Mindestens 90 Tote nach Grubenunglück in Nordchina

Peking - Nach einer Gasexplosion in einer Kohlemine in der nordchinesischen Provinz Shanxi sind laut chinesischen Staatsmedien mindestens 90 Menschen gestorben. Wie viele Personen weiterhin in der Mine eingeschlossen sind, ist bisher unklar. Die Rettungsarbeiten dauern weiter an. Am Samstagmorgen hieß es zunächst, dass insgesamt 201 Menschen aus der Mine geborgen wurden, darunter acht Tote. Warum die Todeszahl derart schlagartig nach oben korrigiert wurde, ist vorerst unklar.

Ungarische Regierung widerrief Austritt aus Weltstrafgericht

Budapest - Die ungarische Regierung von Premier P�ter Magyar hat den Austritt Ungarns aus dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) offiziell widerrufen. Das geht aus dem einschlägigen Regierungsbeschluss hervor, der am Freitagabend im Amtsblatt "Magyar Közlöny" veröffentlicht worden war. Der Austritt war noch von der abgewählten rechtsnationalen Regierung von Viktor Orb�n beschlossen worden.

19-Jähriger auf Zugspitze in Tirol tödlich verunglückt

Ehrwald - Ein 19-jähriger Deutscher ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei einer Bergtour auf dem Tiroler Teil der Zugspitze tödlich verunglückt. Er war auf einem Schneefeld ausgerutscht und 250 Meter über steiles und felsiges Gelände geschlittert. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, teilte die Polizei am Wochenende mit.

Ursache von Brand in Kärntner Heim nach wie vor unbekannt

Velden - Nach dem Brand in einem Pflegeheim in Velden am Wörthersee am Freitagabend war die Ursache des Feuers nach wie vor unbekannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine 61-jährige Frau schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Weitere 20 Personen mussten ebenfalls behandelt werden, sie erlitten vor allem Rauchgasvergiftungen.

Ukraine trifft erneut Öllager im Süden Russlands

Noworossijsk - Die Ukraine hat mit einem weiteren Drohnenangriff eine Öllagerstätte in der bereits mehrfach attackierten Schwarzmeer-Metropole Noworossijsk in Brand gesetzt. Teile einer abgeschossenen Drohne seien auf das Gelände eines Treibstoffterminals gefallen, teilte der operative Stab der Region Krasnodar mit. In einigen technischen und administrativen Gebäuden seien Feuer ausgebrochen. Es gebe zwei Verletzte, hieß es in der Behördenmitteilung.

120.000 Menschen kamen zur Eröffnung der Wiener Festwochen

Wien - Eigentlich hat die Republik der Götter schon vor einer Woche ihren Betrieb aufgenommen. Da aber in der Vorwoche noch der Eurovision Song Contest die Stadt regierte, konnten die Wiener Festwochen ihre "Republic of Gods" - so das Motto der 75. Ausgabe - erst am Freitagabend offiziell ausrufen. 120.000 Besucherinnen und Besucher waren laut Veranstalter gekommen, um am Heldenplatz eine pralle Eröffnungsshow zwischen Patti, der Punk-Göttin, und Braco, dem Heiler, zu zelebrieren.

Zwei Tote bei Verkehrsunfällen in NÖ

Ulrichskirchen-Schleinbach/Gmünd - Zwei Verkehrsteilnehmer sind in der Nacht auf Samstag auf Niederösterreichs Straßen ums Leben gekommen. Ein 44-jähriger Motorradfahrer krachte im Bezirk Mistelbach gegen einen Baum und starb, ein 36-jähriger Pkw-Lenker kam im Bezirk Gmünd von der Fahrbahn ab und wurde gegen eine Baumgruppe geschleudert, teilte die Polizei am Samstag mit. Auch für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Lueger-Statue von Unbekannten beschädigt

Traiskirchen/Wien - Das Karl-Lueger-Denkmal ist im Zuge der Umgestaltungsarbeiten bei einem Steinmetzbetrieb in Traiskirchen (Bezirk Baden) von unbekannten Tätern schwer beschädigt worden, bestätigte ein Polizeisprecher einen online Bericht des ORF. Die Täter waren in eine Werkhalle eingebrochen, in der das Denkmal restauriert und gereinigt wurde.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red