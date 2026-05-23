Mindestens 90 Tote nach Grubenunglück in Nordchina

Peking - Bei einem verheerenden Grubenunglück im Norden Chinas sind mehr als 90 Bergleute ums Leben gekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag berichtete, ereignete sich im Liushenyu-Kohlebergwerk in der nördlichen Provinz Shanxi am Freitagabend aus zunächst ungeklärter Ursache eine schwere Gasexplosion. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich 247 Arbeiter im Bergwerk auf.

USA bereiten mögliche neue Angriffe auf den Iran vor

Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump bereitet Medienberichten zufolge mögliche neue Angriffe auf den Iran vor. Inmitten neuer Verhandlungsbemühungen im Iran-Krieg führte der pakistanische Armeechef Asim Munir in Teheran politische Gespräche mit der iranischen Führung. Irans Chefunterhändler und Parlamentspräsident Mohammad Bagher Qalibaf warnte die USA vor einer Wiederaufnahme des Krieges.

RH-Chefin Kraker findet Budgetsparpläne "knapp bemessen"

Wien - Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker findet das geplante Einsparungsvolumen von 2,5 Mrd. Euro im nächsten Doppelbudget "wahrscheinlich sehr knapp bemessen" und vermisst den Blick auf die langfristige Entwicklung ab 2029 . "Das funktioniert nicht mit dem ewigen Fortschreiben. Auch Kürzungen von Investitionen sind ja schwierig, denn irgendwann fehlen sie", sagte sie am Samstag im Ö1-"Mittagsjournal". Beim Unibudget stimmte sie nicht in die Forderung nach mehr Geld ein.

Frankreich: Einreiseverbot gegen Israels Polizeiminister

Paris - Frankreich verhängt ein Einreiseverbot gegen den israelischen Polizeiminister Itamar Ben-Gvir. Dies teilte Außenminister Jean-Noel Barrot am Samstag mit und begründete den Schritt mit dem Vorgehen gegen Aktivisten der Gaza-Hilfsflotte. "Ab heute ist Itamar Ben-Gvir die Einreise in französisches Staatsgebiet untersagt", schrieb Barrot auf der Plattform X.

Faber geht Mitte 2027 als Dompfarrer in den Ruhestand

Wien - Mit Sommer 2027 wird die Wiener Dompfarre neu besetzt und Anton Faber als Dompfarrer von St. Stephan in den Ruhestand gehen. Das hat der Wiener Erzbischof Josef Grünwidl am Samstag gegenüber dem Ö1-"Mittagsjournal" bestätigt. In der Seelsorge soll Faber auch nach Erreichen des Pensionsalters tätig bleiben, derzeit rede er mit Grünwidl intensiv "über die Zukunft". In den vergangenen Tagen war bereits medial über eine vorzeitige Absetzung Fabers spekuliert worden.

Dreijähriger bei Unfall in Wien lebensgefährlich verletzt

Wien - Ein dreijähriger Bub ist Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Wien-Brigittenau lebensgefährlich verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Landespolizeidirektion mitteilte, ereignete sich der Unfall um 12.30 Uhr in der Hartlgasse. Nach ersten Erhebungen war der Bub mit einem Tretroller am Gehsteig unterwegs, als er im Bereich einer Garagenausfahrt von einem Pkw erfasst und niedergestoßen wurde.

Mordermittlungen um zwei tote Safari-Touristen in Südafrika

Johannesburg - Die Polizei in Südafrika hat Mordermittlungen nach dem Tod zweier Safari-Touristen im berühmten Krüger-Nationalpark aufgenommen. Ein 71-jähriger Mann und eine Frau, deren Identität noch ermittelt werde, wurden am Freitag mit schweren Verletzungen am Oberkörper im Norden des Parks gefunden, teilte die Polizei der Provinz Limpopo mit. Zu den Nationalitäten macht die Polizei keine Angaben.

Eltern von ausgesetzten Kindern in Portugal in U-Haft

Setubal/Colmar - In dem Aufsehen erregenden Fall zweier in Portugal ausgesetzter Kleinkinder sind deren Mutter und ihr Lebensgefährte in Untersuchungshaft genommen worden. Die Richterin in Set�bal südlich von Lissabon begründete dies am Samstag mit dem Vorwurf "der schweren Körperverletzung, Gefährdung und Aussetzung". Das Paar aus Frankreich, eine 41-Jährige und ihr 55-jähriger Freund, war am Donnerstag festgenommen worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red