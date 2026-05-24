USA und Iran vor Verlängerung von Waffenruhe

Washington/Teheran - Die USA und der Iran stehen einem Medienbericht zufolge kurz vor der Unterzeichnung eines Abkommens über eine 60-tägige Verlängerung einer Waffenruhe. Während dieser Zeit soll die Straße von Hormuz wieder geöffnet werden und der Iran wieder Öl verkaufen dürfen, berichtete das Nachrichtenportal "Axios" unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter. Pakistans Außenminister Ishaq Dar ortete bedeutende Fortschritte in den Verhandlungen.

Paragleiterin kollidierte im Pinzgau mit Kleinflugzeug

Piesendorf/Zell am See - Glück im Unglück hatte eine Gleitschirmpilotin bei einem Zusammenstoß mit einem Kleinflugzeug am Samstag in Piesendorf (Pinzgau). Die 44-jährige Oberösterreicherin war laut Polizei von der Schmittenhöhe in Richtung Piesendorf gestartet. Als sie um 13.15 Uhr oberhalb der Pinzgauer Hütte ein Flugmanöver durchführte, kollidierte sie mit einer Cessna, die ein 28-jähriger Tiroler steuerte. Die Frau konnte den Rettungsschirm auslösen und sicher landen. Sie blieb unverletzt.

Mindestens 30 Tote bei Anschlag auf Zug in Pakistan

Quetta/Peshawar - In Pakistan sind bei einem Anschlag auf einen Zug mit Soldaten mindestens 30 Menschen getötet worden. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, wurden bei der Bombenexplosion in der Provinz Baluchistan im Südwesten Pakistans am Sonntag 103 Menschen verletzt. Durch die Explosion seien mindestens drei Waggons und die Lokomotive entgleist. Eine Separatistengruppe namens Majeed Brigade, die für die Unabhängigkeit von Pakistan kämpft, erklärte sich für den Anschlag verantwortlich.

Russland überzieht Kiew mit nächtlichen Angriffen

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew am Sonntag mit einer Welle von Raketen und Drohnen angegriffen und dabei auch die wegen ihrer Zerstörungskraft besonders gefürchtete neue Mittelstreckenrakete vom Typ Oreschnik eingesetzt. Laut Behörden wurden vier Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Zwei Personen starben direkt in Kiew, zwei weitere in der umliegenden Region, wie der dortige Gouverneur Mykola Kalaschnyk mitteilte.

Erhebungen nach Unfalltod eines Dreijährigen in Wien

Wien - Der dreijährige Bub, der Samstagmittag in Wien-Brigittenau auf einem Gehsteig von einem Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt wurde, ist in den Abendstunden an den Folgen seiner schweren Kopfverletzungen verstorben. Das bestätigte ein Sprecher der Wiener Berufsrettung am Sonntag der APA. Offen ist, ob der Autolenker mit strafrechtlichen Folgen rechnen muss, der beim Ausfahren aus einer Garage den Bub auf seinem Tretroller nicht wahrgenommen haben dürfte.

Parlamentswahl in Zypern begonnen

Nikosia - In der EU-Inselrepublik Zypern ist am Sonntag die Wahl zu einem neuen Parlament für eine fünfjährige Legislaturperiode angelaufen. Die Wahllokale öffneten um 07.00 Uhr Ortszeit (06.00 Uhr MESZ), wie der zypriotische Rundfunk RIK berichtete. Laut Innenministerium werben insgesamt 17 Parteien und einige unabhängige Kandidaten um die Stimmen von rund 569.000 Wahlberechtigten. Für den Einzug ins Parlament gibt es eine Klausel von 3,6 Prozent der Stimmen.

Israelischer Angriff tötet Ehepaar und Baby im Gazastreifen

Gaza/Nuseirat - Bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen sind nach Krankenhaus-Angaben am Sonntag drei Mitglieder einer Familie getötet worden, darunter auch ein einjähriges Kind. Wie das Al-Aqsa-Krankenhaus in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens mitteilte, wurden nach einem Angriff auf ein Wohngebäude in Nuseirat am frühen Morgen die Leichen eines Ehepaars und seines Babys eingeliefert. Rund zehn weitere Menschen wurden demnach verletzt.

Zwei Männer am Großglockner von Lawine erfasst

Heiligenblut - Zwei 27-jährige Wiener sind am Samstagnachmittag auf der Kärntner Seite des Großglockners von einer Lawine erfasst worden. Die beiden Skitourengeher wurden dabei teilweise verschüttet und konnten sich rasch aus dem Schnee befreien. Sie wurden von einem Rettungshubschrauber geborgen, teilte die Polizei in einer Presseaussendung mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red