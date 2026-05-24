USA und Iran vor Verlängerung von Waffenruhe

Washington/Teheran - Die USA und der Iran stehen einem Medienbericht zufolge kurz vor der Unterzeichnung eines Abkommens über eine 60-tägige Verlängerung einer Waffenruhe. Während dieser Zeit soll die Straße von Hormuz wieder geöffnet werden und der Iran wieder Öl verkaufen dürfen, berichtete das Nachrichtenportal "Axios" unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter. Pakistans Außenminister Ishaq Dar ortete bedeutende Fortschritte in den Verhandlungen.

Russland überzieht Kiew mit nächtlichen Angriffen

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht auf Sonntag mit umfangreichen Raketen- und Drohnenangriffen überzogen. Die ganze Nacht über waren immer wieder laute Explosionen zu hören. Nach vorläufigen Behördenangaben wurden ein Mensch getötet und 20 weitere verletzt. Zuvor hatte Russland wegen eines ukrainischen Drohnenangriffs auf die russisch besetzte ukrainische Region Luhansk mit Vergeltung gedroht.

Dreijähriger bei Unfall in Wien gestorben

Wien - Ein dreijähriger Bub ist Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Wien-Brigittenau lebensgefährlich verletzt worden und später im Spital gestorben, wie der ORF berichtet. Wie eine Sprecherin der Landespolizeidirektion mitteilte, ereignete sich der Unfall um 12.30 Uhr in der Hartlgasse. Nach ersten Erhebungen war der Bub mit einem Tretroller am Gehsteig unterwegs, als er im Bereich einer Garagenausfahrt von einem Pkw erfasst und niedergestoßen wurde.

Parlamentswahl in Zypern begonnen

Nikosia - In der EU-Inselrepublik Zypern ist am Sonntag die Wahl zu einem neuen Parlament für eine fünfjährige Legislaturperiode angelaufen. Die Wahllokale öffneten um 07.00 Uhr Ortszeit (06.00 Uhr MESZ), wie der zypriotische Rundfunk RIK berichtete. Laut Innenministerium werben insgesamt 17 Parteien und einige unabhängige Kandidaten um die Stimmen von rund 569.000 Wahlberechtigten. Für den Einzug ins Parlament gibt es eine Klausel von 3,6 Prozent der Stimmen.

Hauseinsturz auf Philippinen: Viele Verschüttete befürchtet

Manila - Ein im Bau befindliches neunstöckiges Gebäude im philippinischen Angeles City ist eingestürzt. Laut Angaben des Informationsbüros der Stadt konnten bisher 24 Menschen aus dem Gebäude gerettet werden. Laut einem Bericht des philippinischen Rundfunks GMA Network, unter Berufung auf das Informationsbüro, sollen zwischen 30 und 40 Personen in den Trümmern eingeschlossen sein. Das Gebäude ist offiziellen Angaben zufolge in den frühen Morgenstunden eingestürzt.

Meere steigen vor allem durch Ausdehnung wärmeren Wassers an

Peking - Der Anstieg des Meeresspiegels während der vergangenen Jahrzehnte geht laut einer Studie zu einem Großteil auf die Ausdehnung des Wassers infolge der Erwärmung zurück. Im Zeitraum 1960 bis 2023 diese wärmebedingte Ausdehnung für 43 Prozent des Anstiegs verantwortlich, wie chinesische Forscher berichten. Das Wasser schmelzender Gebirgsgletscher trug 27 Prozent zu den steigenden Pegelständen bei, die schmelzenden Eismassen in Grönland 15 Prozent und in der Antarktis 12 Prozent.

Sudetendeutscher Tag in Brünn erreicht Höhepunkt

Brno (Brünn)/Berlin/Wien - Der Sudetendeutsche Tag in Brünn (Brno) erreicht am Sonntag ab 11.00 Uhr mit dem Haupttreffen auf dem Messegelände seinen Höhepunkt. Das traditionelle Pfingsttreffen der vertriebenen Sudetendeutschen und ihrer Nachkommen findet als "Zeichen der Versöhnung" erstmals in Tschechien statt. Als Hauptredner werden Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, erwartet. Am Samstag war es zu Gegenprotesten gekommen.

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red