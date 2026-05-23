Goldene Palme für "Fjord" von Regisseur Cristian Mungiu

Cannes/Berlin - Die Goldene Palme der Filmfestspiele Cannes geht heuer an den rumänischen Regisseur Cristian Mungiu für seinen Film "Fjord". Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. Der Film setzte sich gegen 21 andere Wettbewerbsfilme durch. Für Mungiu ist es bereits die zweite Goldene Palme. 2007 hatte sein Film "4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage" die Auszeichnung erhalten. Dem Regisseur gelang mit "Fjord" ein moralisch vielschichtiges Drama über Familie, Erziehung und kulturelle Konflikte.

Trump: Chancen auf Iran-Deal stehen "50 zu 50"

Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump schätzt die Chancen auf eine mögliche und aus seiner Sicht gute Einigung im Iran-Krieg mit "50 zu 50" ein. Das US-Portal "Axios" zitierte den Republikaner so: "Ich denke, eins von beidem wird passieren: Entweder werde ich sie härter treffen, als sie jemals getroffen wurden, oder wir werden einen guten Deal unterzeichnen." Am Samstagabend (MESZ) hieß es, der Iran und Pakistan hätten den USA einen adaptierten Vorschlag für ein Abkommen übergeben.

RH-Chefin Kraker findet Budgetsparpläne "knapp bemessen"

Wien - Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker findet das geplante Einsparungsvolumen von 2,5 Mrd. Euro im nächsten Doppelbudget "wahrscheinlich sehr knapp bemessen" und vermisst den Blick auf die langfristige Entwicklung ab 2029 . "Das funktioniert nicht mit dem ewigen Fortschreiben. Auch Kürzungen von Investitionen sind ja schwierig, denn irgendwann fehlen sie", sagte sie am Samstag im Ö1-"Mittagsjournal". Beim Unibudget stimmte sie nicht in die Forderung nach mehr Geld ein.

Zusammenstöße mit Polizei bei Studentenprotest in Belgrad

Belgrad/Novi Sad - Bei Massenprotesten gegen den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić ist es in Belgrad zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Zehntausende Menschen versammelten sich am Samstag im Zentrum der Hauptstadt, um Neuwahlen und ein Ende der mehr als zehnjährigen Regierungszeit von Vučić zu fordern. Die Polizei setzte Tränengas und Blendgranaten ein, um die Menge zurückzudrängen. Demonstranten steckten Mülltonnen in Brand.

Bangladesch: Mehr als 500 Kinder sterben bei Masernausbruch

Dhaka - Durch einen Ausbruch der Masern sind in Bangladesch innerhalb weniger Wochen mehr als 500 Kinder ums Leben gekommen. Allein seit Freitag seien 13 weitere Todesfälle hinzugekommen, erklärte das Gesundheitsministerium in Dhaka am Samstag. Seit Mitte März starben demnach 512 Kinder an den Masern. Die Krankenhäuser der Hauptstadt sind mit dem Ansturm von Patienten überfordert, auf den Intensivstationen stehen nicht ausreichend Betten bereit.

Faber geht Mitte 2027 als Dompfarrer in den Ruhestand

Wien - Mit Sommer 2027 wird die Wiener Dompfarre neu besetzt und Anton Faber als Dompfarrer von St. Stephan in den Ruhestand gehen. Das hat der Wiener Erzbischof Josef Grünwidl am Samstag gegenüber dem Ö1-"Mittagsjournal" bestätigt. In der Seelsorge soll Faber auch nach Erreichen des Pensionsalters tätig bleiben, derzeit rede er mit Grünwidl intensiv "über die Zukunft". In den vergangenen Tagen war bereits medial über eine vorzeitige Absetzung Fabers spekuliert worden.

Polizeieinsatz gegen Gaza-Aktivisten überrascht in Spanien

Bilbao - Im spanischen Baskenland ist die Polizei am Samstag auf dem Flughafen von Bilbao mit großer Härte gegen sechs von Israel freigelassene Rückkehrer der Gaza-Hilfsflotte und Unterstützer vorgegangen. Auf Videos spanischer Medien war zu sehen, wie Beamte wiederholt mit Schlagstöcken auf bereits auf dem Boden liegende Menschen einschlugen. Spanische Medien zeigten sich überrascht, da es in der Bevölkerung viel Sympathie mit der Gaza-Hilfsflotte und den Palästinensern gibt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red