein und ihn in diesem Kampf voll und ganz zu unterstützen." Sie wolle ihr Amt deshalb zum 30. Juni abtreten.

Magyar: Ungarn stoppt Austrittspläne aus Weltstrafgericht

Budapest - Ungarns neue Regierung zieht eigenen Angaben nach die Absicht zum Austritt des Landes aus dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zurück. Das erklärte der neue Ministerpräsident P�ter Magyar am Freitagabend in einem Post auf der Plattform X. Weitere Details nannte er zunächst nicht.

Konservativer Janša neuer slowenischer Regierungschef

Ljubljana - Das slowenische Parlament hat den konservativen Oppositionsführer Janez Janša zum neuen Regierungschef gewählt. Janša erhielt in der geheimen Abstimmung am Freitagnachmittag 51 Stimmen, teilte Parlamentspräsident Zoran Stevanović mit. Der Chef der Demokratischen Partei (SDS) übertraf damit die erforderliche absolute Mehrheit von 46 Stimmen deutlich und erhielt auch Stimmen aus den Reihen der Opposition. Seine Mitte-Rechts-Koalition hat im Parlament aber keine Mehrheit.

Finanzministerium sagt geplante Beleglotterie ab

Wien - Die geplante Beleglotterie, mit der die Regierung mehr Menschen motivieren wollte, ab Oktober digitale Rechnungen zu nutzen, wird doch nicht kommen. Stattdessen will das Finanzministerium mit anderen Maßnahmen die Einführung des digitalen Belegs begleiten und gleichzeitig Steuerbetrug bekämpfen, wurde der APA aus dem Büro von Minister Markus Marterbauer (SPÖ) ein Bericht der "Kronen Zeitung" (Samstagausgabe) bestätigt.

Rund 20 Verletzte bei Brand in Kärntner Pflegeeinrichtung

Villach - In einer Kärntner Pflegeeinrichtung in Lind ob Velden (Bezirk Villach) ist am Freitag ein Brand ausgebrochen. Laut Rotem Kreuz Kärnten konnten bis zum Abend alle Personen aus dem Gebäude evakuiert werden. Rund 20 Patientinnen und Patienten wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die übrigen der zunächst vom Roten Kreuz vermeldeten 34 verletzten Personen konnten vor Ort vom Kriseninterventionsteam betreut werden.

Sandra Wollner gewinnt in Cannes Sektion Un Certain Regard

Cannes/Wien - Sandra Wollner hat es geschafft. Das Werk "Everytime" der österreichischen Regisseurin wurde Freitagabend bei den 79. Filmfestspielen von Cannes zum Sieger der Nebenschiene Un Certain Regard gekürt. Die 1983 in Leoben geborene Wahl-Berlinerin erhält mit ihrem dritten Spielfilm nach "Das unmögliche Bild" und "The Trouble with Being Born" den Hauptpreis der zweitwichtigsten Sektion des Renommierfestivals an der Croisette, das am Samstag seine Preise im Wettbewerb vergibt.

USA verschärfen Regeln für Anträge auf Green Card

Washington - Anträge auf einen dauerhaften Aufenthaltsstatus in den USA sollen nach dem Willen der US-Regierung künftig vor allem aus dem Ausland gestellt werden. Wer sich für eine sogenannte Green Card und damit auf einen dauerhaften Aufenthaltsstatus bewerben möchte, solle dazu in der Regel das konsularische Verfahren im Heimatland nutzen, heißt es in einer Anweisung der zuständigen Einwanderungsbehörde. Effektiv setzt die US-Regierung damit höhere Hürden für den Erhalt der Green Card.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red