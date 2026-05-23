Mindestens 90 Tote nach Grubenunglück in Nordchina

Peking - Nach einer Gasexplosion in einer Kohlemine in der nordchinesischen Provinz Shanxi sind laut chinesischen Staatsmedien mindestens 90 Menschen gestorben. Wie viele Personen weiterhin in der Mine eingeschlossen sind, ist bisher unklar. Die Rettungsarbeiten dauern weiter an. Am Samstagmorgen hieß es zunächst, dass insgesamt 201 Menschen aus der Mine geborgen wurden, darunter acht Tote. Warum die Todeszahl derart schlagartig nach oben korrigiert wurde, ist vorerst unklar.

Ukraine trifft erneut Öllager im Süden Russlands

Noworossijsk - Die Ukraine hat mit einem weiteren Drohnenangriff eine Öllagerstätte in der bereits mehrfach attackierten Schwarzmeer-Metropole Noworossijsk in Brand gesetzt. Teile einer abgeschossenen Drohne seien auf das Gelände eines Treibstoffterminals gefallen, teilte der operative Stab der Region Krasnodar mit. In einigen technischen und administrativen Gebäuden seien Feuer ausgebrochen. Es gebe zwei Verletzte, hieß es in der Behördenmitteilung.

120.000 Menschen kamen zur Eröffnung der Wiener Festwochen

Wien - Eigentlich hat die Republik der Götter schon vor einer Woche ihren Betrieb aufgenommen. Da aber in der Vorwoche noch der Eurovision Song Contest die Stadt regierte, konnten die Wiener Festwochen ihre "Republic of Gods" - so das Motto der 75. Ausgabe - erst am Freitagabend offiziell ausrufen. 120.000 Besucherinnen und Besucher waren laut Veranstalter gekommen, um am Heldenplatz eine pralle Eröffnungsshow zwischen Patti, der Punk-Göttin, und Braco, dem Heiler, zu zelebrieren.

Plädoyer für hausarztzentrierte Versorgung

Wien - Nachdem sich Facharzt-Lobbyisten kürzlich gegen Hausärzte als Gatekeeper im Gesundheitswesen ausgesprochen haben, kommt nun die Replik von deren Seite: Allgemeinmedizin-Expertin Susanne Rabady betonte gegenüber der APA, dass auch hierzulande auf hausarztzentrierte Versorgung nach deutschem Vorbild gesetzt werden sollte. Bei entsprechender Organisation seien die meisten Patienten dort gut aufgehoben. Allein aufs Überweisungen ausstellen wolle man sich nicht reduzieren lassen.

Vorerst 48.000 Anmeldungen für Sommerschule

Wien - Für die Sommerschule, die für Kinder in Deutschförderklassen heuer erstmals verpflichtend ist, haben sich vorerst rund 48.200 Schülerinnen und Schüler angemeldet. Davon sind laut Zahlen des Bildungsministeriums rund 33.900 freiwillig dabei, 14.300 sind dazu verpflichtet. Allerdings "fehlen" noch rund 1.800 eigentlich zur Teilnahme verpflichtete Kinder und Jugendliche - diese sollten bis Ende der Anmeldefrist jedenfalls noch dazukommen. Im Vorjahr nahmen 41.100 Schüler teil.

Senegals Präsident Faye entlässt Premier Sonko

Dakar - Senegals Präsident Bassirou Diomaye Faye Ministerpräsident Ousmane Sonko entlassen und die Regierung aufgelöst. "Die Mitglieder der scheidenden Regierung führen die laufenden Geschäfte weiter", teilte der Generalsekretär des Präsidialamtes, Oumar Samba Ba, am Freitag mit. Der Entscheidung war ein Machtkampf der beiden einstigen Verbündeten vorausgegangen. Der bei jungen Menschen beliebte Sonko hatte sich gegen eine Umschuldung gestemmt und Rohstoffverträge infrage gestellt.

40.000 wegen drohender Explosion in Kalifornien evakuiert

Los Angeles (Kalifornien) - Die drohende Explosion eines Lagertanks mit einer brennbaren, gefährlichen Chemikalie hat in Südkalifornien zu einer großflächigen Evakuierung geführt. Rund 40.000 Anwohner im Großraum Garden Grove, südöstlich von Los Angeles, seien von dem Aufruf betroffen, berichteten US-Medien. Nach Angaben von Behörden könnte der Notfall dazu führen, dass ein Leck auftritt oder der Tank explodiert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red