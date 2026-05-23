Mindestens 90 Tote nach Grubenunglück in Nordchina

Peking - Bei einem verheerenden Grubenunglück im Norden Chinas sind mehr als 90 Bergleute ums Leben gekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag berichtete, ereignete sich im Liushenyu-Kohlebergwerk in der nördlichen Provinz Shanxi am Freitagabend aus zunächst ungeklärter Ursache eine schwere Gasexplosion. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich 247 Arbeiter im Bergwerk auf.

Ukraine trifft erneut Öllager im Süden Russlands

Noworossijsk - Die Ukraine hat mit einem weiteren Drohnenangriff eine Öllagerstätte in der bereits mehrfach attackierten Schwarzmeer-Metropole Noworossijsk in Brand gesetzt. Teile einer abgeschossenen Drohne seien auf das Gelände eines Treibstoffterminals gefallen, teilte der operative Stab der Region Krasnodar mit. In einigen technischen und administrativen Gebäuden seien Feuer ausgebrochen. Es gebe zwei Verletzte, hieß es in der Behördenmitteilung.

Ungarische Regierung widerrief Austritt aus Weltstrafgericht

Budapest - Die ungarische Regierung von Premier P�ter Magyar hat den Austritt Ungarns aus dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) offiziell widerrufen. Das geht aus dem einschlägigen Regierungsbeschluss hervor, der am Freitagabend im Amtsblatt "Magyar Közlöny" veröffentlicht worden war. Der Austritt war noch von der abgewählten rechtsnationalen Regierung von Viktor Orb�n beschlossen worden.

19-Jähriger auf Zugspitze in Tirol tödlich verunglückt

Ehrwald - Ein 19-jähriger Deutscher ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei einer Bergtour auf dem Tiroler Teil der Zugspitze tödlich verunglückt. Er war auf einem Schneefeld ausgerutscht und 250 Meter über steiles und felsiges Gelände geschlittert. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, teilte die Polizei am Wochenende mit.

Ursache von Brand in Kärntner Heim nach wie vor unbekannt

Velden - Nach dem Brand in einem Pflegeheim in Velden am Wörthersee am Freitagabend war die Ursache des Feuers nach wie vor unbekannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine 61-jährige Frau schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Weitere 20 Personen mussten ebenfalls behandelt werden, sie erlitten vor allem Rauchgasvergiftungen.

Lueger-Statue von Unbekannten beschädigt

Traiskirchen/Wien - Das Karl-Lueger-Denkmal ist im Zuge der Umgestaltungsarbeiten bei einem Steinmetzbetrieb in Traiskirchen (Bezirk Baden) von unbekannten Tätern schwer beschädigt worden, bestätigte ein Polizeisprecher einen online Bericht des ORF. Die Täter waren in eine Werkhalle eingebrochen, in der das Denkmal restauriert und gereinigt wurde.

Eltern von ausgesetzten Kindern droht in Portugal U-Haft

Setubal/Colmar - Nach dem Auffinden zweier offenbar ausgesetzter Kleinkinder in Portugal sind deren Mutter und ihr Lebensgefährte am Samstag zur weiteren Befragung zum Gericht in Set�bal südlich der Hauptstadt Lissabon gebracht worden. Der 41 Jahre alten Frau und ihrem 55-jährigen Freund werden unter anderem Kindesmisshandlung vorgeworfen. Sie sollen die Buben im Alter von vier und fünf Jahren alleine in einem Wald zurückgelassen haben.

Papst besucht durch Abfälle verseuchte "Terra dei Fuochi"

Acerra/Vatikanstadt - Papst Leo XIV. ist am Samstag im süditalienischen Acerra eingetroffen, einer der am stärksten von Umweltverschmutzung betroffenen Gemeinden der sogenannten "Terra dei Fuochi" (Feuerland). Über Jahrzehnte vergrub und verbrannte die Mafia in Teilen der Region Kampanien Millionen Tonnen gefährlicher Abfälle und verseuchte damit Böden, Luft und Grundwasser. Bis heute leidet die Bevölkerung unter den Folgen, während weiterhin illegal Müll entsorgt wird.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red